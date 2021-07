Jorge Javier Vázquez responde a la gran pregunta: ¿Volverá Antonio David Flores a ‘Sálvame’?

Jorge Javier Vázquez ha hundido, para siempre, a Antonio David Flores pero en Telecinco todo puede cambiar de un día para otro.

El cinco de julio de 2021 se confirmó que Rocío Carrasco había fichado por ‘Sálvame’ ¿En calidad de qué? No se sabe, se descubrirá el 7 de julio cuando la hija de Rocío Jurado aparezca en el programa de Telecinco.

Carrasco ha sido uno de los fenómenos televisivos del año gracias a ‘Rocío: contar la verdad para ser libre’, la docuserie en la que denunciaba los malos tratos recibidos por parte de su exmarido, Antonio David flores y de su hija, Rocío Flores.

La cadena despidió fulminantemente a Antonio David Flores como colaborador de ‘Sálvame’ y de otros programas de la casa y ahora es su ex la que parece ser que va a ocupar su lugar. La pregunta es: ¿Se va a quemar el personaje de Rocío Flores con tanta sobreexplotación?

Sobre esta cuestión y sobre otras muchas habló Jorge Javier Vázquez el 6 de julio de 2021 en el programa radiofónico El món a Rac1.

El miércoles viene Rocío a trabajar al programa, pero te juro que no sé para qué. Te lo juro. Me gusta que me sorprendan. Me enteraré mañana. ¿Miedo de sobreexplotar el personaje? Los productores saben qué tienen que hacer para que el personaje siga funcionando.