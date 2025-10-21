Rufián se lanza a la pista de ‘La Revuelta’ y habla de su bachata con Ester Expósito: “Peor que bailar es robar”

Tiene más cara que espalda y bastante gracia.

Porque este es el independentista catalán feroz que llegó diciendo que solo se quedaría en Madrid -cobrando el sueldo de diputado español— durante 18 meses y lleva ya 10 años chupando del frasco en la capital de España.

Recientemente, Madrid ha sido testigo de un encuentro inesperado, uno de esos momentos únicos que solo pueden suceder en la capital: Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y conocido por sus intervenciones en los debates más acalorados del Congreso, se dejó llevar por el ritmo de la bachata junto a Ester Expósito, una de las actrices más queridas del país, durante un after en Moncloa.

El clip, capturado por un asistente y compartido por el influencer Markilokuras, se convirtió rápidamente en trending topic, desatando una avalancha de comentarios, memes y titulares que entrelazaban política, celebridad y vida nocturna.

La grabación muestra a ambos disfrutando al son de El Malo, interpretada por Aventura. Expósito, ataviada con un vestido blanco y el cabello recogido, irradia naturalidad y desinhibición; mientras tanto, Rufián, con camiseta negra y pantalones grises, intenta seguirle el ritmo con cierta soltura.

David Broncano no pudo dejar pasar esta oportunidad. En la edición del 20 de octubre de ‘La Revuelta’ Rufián fue el invitado estrella. La entrevista fue un ejercicio de espontaneidad y humor: el diputado catalán respondió sin reservas a las preguntas típicas del programa, le obsequió a Broncano un pantalón de chándal (el mismo que utilizó en las inmediaciones del Congreso, generando controversia) y varios discos de música catalana y valenciana. Pero lo más comentado fue, cómo no, el baile con Expósito.

Rufián dejó claro que no son amigos cercanos; más bien fue una coincidencia casual. La actriz “bailó con todo el mundo porque es muy simpática; me tocó a mí durante un minuto y me grabaron. Así fue”. Desdramatizó la atención mediática con una frase que refleja su forma de ver las cosas: “Peor que bailar es robar”. Sin embargo, reconoció la presión mediática que trae consigo ser figura pública: “Tengo una diana así de grande”, comentó entre risas.

La charla se adentró en aspectos más personales y políticos. Rufián compartió detalles sobre su vida familiar (está casado con Marta Pagola y es padre de dos hijos), su amor por la música (es gran seguidor de David Bisbal y Javián) e incluso recordó anécdotas políticas como su encuentro con José Luis Ábalos durante las negociaciones para la investidura. “Hubo días tan largos que pedíamos cañas, aunque él nunca se unió”, confesó.