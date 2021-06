Antonio David Flores regresa por la puerta de atrás pero desvela la gran mentira de ’Sálvame’ y Telecinco

Antonio David Flores ha roto su silencio. No, no ha sido en el prime-time de una cadena nacional. Lo ha hecho en Youtube y aunque la entrevista ha sido un éxito de audiencia, el discurso del exmarido de Rocío Carrasco ha sido poco convincente.

El caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores

Desde el 22 de marzo de 2021 se ha creado un nuevo y peligroso debate nacional. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se puso del lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, tachándole maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Aunque Antonio David está fuera de Telecinco, aún tiene muchos defensores en los programas: Desde su mujer, Olga Moreno, (en ‘Supervivientes 2021’) hasta su hija, Rocío Flores (‘El programa de Ana Rosa’).

Hasta ahora, Antonio David ha estado en silencio pero puede que su vuelta a los ‘ruedos’ haya sido lo peor que podía hacer.

El circo de Telecinco no invalida el testimonio de Rocío Carrasco

Aclararé una cosa antes de seguir: creo en el testimonio de Rocío Carrasco pero me repugna lo que ha hecho Telecinco con su caso. Mi creencia tiene que ver, primero, con la empatía; segundo, con las pruebas mostradas y tercero, porque llevo muchos años viendo las ‘triquiñuelas’ de la otra parte en Telecinco y lo que ha hecho Antonio David, en colaboración con Mediaset, ha sido vergonzoso y aterrador.

Pero repito, Telecinco no está libre de pecado, ni la cadena ni la Ministra de Igualdad, Irene Montero, entre muchos otros. Qué falta de profesionalidad, de ética y de sentido cívico. No se pueden dar ciertas cosas por hechas desde puestos públicos y de tanto poder.

La maquinaria que ha montado La fábrica de la tele en torno a este caso ha sido capciosa, oportunista, radical y política. Es una empresa que quiere ganar dinero. Son feministas, ahora, porque interesa, pero cuando había que acosar, insultar o vejar a las mujeres sin temor a las consecuencias se hacía (y se sigue haciendo).

Dicho esto, vuelvo a insistir en que creo que Rocío Carrasco es una víctima. Hay cosas que no deberían politizarse. Empatizar con su causa no te hace de izquierdas o de derechas. Eso es absurdo.

Pero mi opinión, como la de Carlota Corredera, Irene Montero o la de quién sea, ha de quedarse en eso, una opinión. Somos libres de expresarla pero valen nada en un tribunal.

La entrevista a Antonio David Flores

Vamos a lo ‘importante. La entrevista que concedió Antonio David Flores el domingo 27 de junio de 2021 en CadenaJuanjoVlog, un canal de Youtube de temática televisiva.

El discurso de Antonio David parecía un recopilatorio de los tuits que se han publicado desde hace meses defendiéndole. Los mismos argumentos que tienen sus ‘fans’: que si los de La fábrica de la tele son muy malos (que lo son), que si él y su familia son víctimas del sistema, que si siente acoso social y mediático.

No dudamos que, como vivimos en una sociedad polarizada, Flores y su entorno hayan sufrido desprecio y acoso. Condenamos la violencia. Él se ha olvidado de que ha hecho lo mismo durante 20 años a su exmujer y madre de sus hijos, pero no es excusa…

La actitud del padre de Rocío Flores se sustentó en sus tres pilares habituales: soberbia, ambigüedad y victimismo. Es curioso que ahora, para él, la mala no sea Rocío Carrasco sino La fábrica de la tele (productora a la que ha denunciado, sin embargo a su exmujer, no. Qué curioso…).

La sensación es que sabe que lo jugoso está en meterse con los que tienen peor imagen (Ahora Telecinco, antes Fidel Albiac y antes Rocío) pero no se atreve a ir contra quien sabe que tiene razón (eso es típico de los manipuladores, desviar la atención). Insisto, no dudamos en que en Mediaset ha jugado sucio.

