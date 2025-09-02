Quién es quién en ‘MasterChef Celebrity 10’: rostros, secretos y locuras entre fogones

La expectación se dispara cada septiembre, pero este año el regreso de MasterChef Celebrity es especial: la décima edición reúne en los fogones de La 1 a dieciséis personajes que, por trayectoria, carisma y anécdotas, prometen una de las temporadas más impredecibles y locas hasta la fecha.

A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, el concurso culinario arranca con un casting que combina veteranía, talento televisivo, música, deporte y humor, en lo que parece un homenaje a la diversidad de la televisión actual.

El formato, que ya ha visto pasar a casi 150 famosos en una década, se reinventa con retos tan llamativos como cocinar en gravedad cero o enfrentarse a platos diseñados por inteligencia artificial.

Un casting imposible de encasillar

La lista de participantes de MasterChef Celebrity 10 es un guiño a la variedad televisiva y social de España. Entre los nombres propios, destacan:

Mariló Montero : periodista y presentadora, siempre polémica y con tablas suficientes como para que cada intervención suya sea tendencia. Ya en la primera gala dejó una frase para la historia: “Jesús, María y José”, al presentar su plato estrella de espárragos, provocando carcajadas en sus compañeros y el jurado.

: periodista y presentadora, siempre polémica y con tablas suficientes como para que cada intervención suya sea tendencia. Ya en la primera gala dejó una frase para la historia: “Jesús, María y José”, al presentar su plato estrella de espárragos, provocando carcajadas en sus compañeros y el jurado. Miguel Torres : exfutbolista y actual comentarista deportivo, famoso también por su relación con la actriz Paula Echevarría . En las cocinas, su espíritu competitivo promete momentos tensos, pero también cómicos.

: exfutbolista y actual comentarista deportivo, famoso también por su relación con la actriz . En las cocinas, su espíritu competitivo promete momentos tensos, pero también cómicos. Soraya Arnelas : cantante y habitual de realities, con una personalidad chispeante que ya ha dejado huella en la música pop nacional.

: cantante y habitual de realities, con una personalidad chispeante que ya ha dejado huella en la música pop nacional. Juanjo Bona : cuarto finalista de Operación Triunfo 2023, joven cantante con ganas de demostrar que el arte también se cocina.

: cuarto finalista de Operación Triunfo 2023, joven cantante con ganas de demostrar que el arte también se cocina. Valeria Ros : humorista, presentadora y guionista, siempre dispuesta a romper el hielo con sus bromas y réplicas ácidas.

: humorista, presentadora y guionista, siempre dispuesta a romper el hielo con sus bromas y réplicas ácidas. Rosa Benito : rostro icónico de la televisión rosa y exconcursante de Gran Hermano, conocida por su capacidad para reinventarse y generar titulares.

: rostro icónico de la televisión rosa y exconcursante de Gran Hermano, conocida por su capacidad para reinventarse y generar titulares. Alejo Sauras : actor recordado por su papel en Los Serrano y otras series míticas, que busca ahora sorprender lejos de los platós.

: actor recordado por su papel en Los Serrano y otras series míticas, que busca ahora sorprender lejos de los platós. Quique Torito : reportero con nombre de guerra y energía inagotable, habitual en zapeos y coberturas surrealistas.

: reportero con nombre de guerra y energía inagotable, habitual en zapeos y coberturas surrealistas. José Manuel Parada : presentador veterano, capaz de sacar chistes hasta de los platos más fallidos.

: presentador veterano, capaz de sacar chistes hasta de los platos más fallidos. Mala Rodríguez : leyenda del rap español y una de las voces más reconocidas de la música urbana. Su carácter es tan picante como sus letras.

: leyenda del rap español y una de las voces más reconocidas de la música urbana. Su carácter es tan picante como sus letras. Necko Vidal : músico y colaborador de radio, con una visión diferente de la cocina.

: músico y colaborador de radio, con una visión diferente de la cocina. Masi : influencer y actriz, representante de la nueva hornada de famosos digitales.

: influencer y actriz, representante de la nueva hornada de famosos digitales. Charo Reina : actriz y cantante, con una carrera ligada a la copla y el espectáculo.

: actriz y cantante, con una carrera ligada a la copla y el espectáculo. David Amor : humorista y actor gallego, experto en reírse de sí mismo y de todo lo que le rodea.

: humorista y actor gallego, experto en reírse de sí mismo y de todo lo que le rodea. Valeria Vegas : periodista y escritora, conocida por su activismo y su visión crítica sobre la sociedad actual.

