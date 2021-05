María Patiño, linchada en redes por un comentario demoledor sobre Rocío Carrasco

María Patiño ha sido, un día más, ‘víctima’ de sus propias palabras y le ha costado caro en redes sociales.

El 26 de mayo de 2021 terminó la primera temporada de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, es la docuserie de Telecinco sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores.

Rocío ha contado su historia, los años de infierno con Antonio David, el cómo este, supuestamente, manipuló a la hija mayor de ambos (Rocío Flores) para que, a la edad de 15 años, le diera una paliza a su madre y cómo, al final, Carrasco también terminó perdiendo a su hijo menor (David, enfermo desde que nació y con capacidades especiales).

En el desenlace (aunque todavía queda mucho programa por delante), Rocío Carrasco explicó porque no atendió a las súplicas que su hija, entre lágrimas, le hacía desde la isla de Supervivientes en el año 2020, en plena pandemia: porque no se la creía. Porque se preguntaba por qué le felicitaba el cumpleaños en la televisión, “cuando no lo había hecho en 8 años”:

Puedo decir que algún año no me felicitó ni estando en mi casa.

María Patiño la lía parda

Al día siguiente, en ‘Sálvame’ se volvió a debatir sobre el tema y María Patiño, una de las más críticas con Carrasco, dijo:

Creo que Rocío se quedó en el día de julio en el que su hija le dio la paliza en Valdelagua. Estando en la isla aislada en el padre y todo el que va a la isla dice que valora lo que no valoraba, me cuesta trabajo entender que esas lágrimas de Rocío Flores fuesen falsas

Kiko Hernández le replicó: