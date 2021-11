La actriz Isabel Torres (‘Veneno’) se despide con un mensaje desgarrador: «Me quedan dos meses de vida»

La actriz canaria Isabel Torres, víctima del cáncer desde hace más de dos años, se ha despedido de todos sus seguidores en Instagram con un mensaje desgarrador.

La protagonista de la serie ‘Veneno’ (interpretó a Cristina Ortiz en sus últimos años de vida) ha compartido un comunicado a través de Instagram para informar de su estado de salud.

La actriz, que desde hace un tiempo padece cáncer de pulmón, ha informado que sufre metástasis.

La intérprete ha colgado el que será su último vídeo puesto que:

He tenido un poquito más de metástasis en los huesos. Estoy en casa de una amiga, que es como mi hermana.

Este es el último vídeo que voy a hacer porque, en principio, me han dado dos meses de vida. Voy a ver si los supero y si los supero bien y si no, también. La vida es así.

Quiero darle las gracias a mis fans y a toda la gente que me ha apoyado muchísimo. Y darle las gracias a mi familia.

El vídeo es para decirles, eso, que les quiero mucho. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo.

La vida es tan bonita y hay que vivirla.

Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conocerles y estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo