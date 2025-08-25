  • ESP
Impulso a la innovación empresarial en la Comunidad de Madrid

Más de 120 pymes optan a las nuevas ayudas regionales para proyectos de Inteligencia Artificial

La segunda convocatoria, dotada con 4,1 millones de euros, permitirá financiar hasta el 60% del coste de cada iniciativa, con un máximo de 200.000 euros por empresa.

Más de 120 pymes optan a las nuevas ayudas regionales para proyectos de Inteligencia Artificial
Miguel López-Valverde Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha recibido un total de 128 solicitudes de pequeñas y medianas empresas interesadas en participar en la segunda convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos basados en Inteligencia Artificial (IA), lanzada el pasado mes de junio por la Consejería de Digitalización.

Con una inversión global de más de 4,1 millones de euros, estas subvenciones cubrirán hasta el 60% del coste de cada iniciativa y están limitadas a un máximo de 200.000 euros por entidad. El objetivo es impulsar soluciones tecnológicas más eficaces y competitivas dentro del tejido empresarial madrileño.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha visitado hoy las instalaciones de Star Robotics, una de las pymes que ya ha podido beneficiarse de esta línea de financiación. La compañía aplica la IA en una flota de robots que da apoyo a los equipos de vigilancia y seguridad en espacios como centros comerciales o centrales eléctricas.

Durante la visita, López-Valverde destacó que más de medio centenar de compañías recibieron respaldo en la primera convocatoria de estas ayudas —dotada con 5,8 millones de euros—, lo que, en sus palabras, ha permitido a las pymes “ser más competitivas, crecer con mayor rapidez y alcanzar antes sus objetivos”.

