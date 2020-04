Historia de España: así fue el frío reencuentro entre bambalinas de Merlos y Marta López

Alfonso Merlos y Marta López se han reencontrado. Un momento ‘histórico’ que forzó el programa ‘Sálvame’ este lunes 27 de abril.

Tras su participación en ‘Todo es Mentira’, donde el periodista enfadó a Risto Mejide por no ‘entrar al trapo’ y hablar de su vida privada, Alfonso Merlos tuvo que verse cara a cara con quien fue su pareja sentimental.

Con las cámaras de ‘Sálvame’ persiguiéndoles, se pudo ver cómo Jorge Javier Vázquez se presenta en el plató junto a Marta López para hacer “solo una pregunta” a Merlos. “Alfonso que estamos en directo. Escucha, hay una persona que te quiere preguntar algo, que es Marta”, empezó el presentador.

Ella, con las manos en los bolsillos y un frio “buenas tardes”, se acercó hasta donde estaba sentado. Sin embargo, el periodista dejó claro desde el primer momento lo que iba a pasar: “como te imaginarás, no voy a participar en esto. No voy a participar de verdad”.

Lejos de respetar su decisión, Marta lanzó su pregunta: “Escucha, que no es nada raro. Cuando me has pedido disculpas esta mañana, ¿me has pedido disculpas porque yo me he podido imaginarme que me has ofendido o porque realmente me has ofendido?”. Con un Merlos convencido a no contestar, al acoso fue directamente de Jorge Javier Vázquez.

“¿Pero tú la quisiste?; oye, es muy guapo en persona, qué recuerdo te queda a ti de Marta; dicen en el Colegio de Abogados que están muy enfadados, ¿peligra tu trabajo?; ¿qué culpa tiene en todo esto Pablo Iglesias?; ¿es verdad que ha sido todo una trama del gobierno bolivariano?”, fue preguntando incansablemente el presentador de ‘Sálvame’.

La rabieta de Jorge Javier y el ‘zasca’ de VOX

La insólita rabieta de Jorge Javier Vázquez en el ‘Sálvame’ de este 27 de abril ya tiene respuesta.

VOX ‘abofeteó’, a través de las redes sociales, al presentador por su ataque gratuito contra el partido liderado por Santiago Abascal. En concreto, afirmaron que “es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura”.

A lo que agregaron: “Jorge Javier, tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo”. Unas duras palabras que llegan tras la rabieta del presentador cuando intentaba atacar a Alfonso Merlos, pero Antonio Montero le recordó que Pablo Iglesias también se ha saltado el confinamiento.

Es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura.

Jorge Javier, tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo. pic.twitter.com/WImHL0GIxM

— vox_es (@vox_es) April 27, 2020

“¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Que ha puesto él a la tía o qué? ¡Qué tiene que ver aquí el chalet de Galapagar! Es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías! En este programa hay rojos y maricones, declaración de principios. El que no lo quiera ver que no lo vea. ¡Declaración de principios! Es que ya está bien. Se te desmonta el discurso. A mi edad ya no quiero escuchar más gilipolleces”, precisó el presentador.

En un segundo intento, Antonio Montero buscó tomar la palabra. Sin embargo, fue en el instante interrumpido por el presentador. «Quiero que vean cómo es la gente de VOX», sentenció Jorge Javier Vázquez. Además, el presentador se ha dirigido al colaborador de esta forma: «No me toques las narices con los putos discursos de VOX».

Al parecer, a Jorge Javier Vázquez le molesta profundamente que le destruyan su plan de distracción. Es decir, tener a los españoles entretenidos con aspectos banales, como el vídeo de Alfonso Merlos con la reportera Alexia Rivas, en lugar de valorando la gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sí, esa que destaca por tener más fallos que aciertos.