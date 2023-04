‘Espejo Público’: Ágatha Ruiz de la Prada insulta lo más grande a Pedrojota y a Carmen Lomana

Vuelve la guerra de ‘pijas’. Ágatha Ruiz de la Prada ha cargado muy duramente contra Carmen Lomana (otra vez) y, de paso, también ha insultado a su exmarido. Todo esto el 11 de abril de 2023 en ‘Espejo Público’ (Antena 3).

Ese día la diseñadora visitó el plató de Espejo Público para comentar la publicación de su nuevo libro, ‘Ágatha Ruiz de la Prada, mi historia’. Además, opinó acerca de la maternidad subrogada de Ana Obregón y habló sobre su relación con Lomana, con la que tiene una guerra pública desde hace años y que estalló en un ‘Deluxe’ en febrero de 2023.

Un libro secreto

Sobre su biografía, Ruiz de la Prada dijo:

El libro lo ha escrito Pedro Narváez. Yo creía que el libro iba a ser más profesional, pero al final me di cuenta de que eso le importaba 33 y lo que le apetecía mucho era la parte del poder. Él había sido periodista de moda durante muchos años en ABC, una época en la que la me ignoró mucho. Nos conocíamos, pero no éramos amigos. Creo que a él le interesaba mucho toda esa parte y la parte técnica, mucho menos. Mis hijos no sabían absolutamente nada del libro. Lo tuve en secreto total y absoluto porque tenía muchísimo miedo de que me pasara algo. De hecho, cuando ya estaba en todas las librerías de España me mandaron los primeros ejemplares a mi casa porque yo dije ‘no quiero nada hasta que no esté del todo’. Con el primero que tuve en la mano, estaba Cósima delante y me preguntó si se lo regalaba, le dije que claro que sí y me preguntó si se lo firmaba. Le dije: ‘pero, ¿cómo te voy a firmar el libro si eres mi hija?’. Y me dijo: ‘Porque así vale más dinero’. Se lo llevó y estuvo dos o tres meses sin leerlo, ahora lo ha hecho y le ha encantado. En cambio, Tristán no se lo ha leído.

“Quiero vestir a la hija de Ana Obregón”

Era obligado preguntarle a la diseñadora sobre el tema de moda: la nueva maternidad de Ana García Obregón.

Ágatha, a este respecto, dijo:

Creo que Ana necesita tener una atención constante de la gente. Si necesitaba tener al bebé, fenomenal. Yo, esta misma tarde, le voy a hacer dos toilets a Ana Sandra que me parece un nombre maravilloso. Enseguida voy a intentar vestirla. Yo tengo muchas ganas de ser abuela, pero ya se me están empezando a pasar. Creo que es divertido ser abuela muy joven. Yo me acuerdo de mi bisabuela y a mí me gustaría ser abuela, no bisabuela porque ya no podría con el niño. Dicho esto, viva la libertad y que Ana Obregón haga lo que le dé la gana, por supuesto.

Contra Carmen Lomana

En cuanto a su relación con Carmen Lomana, Ágatha Ruiz de la Prada explicó:

Es una persona que no me interesa nada. La tengo bloqueada desde el año 2020 y tonta de mí que no la había bloqueado antes mentalmente. Ella opina de mí y de todo, si ella dice una cosa está fenomenal, pero como yo diga algo…». No hemos sido amigas nunca, eso es lo importante. A mí, una amiga mía me puede llamar y decirme que pasa algo, pero nunca, en mi vida, he sido amiga suya. Nunca. Te prometo que no hay ni un solo programa al que yo vaya y ella no llame para atacarme. No me importa, me da igual

Por su parte, el resto de colaboradores del matinal destacaron que Lomana ( que trabaja en ‘Espejo Público’) asegura estar «muy afectada» con lo que ha ocurrido entre ellas, a lo que Ruiz de la Prada respondió: