Este es el S-512, el ‘nuevo Concorde’ capaz de volar de Londres a Nueva York en menos de dos horas

En un suspiro al otro lado del Atlántico. Se concreta el sueño de desayunar en América, almorzar en Europa y volver al otro lado del Charco a dormir, hechas las gestiones y negocios.

El fabricante estadounidense Spike Aerospace está diseñando un avión supersónico denominado S-512 que podría volar de Londres a Nueva York en menos de dos horas.

Al igual que el Concorde, el avión supersónico de transporte de pasajeros operativo entre 1976 y 2003, está previsto que la nueva aeronave pueda viajar a una velocidad de 1,6 Match, es decir, a más de 1.900 kilómetros por hora, el doble que la de cualquier otro avión activo hoy en día.

Segun informaba este 3 de marzo de 2021 The Telegraph, la nueva aeronave podrá transportar hasta 18 pasajeros en rutas de unos 4.800 kilómetros, como Londres-Nueva York o Dubái-Hong Kong, en tan solo tres horas y media.

Meet the new Concorde: The supersonic jet that could fly London to New York in under two hours:https://t.co/QIWHENOa8D#Aviation #Aircraft pic.twitter.com/841IKYoYim

— SpeedBird (@SpeedBird_NCL) March 3, 2021