Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que fontaneros y electricistas serán los empleos del futuro

Si alguien creía que el futuro laboral se reduciría a dominar el código y estar atado a una pantalla, Jensen Huang, líder de Nvidia, ha decidido sacudir esa idea. En una entrevista reciente, ha afirmado que los fontaneros, electricistas y carpinteros serán los verdaderos triunfadores en la era de la inteligencia artificial. No es un chiste: el máximo responsable del gigante tecnológico asegura que la próxima generación de millonarios podría presentarse con un mono de trabajo y herramientas en mano.

Su razonamiento es claro y desafía las expectativas: la revolución de la IA está construyendo una vasta infraestructura física, sobre todo grandes centros de datos que requieren manos expertas para su edificación y mantenimiento. «Si eres electricista, fontanero o carpintero, necesitaremos cientos de miles para levantar todas estas fábricas», afirmó Huang. Así, mientras muchos empleos administrativos se ven amenazados por la automatización, los oficios manuales adquieren un valor inesperado.

Avances en IA y su impacto en la economía real

La inteligencia artificial ha experimentado avances asombrosos en los últimos años. Desde el procesamiento del lenguaje natural multilingüe hasta diagnósticos médicos asistidos por IA, sin olvidar la automatización creativa y los vehículos autónomos de última generación. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso que parece sacado de una película de ciencia ficción.

Para 2025, la IA se habrá integrado plenamente en la vida cotidiana y en el trabajo. Los modelos resolverán problemas complejos y robots humanoides estarán listos para revolucionar industrias enteras. Sin embargo, este auge tecnológico requiere cimientos físicos sólidos: cada nuevo centro de datos supone miles de empleos manuales, muchos con salarios superiores a los tradicionales puestos universitarios.

Un solo centro de datos puede precisar hasta 1.500 operarios para su construcción, con salarios que superan los 100.000 dólares anuales.

para su construcción, con salarios que superan los 100.000 dólares anuales. Estados Unidos enfrenta un déficit de 600.000 trabajadores en el sector industrial y otros 500.000 en construcción, una brecha que podría ampliarse si no se forma suficiente mano de obra.

La paradoja es clara: aunque la IA automatiza tareas, también incrementa la necesidad de profesionales capaces de edificar y mantener la infraestructura que sustenta esa misma tecnología. El futuro digital, según Huang, se levantará literalmente con las manos.

¿Una nueva revolución industrial… pero con fontaneros?

La comparación no es casualidad. Huang señala que así como la revolución industrial surgió por necesidad, la irrupción de la inteligencia artificial está forzando un cambio significativo en el mercado laboral. La demanda por trabajadores cualificados en oficios tradicionales podría duplicarse cada año. Y no solo para construir; también para mantener esos sistemas complejos que permiten el funcionamiento óptimo de la IA.

Otros líderes destacados como Larry Fink (BlackRock) o Jim Farley (Ford) han expresado su preocupación ante la escasez de mano de obra cualificada. El aviso de Huang va más allá del mero consejo: si los jóvenes continúan apostando únicamente por carreras universitarias, podrían perderse una auténtica fiebre de oportunidades en oficios manuales.

Los avances técnicos como aliados inesperados de los oficios

La IA no solo transforma la economía digital; también redefine cómo se conciben los oficios. Los sistemas inteligentes ya pueden colaborar con humanos en equipos mixtos, lo que requiere nuevas habilidades en supervisión y gestión. Además, esta tecnología impulsa investigaciones científicas y médicas pero necesita infraestructuras cada vez más complejas y sostenibles.

La IA generativa permite una personalización y eficiencia sin precedentes; sin embargo, requiere profesionales humanos para instalar y mantener esos sistemas físicos.

El crecimiento de robots humanoides y servicios robóticos (RaaS) abre nuevas áreas laborales para técnicos especializados.

Los electricistas y fontaneros no solo no son desplazados por esta tecnología; se convierten en piezas clave dentro de un ecosistema digital que depende absolutamente de su conocimiento.

¿Adiós al título universitario? La importancia de la cualificación profesional

La tendencia es evidente: hay un exceso notable en la oferta de titulados universitarios frente a una escasez preocupante en oficios cualificados. La construcción necesaria para soportar la IA no exige títulos universitarios sino formación específica y experiencia práctica. De hecho, se prevé que los salarios en estos sectores podrían duplicarse en poco tiempo, convirtiendo a estos técnicos en referentes del éxito económico del futuro.

Actualmente apenas el 25% de las vacantes son para puestos junior; esto contrasta con el 29% antes del auge de la IA.

Los jóvenes pertenecientes a la Generación Z afrontan un futuro laboral donde especializarse puede ser clave para lograr prosperidad.

La IA y humanización digital

El desarrollo continuo de inteligencia artificial está humanizando las interacciones digitales al integrar asistentes virtuales emocionales y agentes autónomos que ofrecen experiencias más naturales. Pero detrás de cada interacción sofisticada hay una infraestructura que necesita atención humana: cables, tuberías y circuitos solo pueden ser gestionados por profesionales capacitados.

La colaboración entre humanos y máquinas redefine el trabajo e inaugura oportunidades inesperadas para quienes apuesten por formarse técnicamente. En esta era dominada por la IA, las habilidades manuales son tan valiosas como las digitales.

El futuro será para quienes saben arreglar lo que otros no comprenden

El mensaje lanzado por Jensen Huang puede parecer disruptivo pero está fundamentado en una realidad palpable: esta revolución tecnológica no elimina los oficios; más bien les otorga protagonismo. Fontaneros, electricistas y carpinteros serán esenciales para edificar el futuro digital. Según Huang, los verdaderos millonarios del mañana probablemente trabajarán más con herramientas que con algoritmos.

Así que si piensas que la IA te quita el sueño, quizás sea momento adecuado para reconsiderar cuán valioso es saber arreglar una fuga o instalar un cable. El futuro siempre pertenece a aquellos dispuestos a adaptarse y ponerse manos a la obra.