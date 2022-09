El magistral ‘zasca’ de Espinosa de los Monteros a Echenique por el que Batet le apagó el micro en el Congreso

Iván Espinosa de los Monteros metió un magistral ‘zasca’ a Pablo Echenique desde su escaño en el Congreso de los Diputados.

Ocurrió el jueves 29 de septiembre, cuando el diputado de VOX desmintió los bulos que la diputada Aina Vidal Sáez, miembro del grupo parlamentario UP-EC-GC y diputada por En Comú Podem, vertió durante el debate por la proposición de ley que busca despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España.

Con el turno de palabras por alusiones, Espinosa de los Monteros tumbó la ‘fake’ de la extrema izquierda donde afirmó que le “habían embargado el sueldo y también que había sido condenada a no pagar a los trabajadores”.

Un bulo que dinamitó el portavoz de VOX en solo segundos: “No me han embargado el sueldo nunca, lo puede usted consultar con los servicios de la Cámara”, indicó para dejar con cara de descolocada a Vidal.

Sin embargo, fue un paso más allá y le metió un duro varapalo al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso: “A mí no me ha condenado nadie por no pagar a los trabajadores, quizás usted se esté confundiendo con el señor Echenique, que ese sí que no pagó la Seguridad Social de la empleada que le cuidaba”.

Justamente en ese momento, Meritxell Batet corrió a interrumpirle para evitar que siguiera hundiendo al político de extrema izquierda y quitándole el turno de palabra.

Las palabras de Espinosa de los Monteros tienen relación con la dura condena contra Echenique por no tener a su asistente contratada por la Seguridad Social como dictamina la ley sino por tenerlo ‘en negro’, lo que le conllevó a una multa de más de 11.000 euros.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Espinosa de los Monteros revivía el monumental ‘zasca’ con un poco de ironía: “Creo que nunca antes me habían confundido con Echenique…”.

A lo que agregó: “Y para los que habéis leído cosas raras en la prensa de izquierdas, ahorraos los titulares de fake news. Si habéis sío engañaos, no es culpa mía. No, nunca me han embargado el sueldo. No, nunca he tenido trabajadores sin pagar. En cambio, Echenique sí”.

“Es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Pero lo siento, tampoco me ha condenado el Supremo por ningún motivo. Ni siquiera he sido juzgado por el Supremo, luego difícil que me condenara…”.

Finalmente, el diputado de VOX recuperó un hilo de Twitter donde aclaraba el caso junto a la frase: “Pero como tengo paciencia infinita, reproduzco de nuevo el hilo de hace años sobre esta vieja historia de hace más años todavía”.