MasterChef Celebrity homenajea a Martín Berasategui en su gran final

La gran final de MasterChef Celebrity 10 ha dejado una profunda impresión en la televisión española.

Este talent culinario ha cerrado su temporada con un emotivo homenaje a Martín Berasategui, el chef español que acumula más estrellas Michelin en la historia.

La velada estuvo llena de emoción, competencia y la celebración de una trayectoria que ha dejado huella en la gastronomía nacional.

El programa ha querido rendir homenaje a los 50 años de entrega de Berasategui en el mundo de la cocina, un referente fundamental en la gastronomía vasca y española.

Este tributo tuvo lugar en el majestuoso Palacio Miramar de San Sebastián, un lugar emblemático que ha albergado eventos memorables y que, en esta ocasión, reunió a familiares y amigos del chef. Allí, los finalistas tuvieron que demostrar su destreza elaborando un menú con mucho “garrote”, como él mismo suele expresar.

La última prueba de exteriores se convirtió en un momento crucial de la noche.

Los concursantes Miguel Torres, Torito y Juanjo Bona se disputaron la segunda plaza del duelo final en San Sebastián. El menú que prepararon fue degustado por los seres queridos de Berasategui, quienes valoraron los platos con emoción y complicidad. Finalmente, Miguel Torres logró hacerse con la última plaza, dejando a Juanjo Bona como tercer clasificado y a Torito en cuarto lugar.

El duelo final enfrentó a Mariló Montero y Miguel Torres, quienes debieron poner en práctica todo lo aprendido durante las doce semanas de competición. Para decidir al ganador, el jurado contó con el apoyo del chef Oriol Castro, quien posee tres estrellas Michelin. El triunfador recibió un trofeo y 75.000 euros para donar a la ONG de su elección, además de un curso de cocina en el Basque Culinary Center de San Sebastián.

Martín Berasategui: el chef con más estrellas Michelin

Martín Berasategui es reconocido como el cocinero español con mayor número de estrellas Michelin. Actualmente, posee 10 estrellas distribuidas entre cinco restaurantes distintos: Martín Berasategui Lasarte-Oria, Lasarte en Barcelona, M.B. en Tenerife, Oria en Barcelona y Ola Martín Berasategui en Bilbao. Su trayectoria es un testimonio constante de dedicación y excelencia; su impacto sobre la gastronomía vasca y española es innegable.

Restaurantes con estrellas Michelin del chef Martín Berasategui : Martín Berasategui Lasarte-Oria: 3 estrellas Lasarte (Barcelona): 3 estrellas M.B. (Tenerife): 2 estrellas Oria (Barcelona): 1 estrella Ola Martín Berasategui (Bilbao): 1 estrella

: Ranking de chefs españoles con más estrellas Michelin : Martín Berasategui: 10 estrellas Paco Roncero: 5 estrellas Quique Dacosta: 5 estrellas

:

Curiosidades y datos sorprendentes

Martín Berasategui comenzó su carrera culinaria trabajando en el restaurante familiar, el cual heredó y se convirtió en su primer establecimiento galardonado con una estrella Michelin.

El chef ha compartido que las estrellas Michelin le han proporcionado una experiencia tan rica que le resulta difícil ponerla en palabras.

El Palacio Miramar fue residencia veraniega de la reina María Cristina y hoy alberga algunos de los eventos más destacados de Donostia.

Durante la prueba al aire libre, los concursantes cocinaron bajo la atenta mirada del propio Berasategui, quien ofreció consejos e inspiración a los finalistas.

La final de MasterChef Celebrity 10 ha sido un merecido tributo a una figura que ha influido profundamente en la gastronomía española. La emoción, la competencia y el talento brillaron en cada plato presentado, convirtiendo este homenaje a Martín Berasategui en el cierre perfecto para una temporada inolvidable.