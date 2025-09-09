¡Llorar y guiñar en TikTok! Las tendencias virales que revolucionan el marketing de marcas

Un llanto exagerado, una mano en forma de “peace sign” y un guiño que parece esconder el secreto de la viralidad.

Si alguien pensaba que TikTok era solo para bailes, que se prepare para descubrir cómo el “cry wink” —ese gesto teatral de llorar mientras se muestra victoria con los dedos— ha conquistado tanto a usuarios como a marcas, generando una nueva ola de contenido donde la ironía y el FOMO (miedo a perderse algo) son la moneda de cambio.

A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, las tendencias emocionales dominan la plataforma.

El “Repeated Apology”, o “bark dramático”, se ha convertido en el nuevo grito de guerra digital: los creadores arrancan sus vídeos con un aire solemne y, justo cuando el espectador espera una confesión seria, estallan en un ladrido acompañado por la canción “Repeated Apology” de Late 9, para después revelar por quién o qué sí merecen ese despliegue emocional.

El resultado es una mezcla explosiva de humor y vulnerabilidad que engancha a millones.

De tendencia viral a estrategia comercial: ¿cómo lo aprovechan las marcas?

Las marcas han entendido rápido que, si quieren conectar con la generación Z —ese público con rango de atención de seis segundos pero capaz de investigar trece contenidos antes de decidirse por una compra— tienen que dejar atrás los anuncios clásicos y sumarse al juego. El caso más paradigmático es el de Little Moons, la marca británica de mochi helado, que ha multiplicado sus ventas un 1300% gracias a su campaña basada en contenido generado por usuarios e influencers en TikTok. ¿El truco? Mostrar a gente común buscando el producto en supermercados, probándolo y reaccionando con gestos exagerados, lágrimas falsas incluidas.

La campaña viral generó más de 6,7 millones de impresiones y 137.000 nuevos seguidores solo en TikTok.

El vídeo más exitoso superó los 462.000 likes, demostrando que el contenido espontáneo y emocional puede superar cualquier spot tradicional.

La clave está en la autenticidad: las marcas no buscan solo vender, sino construir comunidad interactuando directamente en los comentarios e incluso participando en los trends del momento con sus propios guiños y bromas internas. Dove, Cinépolis o Gymshark son ejemplos claros de cómo esta estrategia genera engagement real.

Wallet reviews irónicos: cuando hasta las carteras tienen sentimientos

Pero si hay algo que define este septiembre en TikTok es la tendencia del “wallet review”, donde los creadores hacen análisis supuestamente serios sobre carteras o bolsos… solo para terminar entre lágrimas fingidas al descubrir (por ejemplo) un ticket antiguo o una foto sentimental. Aquí el humor funciona como catalizador emocional: lo que empieza como un tutorial termina siendo un pequeño drama personal con final abierto. Y las marcas aprovechan esta narrativa para colar sus productos sin apenas mencionar el precio.

Los vídeos suelen durar entre 2 y 5 minutos, permitiendo un storytelling más profundo y conectando emocionalmente con la audiencia.

La última ola incluye reviews de maquillaje que acaban con confesiones amorosas o rupturas, elevando el producto a símbolo emocional.

Creatividad hispana: ejemplos latinos y consejos para creadores

España no se queda atrás. Creadores como Lola Lolita han adaptado estas tendencias globales al estilo local, mezclando humor cotidiano con guiños emocionales —desde vlogs sobre rupturas sentimentales hasta tutoriales donde el llanto fingido es casi obligatorio para conseguir visitas. Marcas latinas como Cinépolis han sabido aprovechar este formato para promocionar películas usando memes virales y retos adaptados al contexto cinematográfico.

Consejos para creadores hispanos que quieran subirse a la ola viral:

Sigue las tendencias internacionales , pero añade siempre un toque local: un chiste sobre Madrid o una referencia cultural española puede marcar la diferencia.

Interactúa en los comentarios: responder a seguidores con humor o autocrítica genera comunidad y multiplica tu visibilidad.

Apuesta por vídeos largos (2-5 minutos) cuando quieras contar una historia completa; los tutoriales detallados y las narrativas personales triunfan cada vez más.

No temas mostrar vulnerabilidad (aunque sea fingida): las emociones exageradas funcionan como gancho visual.

Usa música viral del momento para asegurarte ese empujón extra del algoritmo.

Participa activamente en trends como “cry wink” o “Repeated Apology” adaptándolos a tu nicho. Si vendes tecnología… ¿por qué no hacer una review emocional del último móvil?

Curiosidades virales: entre memes, mochi y marketing

El hashtag #littlemoons acumula ya más de 6 millones de reproducciones solo este mes.

La canción “Repeated Apology” se ha colado entre las diez más usadas en vídeos trending.

Algunos creadores españoles han conseguido colaboraciones pagadas solo por hacer bark dramático frente a productos tech.

En México circula un reto donde los usuarios deben hacer “cry wink” mientras intentan abrir una caja fuerte —con resultados tan absurdos como memorables.

TikTok ya no es solo una red social: es el escenario donde lágrimas falsas pueden valer miles de euros y donde hasta una cartera vacía puede convertirse en protagonista de una tragedia viral. ¡No digas que no te avisaron!