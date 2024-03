Cómo convertir Word a PDF 2024 en Windows 10

Te sentirás estresado cuando el documento de Word que habías formateado en el PC la noche anterior no tenga el mismo formato al abrirlo en tu portátil para una presentación. Cuando un documento pierde su formato original, su legibilidad puede verse afectada. Los archivos en formato PDF (Portable Document Format) mantienen el formato original en todo momento a pesar de cualquier dispositivo o sistema operativo. También tienen opciones de seguridad que hacen que sea seguro compartir documentos confidenciales. Para la impresión comercial de documentos, se utilizan archivos PDF. Los archivos PDF ocupan menos espacio que los documentos Word, ya que se pueden comprimir. Esto permite transferir fácilmente documentos de gran tamaño.

Como hoy en día la gente utiliza los archivos PDF con más frecuencia, tú también tienes que empezar a utilizarlos para tus trabajos de clase o de oficina. Escribir contenido es fácil en Word debido a las amplias funciones disponibles. Después de escribir el contenido en Word, puedes convertirlo fácilmente a PDF. Aquí hay algunas maneras de convertir su documento de Word a PDF para Windows 10.

Uso de Microsoft Word

Puede utilizar Microsoft Word para convertir su documento de Word en PDF. Abra el documento de Word que desea convertir. En el menú «Archivo», seleccione «Guardar como». Aparecerá una nueva ventana de diálogo. A continuación, cambie el nombre del archivo o utilice el existente, pero esta vez elija la extensión de archivo *.pdf para guardar el documento en formato PDF. Cuando elijas ‘Guardar’, tu documento se convertirá a PDF.

También puede utilizar la opción «exportar» para convertir el documento Word a PDF en Microsoft Word. Para utilizar esta función, debes cargar el documento en tu Microsoft Word. A continuación, haga clic en la opción Archivo. Allí encontrarás la opción ‘exportar’. Haz clic en ella y verás el botón «Crear PDF/XPS» en la siguiente ventana. A continuación, aparecerá la ventana «Publicar como PDF o XPS». Haciendo clic en «Publicar» guardará el archivo eligiendo la ubicación deseada.

Uso de Google Docs

También es posible convertir documentos de Word a PDF utilizando Google Docs. Con él no sólo puedes convertir un documento de Word a PDF, sino también otros formatos de archivo como *.txt. El proceso es muy sencillo. Puedes cambiar un documento guardado o empezar a crear el documento desde cero en Google Docs. Si has guardado el archivo en One Drive, puedes abrirlo desde la pestaña «Mi Drive». Pero si lo has guardado localmente, tienes que seleccionar la pestaña ‘Subir’ de la opción Navegador. De esta forma tu archivo se cargará en Google Docs. Para convertir este documento a PDF tienes que hacer clic en el menú «Archivo», elegir la opción «Descargar» y seleccionar la opción «Documento PDF». El archivo convertido se guardará en la carpeta específica Descargas.

Si creas el documento desde cero, debes hacer clic en «Iniciar nuevo documento» en Google Docs y elegir una plantilla de tu elección. Después de completar el documento, elige la opción Descargas del menú «Archivo» y guarda el archivo haciendo clic en «Documento PDF».

Uso de SwifDoo PDF

Para convertir tu archivo Word a PDF de forma profesional, deberías utilizar SwifDoo PDF. Es especialmente adecuado para usuarios de Windows. Mantendrá el formato original de tu documento en todo momento. SwifDoo PDF ayuda a convertir Word a PDF, Excel, PPT, o CAD a PDF o lo contrario como PDF a Word o PDF a CAD en unos pocos clics.

Primero debes visitar https://www.swifdoo.com/ y hacer clic en la opción «Descarga gratuita» de la esquina superior derecha. Es mejor probarlo gratis antes de adquirir un plan de suscripción para acostumbrarse a este nuevo software. Una vez finalizada la descarga, abre SwifDoo PDF. Verás «Inicio» a la izquierda. Haz clic en él y verás las herramientas más populares que puedes utilizar. Como vas a convertir Word a PDF, elige la opción ‘PDF a Word’. En la barra lateral izquierda de la ventana verás ‘PDF a Word‘ o ‘PDF a CAD’, y otras opciones. Pero no quieres estas opciones ya que quieres convertir ‘Word a PDF’.

Al final de las opciones de la barra lateral encontrarás ‘Más funciones’. Haz clic en ella y aparecerá una ventana con la opción ‘Convertir a PDF’ junto con ‘Convertir desde PDF’, ‘Combinar y dividir’, ‘Proteger’, ‘Conversor de imágenes’ y otras opciones. Elige ‘Convertir a PDF’ y aparecerá otra ventana. A la izquierda, verás la lista de conversiones que puedes hacer. Sólo tienes que seleccionar la opción ‘Office a PDF’ para arrastrar y soltar el archivo que quieres convertir o hacer clic en ‘Añadir archivos’ para subir tu archivo. A continuación, haz clic en «Iniciar» para convertir tu documento de Word a PDF. Si quieres convertir otros formatos como CAD a PDF, puedes hacerlo de forma similar. Esta vez elige la opción ‘CAD a PDF’.

Palabras finales

Entre los diversos métodos descritos para convertir Word a PDF, utilizar SwifDoo PDF es la mejor opción. No encontrarás tantas funciones en Microsoft Word o Google Docs. Después de convertir Word a PDF o CAD a PDF en SwifDoo, puedes editar el documento o aplicar otras funciones a tu documento. Disfrutarás utilizando SwifDoo ya que proporciona documentación detallada sobre cómo utilizar las diferentes funciones. Así, sin ayuda de nadie, podrás convertir tus documentos a PDF o viceversa.