Hubo partes de la entrevista bastante ‘inquietantes’. Por ejemplo cuando Antonio David sacó tres enormes ficheros que, supuestamente, contenían 3000 folios de pruebas a su favor. O es Thor o no entendemos cómo podía levantarlos y moverlos ante la cámara con tantísima agilidad (No seré yo el que diga que estaban vacíos).

ANTONIO DAVID DICIENDO QUE TIENE 3 CARPETAS LLENAS DE PRUEBAS Y SE VE COMO SE ABREN Y ESTÁN VACIAS JAJAJAJAJAJAJJAJAJAAJAJA QUE ME MEO COÑO QUE RIDICUL0 pic.twitter.com/wZK0qdlqjf — Salseo💫 (@TVSALSEO) June 27, 2021

Entre otras cosas, Antonio David acusó a la productora de Sálvame’ de tener un trato con Rocío Carrasco antes de la emisión del documental:

Tras esta denuncia había un negocio, una venganza personal, un intento de destruir una familia, a una persona. Estos tres meses han sido muy, muy, muy duros, de los más difíciles de mi vida. He soportado un daño terrible y lo que más me duele, un daño atroz a mi familia. Sabéis de sobra que tanto Rocío como Fidel tenían denunciado a directivos de La Fábrica de la Tele, periodistas y colaboradores. No sé cuántas demandas había puesto, pero había un montón. Y con esa presión judicial terminan negociando la retirada de esas demandas contra quienes entienden que han vulnerado sus derechos y haciendo un negocio millonario. ¿Es alucinante o no? Sálvame y otros formatos de La Fábrica de la Tele han convertido la televisión en un juzgado. No puede saltarse uno a la torera por un negocio los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Se han sobrepasado todas las líneas. Y han provocado el efecto contrario. Han querido imponer una versión y la gente en su casa, en las redes sociales, han dicho que eso no es así.

¿Por qué nadie le preguntó si él se había sentido juez de su exmujer durante 20 años? No es una pregunta para ir a por él. Simplemente es mera curiosidad. A ella también la han ‘condenado’ sin pruebas.

Luego, para defenderse, dijo:

He sufrido terrorismo mediático. Han sido unos meses muy duros, de los más difíciles de mi vida. Se le ha hecho un daño atroz a mi familia. Jamás trabajaré para La fábrica de la tele. El daño que se me ha hecho es irreparable. ¿En qué cabeza cabe intentar convertir a una persona que ni siquiera ha sido juzgada por violencia de género en culpable? No soy un maltratador, jamás he maltratado a una mujer. La información que ha dado Rocío (Carrasco) es sesgada. Ya que tienes el valor de enseñar documentos que no deben mostrarse públicamente, podrías tener el valor de enseñarlo íntegro. Ya se hará justicia, utilizaremos las herramientas para poder ir al juzgado y se haga justicia en un juzgado, no en un plató de televisión. Como esto se ha hecho en televisión, para ser justos, la verdad tendría que mostrarse también en televisión.

Ah, y para colmo. Rocío Flores entró en directo para dar apoyo a su padre.

Intentando ser absolutamente objetivos, aquí hay cosas que no se entienden, de verdad.

Primero: ¿Por qué dice que estos se tendrá que resolver en los juzgados y luego señala que habrá se “solucionarlo” en televisión? ¿Por qué no se acuerda de que el primero en sacar dinero por hacer de su guerra marital un circo mediático fue él? Antonio David es el que dictó las normas del juego…

Segundo: ¿Por qué nadie le preguntó sobre las mentiras que ha contado en su momento, tales como que había “ganado” la demanda cuando, en realidad, su causa sigue abierta?

Tercero: ¿Por qué no habló de la condena a su hija por malos tratos y la denuncia falsa que él interpuso contra su ex? (Ambas cosas demostradas jurídicamente).

Y así con todo.

Ojo, todo esto no quiere decir que Rocío Carrasco sea una santa o que no se la haya tratado con ‘devoción’ en su docuserie. Pero es que, si entrevistas a Antonio David Flores lo lógico es abordarle con ciertos temas, aunque sólo sea para que se pueda defender. Tal vez es que no sabe cómo justificar algunas cosas.