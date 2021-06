Propaganda terrorífica en la nueva entrevista a Rocío Carrasco con Irene Montero y Pilar Rahola haciendo populismo

El 2 de junio de 2021 se emitió la última entrega (de momento, porque se cree que habrá segunda temporada) de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ en la que Carrasco se sentó en plató para ser entrevistada en directo por segunda vez para hablar del maltrato sufrido por su exmarido (Antonio David Flores) y por su propia hija (Rocío Flores).

La guerra entre los que creen a la hija de Rocío Jurado y los que no, estaba en su punto más álgido. Sobre todo después de lo que ha pasado justo antes.

El 28 de mayo de 2021 casi toda la familia Carrasco Mohedano acudió al cementerio para rendirle homenaje a La Más Grande en el 15 aniversario de su muerte, un evento polémico al que Rociito faltó (como siempre) en mitad del vendaval que ha supuesto su docuserie

Pero el 1 de junio, Carrasco regresó a Chipiona a visitar la tumba de su madre y a recordar su infancia pero no lo hizo por necesidad personal sino profesional ya que el viaje se pudo ver en su entrevista del día 2 de julio.

¿Feminismo de pacotilla?

No vamos a cuestionar la violencia de género. Es un hecho y punto. Lo que crea más reticencia es que desde Mediaset nos den lecciones de feminismo. No sólo porque han demostrado (durante décadas) un corte machista y han permitido u ocultado humillaciones y violaciones en directo (Carlota Pardo en ‘GH Revolution’) sino porque su objetivo es sólo monetario.

Si ‘Rocío: contar la verdad para ser viva’ hubiese sido un fracaso de audiencia, seguro que no se hubieran puesto tan feministas los de ‘Sálvame’.

Cuando Carlota Pardo fue violada en ‘GH Revolution’ se explotó el incidente sólo porque el programa iba mal en audiencia. Y allí no vimos ni a Jorge Javier Vázquez ni a Carlota Corredera dando la cara por la víctima.

Tampoco hemos visto a nadie decir que en ‘Sálvame’ sólo intentan adelgazar a las mujeres y que son estas las que más sufren el acoso de sus compañeros.

Y, por supuesto, Mediaset siguió contando con Antonio David Flores (el supuesto violador) aún sabiendo lo que había narrado su exmujer.

Ah, y los feministas de la empresa tampoco se rasgan las vestiduras cuando se ha contratado a Rocío Flores y a Olga Moreno (mujer de Antonio David) para que limpien la imagen del ‘monstruo’

Y ojo, nadie dice que Rocío Carrasco no diga la verdad. Un servidor la cree, lo que no es incompatible con pensar que no se puede hacer un circo mediático, ventajista y lucrativo con algo tan grave como los malos tratos.

De hecho, el programa (sobre todo en los debates) se ha parecido más a ‘¡Qué tiempo tan feliz! (con esas guerras musicales y esos egos descontrolados de los colaboradores (sobre todo en los debates) se ha parecido más a ‘¡Qué tiempo tan feliz!) que ha un programa de denuncia social.

Aún con todo, hay que celebrar la visibilidad. Ningún colectivo puede superar o enfrentarse a la discriminación sin tener referentes públicos.

Visita a Chipiona y colaboradores incomprensibles

Antes de que Rociito se volviera a sentar en directo, vimos las imágenes a su viaje a Chipiona, algo que, para un servidor, era innecesario y que solo fomentaba un morbo y que a ella se le cuestione más (que tampoco es algo malo).

Lo que me parece incomprensible es que estuviesen ahí personajes como Pilar Rahola, la que va de feminista y paladín de la libertad cuando defiende una ideología (la del independentismo catalán) que es fascista y racista.

Sacar a esa señora hablando es un flaco favor a la causa feminista.

Y para colmo, salen personajes como Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el congreso o Irene Montero, Ministra de Igualdad, para apoyar a Carrasco. A ver, ¿Qué parte de no hay una sentencia firme no se ha entendido?. Yo creo a Rocío Carrasco pero alguien que está en el Gobierno no debería posicionarse. Existe la presunción de inocencia, señores. Esto es antidemocrático.

Declaraciones de Rocío Carrasco

