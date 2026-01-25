La Comunidad de Madrid se suma a ECSO para fortalecer la ciberseguridad regional y europea

La Comunidad de Madrid ha dado un paso estratégico al incorporarse a la European Cyber Security Organisation (ECSO) a través de su Agencia de Ciberseguridad regional.

Esta organización europea agrupa a administraciones públicas, empresas, universidades y centros de investigación con el objetivo de mejorar la protección de Europa frente a las amenazas digitales y reforzar la capacidad de actuación independiente en este ámbito. Con esta adhesión, la Agencia madrileña podrá colaborar con instituciones como la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, y participar en el debate y la elaboración de normas y decisiones vinculadas al sector. Además, tendrá acceso a distintos grupos de trabajo donde podrá aportar experiencia y participar en la formulación de propuestas sobre temas clave para la seguridad digital.

Pertenecer a ECSO facilita, además, el intercambio de conocimientos, lo que favorece una mejor coordinación y una respuesta más eficaz ante riesgos y ataques en el entorno tecnológico. También aporta mayor visibilidad a la entidad madrileña a nivel nacional y europeo, y abre la puerta a participar en proyectos conjuntos y a acceder a oportunidades de financiación e inversión.

La Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, creada en 2024, ya forma parte desde marzo de EU Cybernet, una red de expertos con alrededor de 120 miembros de distintos países de la UE. A través de esta plataforma, la entidad regional tiene presencia y respaldo en foros internacionales y participa en encuentros periódicos donde se analiza la situación de la ciberprotección a nivel mundial.