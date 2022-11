El PSOE toca fondo: ya hay rumores de que Jorge Javier Vázquez se presentará para la alcaldía de Madrid

No es una broma, es una amenaza.

El suelo húmedo de Jorge Javier Vázquez se puede hacer realidad. El ‘pequeño dictador’ de Telecinco podría meterse en política. Que dios nos ampare.

El jueves 3 de noviembre de 2022, en la tertulia del programa ‘Más de uno’ de Carlos Alsina en Onda Cero, hablaron de Jorge Javier y dejaron bien claro que no habría que descartarle entre los nombres que maneja Pedro Sánchez para ser el candidato socialista para la alcaldía de Madrid.

Me dicen que no estamos haciendo el suficientemente caso con lo de Jorge Javier. Se sabe que ha hecho campaña por Gabilondo pidiendo el voto para él… Está en un momento de cambios porque su futuro en la tele no está muy claro… […] Animaría mucho la campaña