Almeida: “Madrid es el ecosistema adecuado para innovar, aprender y experimentar”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado por el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha presentado este lunes Sandbox Madrid, una iniciativa del Ayuntamiento que convierte la ciudad en un entorno controlado donde probar proyectos tecnológicos e innovadores en condiciones reales.

Durante la presentación, que ha contado con la participación del experto en transformación digital, innovación y economía, Marc Vidal, Almeida ha subrayado que, con esta apuesta, la ciudad ofrece “un campo de experimentación privilegiado en el que se puede experimentar el futuro, que se construye y escribe desde Madrid” que es, en sus palabras, “el ecosistema adecuado para innovar, aprender y experimentar”.

El alcalde ha hecho hincapié en estos factores necesarios “para poder seguir creciendo como ciudad y proveer de soluciones a todos los ciudadanos” y de la importancia de “la colaboración público-privada para crecer entre todos”.

Bajo el lema ‘El futuro se prueba en Madrid’, el acto de hoy ha dado el pistoletazo de salida oficial a un proyecto estratégico para la ciudad cuyo objetivo es acelerar la innovación de manera responsable y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, permitiendo validar soluciones a retos sociales y tecnológicos antes de su puesta en marcha. Sandbox Madrid busca, asimismo, posicionar a la capital como un referente internacional en crecimiento económico, atracción de talento y generación de empleo de calidad. Crear un entorno de pruebas atrae inversión, conocimiento y proyectos de alto valor añadido, fortaleciendo el posicionamiento competitivo de la capital.

Abierta la convocatoria para entidades privadas hasta el 2 de marzo

En este espacio de pruebas pueden participar empresas, emprendedores y cualquier entidad, pública o privada, que quiera desarrollar soluciones y prototipos en entornos urbanos, mediante una autorización única y simplificada, garantizando seguridad jurídica, técnica y administrativa. Sandbox Madrid se rige por la Ordenanza 1/2025, que tiene su origen en los Acuerdos De la Villa, que incluyen el compromiso de impulsar la innovación en Madrid.

Actualmente, existen dos convocatorias en marcha, una dirigida a entidades del sector público, que está abierta permanentemente y otra orientada a empresas y emprendedores del sector privado, abierta hasta el 2 de marzo. Esta última se centra en las materias de energía, sostenibilidad y economía circular. A falta de una semana para el cierre de la convocatoria, han mostrado su interés en participar en Sandbox Madrid más de 50 empresas y compañías nacionales e internacionales.

Los proyectos que llegarán a la ciudad a través del sandbox dibujarán un nuevo modelo urbano más inteligente y sostenible, con propuestas que combinan tecnología y sostenibilidad para mejorar el día a día de la ciudad.

Toda la información sobre la convocatoria, los requisitos de participación y el procedimiento de solicitud está disponible en la web oficial de Sandbox Madrid y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid.