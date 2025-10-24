Bárbara Lennie rompe todos los esquemas de la pregunta del sexo en ‘La Revuelta’

El plató de La Revuelta es conocido por sus confesiones inesperadas, pero la intervención de Bárbara Lennie ha trascendido lo habitual.

La actriz madrileña, quien acudía a promocionar su nueva película, Los tigres, dejó a todos boquiabiertos al responder a la típica pregunta de David Broncano sobre su vida sexual: “Desde que soy madre, follo más que nunca”.

Las risas y aplausos del público no se hicieron esperar, mientras el presentador, fiel a su estilo, intentó validar la afirmación con un toque de incredulidad y admiración. Sin dudarlo, Lennie añadió: “Locamente”.

Este testimonio no es solo una anécdota; desafía el mito comúnmente aceptado sobre cómo cambia la vida sexual tras convertirse en madre. Hasta ese momento, la mayoría de los invitados habían hablado de una notable disminución de actividad después de tener hijos.

Sin embargo, Lennie derriba ese estereotipo con una claridad sorprendente y sin tapujos. En el plató, la reacción fue inmediata: asombro, risas y un torrente de comentarios en redes sociales, donde muchos espectadores se sintieron identificados y otros celebraron la autenticidad de la actriz.

La visita no se limitó solo a la reveladora confesión. Siguiendo la tradición del programa, cada invitado trae un obsequio peculiar para el presentador. En esta ocasión, Lennie optó por uno de los regalos más originales de la temporada: un buzo profesional llamado Edu O’Kean, quien apareció en el plató con todo su equipo para explicar su labor y cómo ayudó a preparar a los actores durante el rodaje de Los tigres.

El casco reglamentario que utilizan los buzos pesa más de 15 kilos, y ni Broncano pudo sostenerlo por mucho tiempo. La función del buzo implica realizar tareas bajo el agua en condiciones de visibilidad nula, trabajando en petroleros, plataformas y embarcaciones. O’Kean confesó que su trabajo carece de horarios fijos: “Cuando surge algo, vamos”.

Durante el rodaje, O’Kean formó parte del equipo para enseñar a los actores técnicas auténticas del oficio, buscando así lograr un realismo máximo en pantalla.

La aparición del buzo también trajo consigo una curiosidad interesante: aunque trabaja principalmente en un barco anclado en Huelva, ha estado involucrado en operaciones de emergencia tras la reciente DANA en Valencia. Una labor extrema que resulta tan fascinante como poco conocida.