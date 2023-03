El ataque de Jorge Javier Vázquez a Carmen Lomana que pone los pelos de punta

Jorge Javier Vázquez declara la enésima guerra a un personaje famoso. En esta ocasión le ha tocado el turno a la mismísima Carmen Lomana.

El sábado 25 de febrero de 2023, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada acudió al ‘Deluxe’ para, principalmente, poner a parir a Carmen Lomana, la que se ha convertido en su enemiga más popular.

A este respecto, el presentador de ‘Sálvame’ y del ‘Deluxe’, Jorge Javier Vázquez, quiso dejar clara su postura y escribió, el 1 de marzo de 2023, un post en su blog personal de Lecturas, dedicado a Lomana, con la que ha trabajado en infinidad de ocasiones en sus programas.

Según Vázquez, la empresaria está acabada y tiene los días contados como personaje público. Y para colmo, el presentador se autoproclama como su descubridor:

Carmen Lomana nació televisivamente en un ‘Deluxe’. Antes ya había enseñado la patita en algún que otro programa de televisión pero donde se consagró como una estrella fue en el ‘Deluxe’, las cosas como son. Aquella noche nació el “lomanismo” y sus seguidores comenzaron a multiplicarse como los panes y los peces. De aquellos que antes la aplaudían no recuerdo que ninguno permanezca a su lado. En ese aspecto es como Isabel Pantoja pero en versión alta costura.

Carmen Lomana tiene mucha gracia pero no ha sabido ponerse límites. Digamos que en algunas ocasiones no ha puesto el freno de mano y en otras ha apretado demasiadas veces al acelerador. Pero su mayor error ha sido, sin lugar a dudas, su falta de empatía. Ha demostrado poca solidaridad con todas aquellas personas que no piensan como ella. No se molesta lo más mínimo en entender al prójimo. Ese es, creo yo, su mayor error: no dar el brazo a torcer jamás.

Lomana nos volvió locos al principio porque era una rara avis.

Para la Lomana, cuanto más salgas, mejor. Más es más. Yo la he visto en sitios y he pensado: “¿Pero qué hace ahí?” Pues estar. Sin más.

Lomana ha rajado de la Preysler, de Naty Abascal y de quien le ha dado la gana. Y nosotros le hemos reído las gracias porque nadie había hecho antes algo así. La socialité se aprovechaba de que las otras no contestaban y Carmen se ha ido confiando y confiando hasta que ha aparecido en escena Ágatha Ruiz de la Prada y la ha descuartizado mediáticamente. Como ya he escrito, el viernes estuvo en el ‘Deluxe’ y mostró una serie de audios y whats que le había enviado Lomana. En ellos vemos a una Carmen suplicando a Ágatha que le haga caso mientras que la diseñadora se la intenta quitar de encima respondiendo con mensajes tan escuetos como reveladores. Lomana, inasequible al desaliento, sigue y sigue. Pero lo que más llamó la atención fue un audio poniendo verde a El Chatarrero, a la sazón novio de Ágatha. Es decir: que una señora que presume de ser gente de bien se comporta como una auténtica criticona sin darle nadie permiso para ello. Quizás lo más cutre de todo lo visto y/o escuchado fue que Carmen se pusiera muy pesada suplicándole a Ágatha que El Chatarrero la pusiera en la mesa de una fiesta benéfica contra el cáncer y así de paso ahorrarse los quinientos euros que costaba el cubierto. Dato importante: antes de pedirle ese favor Carmen se había despachado a gusto contra El Chatarrero llamándole “gañán” y no sé cuántas cosas más. Una vez que consiguió su sitio en la cena El Chatarrero pasó a convertirse en todo un descubrimiento: “Hay que ver cuánto cambia cuando se le conoce”. Claro, claro.