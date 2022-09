Netflix vuelve a reinventar el entretenimiento: del drama de Georgina a lo nuevo de Luján Argüelles

¿Netflix ha reinventado los realities? No diríamos tanto pero sí podemos afirmar que, al menos, intenta hacer las cosas bien.

Nuevo FesTVal de Vitoria. Un año más, las cadenas y plataformas se dan lugar en la capital alavesa en uno de los certámenes televisivos más importantes de España.

Hasta el día 10 de septiembre de 2022 veremos por aquí lo nuevo ‘Masterchef Celebrity’, series como ‘El Inmortal’ (Movistar+) o ‘Fuerza de Paz’ (TVE), charlaremos con Iñaki Gabilondo, con Chicote y con cientos de rostros televisivos de máxima actualidad y nos pondremos al día con todas las novedades de las principales plataformas.

Hemos comenzado el 6 de septiembre de 2022 con Netflix, reafirmando su apuesta por los realities producidos en España.

Álvaro Díaz, director de contenidos de no ficción, series documentales y programas de entretenimiento de Netflix en España, ha presentado en el FesTVal un nuevo reality producido por Cuarzo Producciones y que, mediante el uso de tecnología puntera, revolucionará los realities de parejas. También se han mostrado las primeras imágenes en exclusiva de Soy Georgina 2, Amor con fianza, rumbo a Cerdeña y un avance de ¿A quién le gusta mi follower?, el primer dating show de Netflix en España, que Luján Argüelles, Jedet, Jonan Wiergo y Aroyitt han presentado a la prensa en Vitoria previo a su estreno el próximo 8 de septiembre.

Un año después de presentar en Vitoria la apuesta por los realities hechos en España, los fans de Netflix han podido disfrutar de 5 realities locales (‘Insiders’ 1 y 2, ‘Amor con fianza’, ‘Soy Georgina, ‘First Class’ y ‘Tamara Falcó: La Marquesa’), que ya suman más de 1.700 minutos de entretenimiento. Además, Netflix ha revelado que más del 60% de los suscriptores en España han elegido ver un reality show español en el último año. A partir de ideas originales y apostando por la innovación y la autenticidad, los realities de Netflix en España conforman una apuesta diversa de contenidos que reimagina los estándares de este género.

‘Soy Georgina’: el dolor de una diva

Vuelve Georgina Rodríguez. Con casi 40 millones de seguidores en Instagram y habiendo logrado el Top 10 en 62 países con 80 millones de horas vistas en sus primeros 28 días, Soy Georgina 2 será un retrato más íntimo que ahondará en la Georgina madre, amiga, hermana y pareja; las facetas de su vida más personales.

El reality de Netflix, producido por Komodo Studio, Soy Georgina 2, nos mostrará el lado más humano y continuará revelando momentos esenciales de su lado más público y conocido. Viviremos con ella su día a día, su maternidad, su relación con Cristiano Ronaldo, sus viajes, sus fiestas… descubriremos sus verdaderas amistades, sus anhelos y deseos, los momentos más felices y los más amargos de su vida.

Como nos contó Álvaro Díaz en la presentación, esta temporada arranca con la tragedia de Georgina al perder a uno de los dos bebés que esperaba. Un cambio de tono con respecto a los capítulos anteriores que promete dar algo más de un reality que, aunque tuvo mucho éxito, a un servidor le pareció aburrido e incluso molesto. Pero para gustos, los colores…. Peor es el de Tama Falcó…

Amor con fianza, rumbo a Cerdeña

Dos espectaculares villas en un nuevo entorno paradisíaco, la isla de Cerdeña. 5 parejas dispuestas a demostrar que su amor y su sinceridad están a prueba de todo, incluso del eye detect, un revolucionario detector que analiza las alteraciones involuntarias que se producen en el ojo al mentir. Mónica Naranjo presenta la nueva edición de Amor con fianza, rumbo a Cerdeña.

El reality de Netflix, producido por Fremantle Media en el que las parejas competirán por un premio en metálico de hasta 100.000€ sabiendo que, en Amor con fianza las mentiras tienen un precio muy caro… No estarán solos, recibirán visitas inesperadas que ya pusieron su relación en peligro y su sinceridad.

¿A quién le gusta mi follower?

En un mundo en el que cada vez es más común tener citas a través de redes sociales y apps para ligar, tres influencers ayudarán a tres de sus followers a encontrar el amor. Los candidatos, nuestros daters, tendrán que pasar diferentes filtros para poder compartir experiencias y citas con los followers, siempre bajo la mirada permanente de los coaches. ¿Habrá match?

Luján Argüelles presenta el primer dating show de Netflix en España en el que Jedet, Jonan Wiergo y Aroyitt harán de consejeros del amor con tres de sus followers.

Producida por Boxfish, creadores de programas icónicos como ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ y ‘First Dates’, ¿A quién le gusta mi follower? es un nuevo formato de reality en el que no hay opiniones preestablecidas ni juicios de valor sobre las relaciones en la era de las apps para ligar. El único objetivo de los participantes: encontrar el amor.

Apuntes: en la presentación en el FesTVal nos quedó clara una cosa: Luján Argüelles es la maestra de ceremonias perfecta. Tenía al lado a Jedet, que es “bruta” (según sus palabras) y con una verborrea incontrolable para todos menos para Luján, que conseguía reconducirla e incluso ‘traducir’ sus aportaciones.

¿’OT’ en Netflix?

Ahora que Nerflix está intentando ser más que una plataforma de ficción, no sería de extrañar, que además de todos estos formatos nuevos, recuperasen otros clásicos de nuestro país.

Al ser preguntado por la posibilidad de que el gigante de la N roja compre ‘Operación Triunfo’, por ejemplo, director de contenidos de no ficción, series documentales y programas de entretenimiento de Netflix no respondió que posible es pero que no se sabe nada aún.