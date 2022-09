Feijóo y Ayuso sin piedad contra Sánchez: “Los dos ponemos muy nervioso al Gobierno”

El senador Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso han iniciado con fuerza el nuevo curso político en un acto conjunto en Alcalá de Henares.

En el mitin, realizado en una abarrotada Plaza Cervantes bajo un “sol de carallo”, tanto el presidente del Partido Popular como la líder regional sopapearon sin piedad a Sánchez, tanto por su pésima gestión como por su empeño en “inventar” conflictos entre los dos populares.

No solo demostraron una gran sintonía sino que dejaron en evidencia al presidente de Gobierno y a su estrategia de división, impulsada y repetida hasta al cansancio por los medios afines. «Me hace cierta gracia que cuando el PP va bien alguien se invente discrepancias y disputas. Lo cual, cuantas más inventen es que el PP va mejor”.

Feijóo afea la actitud del presidente de Gobierno que en lugar de tomar acciones para enmendar la pésima situación económica, se centra en generar rumores. «Es muy curioso que sea el presidente Sánchez el que alimente las supuestas divisiones cuando resulta que preside un Gobierno que es el ejemplo de Europa de la división».

“Que digan de manera insistente que Isabel y yo somos muy distintos, acredita que tenemos algo que nos hace muy parecidos: los dos ponemos muy nervioso al Gobierno de Sánchez. Eso da mucha unidad. Y eso se acredita en la intensidad y frecuencia con la que nos insultan».

Dando muestras de la unión entre Feijóo y Ayuso, el senador criticó los insultos que recibe la presidenta de la comunidad por los “falsos feministas” del PSOE. «Resulta más curioso todavía que el Gobierno que presume de ser el más feminista recurre siempre al menosprecio, al insulto y a la difamación de una mujer libre que se presenta libremente a las elecciones y es elegida presidenta de la Comunidad de Madrid«.

«Aunque no debemos sorprendernos porque estos supuestos feministas alegaron un embarazo para cesar a una de las más altas responsables del PSOE», afeando al partido socialista por la destitución de Adriana Lastra.

Feijóo también explicó porqué ponen nervioso a Sánchez: “El PP es el partido de la unidad, del éxito de nuestro país y eso es lo que preocupa al sanchismo”.

Ayuso: “Sánchez es lo peor que le ha pasado a los españoles en mucho tiempo»

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, fiel a su estilo criticó el «autoritarismo» y los «abusos» de Sánchez. Señala que estamos frente a «un Gobierno que no tiene escrúpulos y que va a ir a por todas aunque deje una herencia nefasta».

La dirigente regional señala que seguirán combatiendo «ante un Gobierno autoritario que encadena insultos y campañas de desprestigio tremendas y ocurrencias arbitrarias, como el decreto ley energético para entregárselo como moneda de cambio a enemigos profesionales de España, pactado con el entono de ETA».

Además, Ayuso ha criticado la postura del Gobierno que pone las responsabilidades de todos los males en los ciudadanos. «¿La culpa es del dueño de la tienda de muebles y no de quien ha roto con Argelia?. La culpa la tienes tú, ciudadano, comerciante y no Sánchez y sus 22 ministros. La Ley no se cumple igual para todos. Se ponen bravos con los escaparates pero no con quienes atentan con el derecho a estudiar español en su país. Sus ocurrencias nos llevan a la ruina y tiene que acabar esto cuanto antes».