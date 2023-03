«Nos van a decir hasta cómo tenemos que follar»: Joaquín Prat, desatado contra Rodríguez Pam (Podemos)

Llega el 8-M y desde el gobierno están desatados, lo que provoca el asombro e incluso la ira de muchos, incluyendo al presentador de ‘El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat.

El 7 de marzo de 2023, Joaquín Prat reaccionó en directo a las últimas declaraciones de Ángela Rodríguez Pam, del Ministerio de Igualdad y miembro de Unidas Podemos, en las que explicaba a las jóvenes cómo obtener placer sexual lejos de la penetración. El periodista, tras escuchar el relato, no dio crédito a las palabras de la política y la humilló sin miramientos.

La secretaria de Estado de Igualdad, dijo, micrófono en mano y sin pudor alguno, que:

Cuando se establece una equiparación de educación sexual y adoctrinamiento, pues se reconoce que existe una adoctrinación en la otra parte.

No interesa que sepa tanto que se puede obtener placer de otras formas, que esas no van a ser tan placenteras aunque sean las habituales. Me parece escandaloso ese 75% de chicas jóvenes que dicen ‘prefiero la penetración a la autoestimulación’.