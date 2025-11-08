Más allá de ChatGPT: la revolución física de Nvidia y el salto hacia los robots humanoides

Hasta hace no mucho, hablar de inteligencia artificial evocaba la imagen de chatbots, asistentes virtuales y algoritmos que se movían invisiblemente por la red.

Pero en 2025, la IA ha dejado atrás la nube y ha aterrizado con fuerza.

Los modelos generativos como ChatGPT han abierto el camino para que la inteligencia artificial invada la conversación y el ámbito creativo.

Sin embargo, esta nueva era va mucho más allá: ahora la IA puede mover brazos, conducir vehículos e incluso cuidar a nuestros mayores.

Nvidia, el gigante tecnológico estadounidense, se posiciona a la vanguardia de esta transformación con propuestas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción y que prometen cambiarlo todo.

La evolución es tan palpable que el último AI Index Report lo confirma: la IA no solo procesa datos, sino que actúa en el mundo físico.

Desde el ámbito médico hasta la logística, pasando por el transporte autónomo y la asistencia personal, las máquinas inteligentes ya no se limitan a pensar; ahora también sienten, manipulan objetos y se desplazan.

Nvidia: del corazón de la nube al músculo de los robots

Es complicado hablar sobre los avances en IA sin mencionar a Nvidia, actualmente reconocida como la empresa más valiosa de Estados Unidos y motor impulsor de esta nueva revolución física. Si antes era esencial contar con una gran potencia de cálculo para modelos de lenguaje, el CES 2025 ha demostrado que el futuro inmediato gira en torno a chips, plataformas de simulación y hardware capaz de proporcionar a la IA un cuerpo y movimiento.

GeForce RTX Serie 50 : estos chips Blackwell cuentan con inteligencia artificial integrada, brindando gráficos dignos del cine y capacidades de renderizado que parecen sacadas de un truco mágico. Pero lo verdaderamente revolucionario es que estas GPU también actúan como cerebro para sistemas autónomos, desde vehículos hasta robots humanoides.

: estos chips Blackwell cuentan con inteligencia artificial integrada, brindando gráficos dignos del cine y capacidades de renderizado que parecen sacadas de un truco mágico. Pero lo verdaderamente revolucionario es que estas GPU también actúan como cerebro para sistemas autónomos, desde vehículos hasta robots humanoides. Cosmos : esta nueva plataforma permite crear vídeos fotorrealistas y entornos virtuales hiperrealistas donde entrenar robots, coches autónomos y agentes físicos de IA. Compañías como Figure AI o Wayve ya están utilizándola para desarrollar prototipos más seguros y eficientes, acelerando así el paso de la simulación a las calles.

: esta nueva plataforma permite crear vídeos fotorrealistas y entornos virtuales hiperrealistas donde entrenar robots, coches autónomos y agentes físicos de IA. Compañías como Figure AI o Wayve ya están utilizándola para desarrollar prototipos más seguros y eficientes, acelerando así el paso de la simulación a las calles. Project DIGITS: se trata de un dispositivo portátil con capacidad para escalar desde estación de trabajo hasta servidor en la nube. Su propósito es democratizar el acceso a computación avanzada y poner superordenadores de IA al alcance de cada desarrollador.

La apuesta decidida de Nvidia por la IA física no es casual. Sectores como el automovilístico, manufactura avanzada y robótica asistencial dependen cada vez más de su capacidad para entrenar y desplegar modelos en situaciones reales, donde los errores no se solucionan con un simple “Ctrl+Z”.

Robots humanoides y vehículos autónomos: la ciencia ficción aparca en la acera

El año 2025 marca un hito en el que los robots humanoides dejan atrás su estatus como meras atracciones feriales para convertirse en productos plenamente funcionales. La evolución del software generativo y las capacidades de entrenamiento virtual han acelerado el desarrollo de robots que no solo caminan; también interactúan empáticamente y aprenden tareas complejas observando a los humanos.

Robots humanoides autónomos : las grandes empresas del sector apuestan por modelos capaces de funcionar en entornos desestructurados como fábricas, hospitales o hogares. Gracias a una combinación impresionante de sensores avanzados, IA generativa y simulaciones en plataformas como Cosmos, estos robots son capaces de aprender y adaptarse casi al instante.