: periodista y escritora, conocida por su activismo y su visión crítica sobre la sociedad actual. Jorge Luengo: ilusionista y mentalista, dispuesto a dejar con la boca abierta tanto por sus trucos como por sus platos.

Perfiles que nunca se habían visto juntos

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la mezcla de generaciones y disciplinas. El casting incluye desde figuras históricas de la televisión hasta jóvenes que han hecho carrera en redes sociales y nuevos formatos. Este contraste se nota tanto en la manera de enfrentarse a los retos como en la convivencia fuera de cámaras. El propio programa lo ha vendido como “la edición más especial y variada”, y, por lo visto en los primeros minutos, no exageran.

Curiosidades y datos locos

El universo de MasterChef Celebrity siempre da para anécdotas. Aquí van algunas de las más sorprendentes y divertidas que ya circulan:

Es la primera vez que un concursante (Juanjo Bona) llega a la final de Operación Triunfo y, poco después, se lanza a la cocina en prime time.

que un concursante (Juanjo Bona) llega a la final de Operación Triunfo y, poco después, se lanza a la cocina en prime time. Mariló Montero ha arrancado la edición con un plato dedicado a la Sagrada Familia, algo nunca visto en el programa y que ya es meme en redes.

ha arrancado la edición con un plato dedicado a la Sagrada Familia, algo nunca visto en el programa y que ya es meme en redes. Mala Rodríguez se ha propuesto rapear los ingredientes en cada prueba. Si lo cumple, será la primera rapera en improvisar versos culinarios en directo.

se ha propuesto rapear los ingredientes en cada prueba. Si lo cumple, será la primera rapera en improvisar versos culinarios en directo. Torito ha prometido cocinar disfrazado al menos una vez, manteniendo su espíritu gamberro y televisivo.

ha prometido cocinar disfrazado al menos una vez, manteniendo su espíritu gamberro y televisivo. El programa ha anunciado retos insólitos: cocinar en gravedad cero, platos diseñados por IA y pruebas en las que solo se podrán usar ingredientes que nunca antes se hayan utilizado en el programa. La tensión y las risas parecen aseguradas.

Se rumorea que algunos participantes han pactado no aliarse ni formar “piñas”, para evitar los clásicos enfrentamientos que tanto juego han dado en ediciones anteriores.

Ranking: los favoritos del público y la crítica

Aunque todavía es pronto, ya se perfilan algunos favoritos y outsiders entre los seguidores y la crítica televisiva:

Favoritos claros Outsiders con potencial Candidatos a momentazos Mariló Montero Necko Vidal Torito Soraya Arnelas Masi Jorge Luengo Alejo Sauras Valeria Vegas Mala Rodríguez Juanjo Bona Charo Reina Rosa Benito Miguel Torres David Amor José Manuel Parada

Mariló Montero y Soraya Arnelas encabezan las quinielas por su carácter competitivo y mediático.

y encabezan las quinielas por su carácter competitivo y mediático. Torito y Jorge Luengo son señalados como los que más juego darán en las pruebas sorpresa.

y son señalados como los que más juego darán en las pruebas sorpresa. Mala Rodríguez y Rosa Benito podrían ser las reinas del drama y las frases virales.

La importancia del jurado y las nuevas pruebas

El trío formado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz vuelve a ser el muro que los aspirantes tendrán que superar. Además, en esta edición, los jueces han prometido ser más exigentes y menos permisivos con los errores de los famosos, en parte para celebrar el décimo aniversario del formato con el nivel más alto visto hasta ahora.

Las nuevas pruebas de creatividad, la cocina en entornos extremos y el uso de tecnología han subido el listón. Nadie lo tendrá fácil, ni siquiera los que han pasado por otros realities o concursos.

El ganador o ganadora se sumará a una lista en la que ya figuran nombres como Inés Hernand, Laura Londoño, Miki Nadal y Juanma Castaño.

Un fenómeno que no se agota

A pesar de los años, el éxito de MasterChef Celebrity sigue intacto. El programa ha sabido reinventarse, sumar perfiles nuevos y provocar conversación social cada semana. Y en esta décima edición, la mezcla de experiencia y novedad puede ser la clave para mantener enganchada a una audiencia cada vez más exigente y fragmentada.

Con estos ingredientes, la receta para una temporada memorable parece servida. Solo falta ver quién logra, entre risas, piques y platos imposibles, conquistar la temida chaquetilla de ganador y hacer historia en el concurso más famoso de RTVE.