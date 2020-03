Inda ridiculiza a «Esthercita» Palomera y Ana Rosa la ‘trolea’ hasta que la tertuliana explota

Lo de Eduardo Inda y Esther Palomera es una pelea eterna en televisión, concretamente en ‘El programa de Ana Rosa’, de modo que verlos sentados juntos en un debate es sinónimo de espectáculo. Y no defraudaron en Telecinco este 5 de marzo de 2020.

Y todo porque el periodista y director de OkDiario se refirió a la de eldiario.es como “Esthercita”. Nada mucho más sesudo:

Palomera: Mira, Esthercita me lo llama a mí quien yo se lo permito. ¿Te parece?

Inda : Perdón, Esther. ¡Oye tú eres amiga mía!

Palomera: No, yo no soy amiga tuya, somos compañeros. ¡Esthercita, no!

Inda : Pues Esther, esto lo sacó en primicia OKDiario, ¡a ver si te enteras!

Palomera: ¡Esthercita, no! ¿Te queda claro? Pues la próxima vez lo anotas.

Inda : Oye, tú me llamas Eduardito muchas veces.

Palomera: ¡Pero qué falso y qué embustero eres!

Ana Rosa: Parecéis del PSOE y de Podemos.

Inda : ¡Ella de Podemos!