: las grandes empresas del sector apuestan por modelos capaces de funcionar en entornos desestructurados como fábricas, hospitales o hogares. Gracias a una combinación impresionante de sensores avanzados, IA generativa y simulaciones en plataformas como Cosmos, estos robots son capaces de aprender y adaptarse casi al instante. Vehículos autónomos de quinta generación: gracias a la integración de IA multimodal y datos sintéticos se ha incrementado tanto su seguridad como su eficiencia. Waymo ya realiza más de 150.000 trayectos autónomos semanales en Estados Unidos; mientras tanto, en China, este tipo de movilidad se está expandiendo hacia nuevas ciudades cada mes.

Además, la IA física también está penetrando en los hogares y entornos sanitarios. Dispositivos diseñados para ayudar a personas mayores o con discapacidad están programados para recordarles tareas diarias, gestionar medicaciones e incluso ofrecerles apoyo emocional.

Los nuevos agentes: la IA toma decisiones y resuelve problemas

El avance hacia una IA más tangible implica también un salto cualitativo en sus capacidades cognitivas. Los nuevos modelos “Agentic AI” son capaces de analizar información multimodal (texto, imagen, vídeo, sensores) y actuar por su cuenta para resolver problemas complejos en tiempo real.

En el ámbito empresarial esto se traduce en:

Automatización avanzada : agentes virtuales gestionan inventarios, negocian con proveedores e incluso toman decisiones empresariales sin necesidad del toque humano. Esto permite liberar tiempo a las personas para dedicarse a tareas más valiosas.

: agentes virtuales gestionan inventarios, negocian con proveedores e incluso toman decisiones empresariales sin necesidad del toque humano. Esto permite liberar tiempo a las personas para dedicarse a tareas más valiosas. Eficiencia radical: actualmente se estima que la IA mejora la eficiencia en sectores como el comercio minorista hasta un 59%. Esto se consigue mediante asistentes virtuales para empleados o gestión dinámica precios junto con dispositivos inteligentes que optimizan procesos dentro del establecimiento mejorando así la experiencia del cliente.

De la nube al cuerpo: riesgos y oportunidades

Como toda revolución tecnológica, esta transformación impulsada por la IA física trae consigo desafíos significativos. La ciberseguridad se complica porque los sistemas autónomos pueden convertirse en blanco fácil para ataques que amenazan tanto a personas como infraestructuras. Por otro lado, gestionar estos avances desde una perspectiva ética se vuelve esencial; es imprescindible establecer normativas que acompañen al ritmo vertiginoso del desarrollo tecnológico.

Sin embargo, las oportunidades superan ampliamente los riesgos planteados. El auge de lo que algunos llaman IA encarnada abre las puertas hacia una nueva economía basada en servicios donde colaboración entre humanos y máquinas redefine conceptos tradicionales sobre trabajo y productividad. La clave radica en asegurar supervisión humana constante junto con formación adecuada para equipos híbridos mientras los sistemas son actualizados regularmente.

Mirando al futuro: ¿qué nos espera tras ChatGPT?

Si 2025 marca un punto final para esa visión limitada donde solo había pantallas o servidores dedicados exclusivamente a IA, entonces podemos esperar una explosión futura llena aplicaciones tangibles. Desde robots domésticos hasta asistentes médicos pasando por fábricas inteligentes o ciudades totalmente autónomas; parece claro que esta tecnología está destinada a convertirse en parte integral del día a día.

Nvidia junto con otros gigantes tecnológicos están acelerando esa transición hacia sociedades donde lo digital coexiste sin problemas con lo físico. El resultado será una nueva oleada llena productos innovadores que no solo buscan reemplazar seres humanos sino ampliar sus capacidades permitiendo horizontes antes inimaginables.

Así pues, ya no cabe duda alguna sobre si conviviremos con inteligencia artificial; ahora solo queda preguntarnos cuánto tiempo pasará hasta acostumbrarnos a ser saludados por ella mientras paseamos por nuestras calles.