González Pons deja a Marlaska con cara de póker: “¿Prevaricó cuando fue juez? ¿tiene la conciencia tranquila?”

Esteban González Pons dejó a Fernando Grande-Marlaska con cara de póker por sus duras preguntas en la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El vicesecretario de Institucional del PP cargó sin titubeos contra el ministro del Interior por la adopción del Gobierno del término ‘lawfare’ y por la entrega a Bildu de la alcaldía de Pamplona.

El ‘popular’ lamentó que el socialista perdiera “la oportunidad de defender a personas que usted conoce y yo también que ejercen la jurisdición en España y que le cueste decir ‘los jueces en España no prevarican’”.

De inmediato, le pidió al ministro que “se informe mejor”: “No tiene más que leer el tuit de anoche de compañero Óscar Puente para darse cuenta de que en el Gobierno hay miembros que sí que piensan que hay guerra sucia judicial”.

“Es para un juez muy complicado decir una cosa y la contraria en términos jurídicos. En términos políticos vale todo, pero a usted yo le he leído decir que la amnistía no cabe en la Constitución y le he visto aplaudir la amnistía en esta Cámara. Eso transmite inseguridad jurídica y es lo único que un juez no debería transmitir”, insistió Pons.