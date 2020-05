Descubra el escote que Disney+ ha censurado en una de sus series: ¿Se han vuelto locos?

¿Qué es ser familiar? Dinsey sigue sin saberlo muy bien. En su nueva plataforma podemos ver luchas, guerras y disparos a toda mecha gracias a los productos de Marvel y StarWars pero, sin embargo se asustan ante un ridículo escote ‘demasiado’ amplio. Y lo que es peor, censuran películas y series de hace ya años. Es ridículo.

En cuanto aterrizó Disney + a España ya percibimos la primera censura. La plataforma había rescatado la película de los ochenta «Un, dos, tres… Splash» pero cortando un plano inicial en el que se le veía el trasero a la actriz Daryl Hannah.

Ahora se ha descubierto otro caso de censura más escandaloso aún. Tal y como recoge FormulaTV, una usuaria de Twitter, en el décimo episodio de la segunda temporada de ‘Los magos de Waverly Place’ (serie que catapultó a la fama a Selena Gómez) hay una escena en la que se ha aplicado un efecto a posteriori para tapar un escote. Ese pixelado, con el que se emborrona de una manera burda esa zona del pecho del personaje interpretado por Maria Canals-Barrera, Theresa Russo, se puede apreciar en la recta final del capítulo, titulado «Bebé cupido».

So Disney+ is blurring out the tiniest hint of a cleavage now?! Seriously?! pic.twitter.com/d9YB1ASA4e

— Danielle Owen (@lovelychubly) May 18, 2020