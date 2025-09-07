La TVE sanchista, además de por los chupatintas adictos al régimen, apuesta por tertulianos críticos con Podemos

A chupar hasta que no quede ni gota en el bote.

El arranque de la temporada en Radio y Televisión Española (TVE) no deja indiferente a nadie.

En un movimiento que ya está generando debate en el sector y entre los espectadores, la corporación pública ha apostado por incorporar a su programación a varios perfiles alejados del núcleo duro de Podemos y enfrentados abiertamente a la actual dirección del partido.

Entre los nombres que más destacan figuran Ramón Espinar, Lilith Verstrynge y Ada Colau, tres figuras clave en la historia reciente del partido morado, que ahora dan el salto definitivo al análisis televisivo.

Este giro estratégico se materializa en el estreno de Directo al grano, un nuevo espacio conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró, que arrancará el 15 de septiembre con una fórmula que mezcla información, análisis político y entretenimiento, buscando captar a una audiencia ávida de pluralidad y enfoques alternativos.

La lista de colaboradores no se limita solo a exmiembros o críticos de Podemos, sino que suma hasta 35 voces diferentes entre políticos, periodistas y analistas, con el objetivo declarado de enriquecer el debate público.

El trasfondo político de los nuevos fichajes

La inclusión de figuras como Ramón Espinar o Ada Colau supone mucho más que un simple relevo generacional. Ambos tienen una trayectoria marcada por el distanciamiento respecto a la cúpula liderada por Irene Montero e Ione Belarra. Espinar fue una de las voces más críticas con la deriva interna del partido tras su salida del Senado y su ruptura con el núcleo fundacional, mientras que Colau, exalcaldesa de Barcelona, se ha mostrado en numerosas ocasiones partidaria de buscar puentes más allá del espacio tradicional de Unidas Podemos.

En cuanto a Lilith Verstrynge, su recorrido político ha estado marcado por la cercanía a Pablo Iglesias —trabajó junto a él en el Gobierno— y después por un papel relevante bajo el mando de Belarra, llegando incluso a liderar negociaciones para las listas electorales de 2023. Su salida del Congreso supuso una pérdida significativa para los morados y su paso al Grupo Mixto. Su reciente renuncia ha sido interpretada como un síntoma más del desgaste interno tras el fracaso en las negociaciones con Sumar y la exclusión de Montero en las listas.

Pluralidad real o estrategia mediática

La decisión de TVE ha reavivado el eterno debate sobre la independencia política de la cadena pública. Mientras algunos sectores consideran positivo que se abran espacios a voces críticas con sus propios partidos —rompiendo así el monolitismo ideológico— otros interpretan estos movimientos como parte de una estrategia para distanciarse artificialmente del actual Gobierno e intentar atraer al espectador desencantado con los partidos tradicionales.

En cualquier caso, lo cierto es que este tipo de fichajes pueden ofrecer perspectivas frescas sobre asuntos candentes como:

El futuro político de Unidas Podemos tras los últimos cismas.

La relación entre Sumar y los partidos a su izquierda.

El papel de las plataformas digitales frente al modelo tradicional televisivo.

La renovación generacional en los debates políticos televisados.

El formato: tertulia renovada y apuesta por el entretenimiento

Directo al grano no será un simple espacio informativo. La mezcla entre análisis riguroso y entretenimiento busca aproximarse a modelos híbridos que ya funcionan en otras franjas horarias, como Malas Lenguas, La Hora de la 1 o Mañaneros. El objetivo es claro: llenar los huecos disponibles en la parrilla con contenidos capaces de captar tanto al espectador politizado como al público generalista.

Además, la presencia de hasta 35 colaboradores permite garantizar una rotación constante de voces e invitados, evitando así el estancamiento habitual en los formatos clásicos. Junto a Espinar, Colau o Verstrynge estarán periodistas como Antonio Jiménez o Isabel Durán, así como analistas reconocidos del panorama mediático nacional.

Impacto cultural y proyección para la nueva temporada

A día de hoy, 7 de septiembre del 2025, resulta evidente que el movimiento realizado por TVE responde tanto a una necesidad interna —renovar audiencias y ofrecer alternativas frente al auge del streaming— como al contexto político actual, donde los partidos emergentes atraviesan una crisis interna sin precedentes.

Por otro lado, este tipo de experimentos mediáticos pueden marcar tendencia para otras cadenas públicas o privadas interesadas en revitalizar sus debates políticos. El reto será mantener el equilibrio entre pluralidad real y espectáculo televisivo sin caer en caricaturas ni perder rigor informativo.

En definitiva, la nueva temporada promete abrir nuevas vías para analizar la actualidad política española desde perspectivas inusuales y menos encorsetadas. Con ello, TVE aspira a recuperar parte del protagonismo perdido frente a las plataformas digitales y volver a situar sus tertulias políticas en el centro del debate social.