¿Cuáles fueron las mejores series de televisión del 2023?

Aquí están las series y dónde encontrarlas:

The Last of Us (Disponible en HBO Max internacionalmente) Esta serie post-apocalíptica se centra en la relación entre Joel (Pedro Pascal), un padre desconsolado, y Ellie (Bella Ramsey), una niña huérfana. Su viaje al oeste a través de los EE. UU. revela un paisaje cambiante y encuentros con personajes que enriquecen la trama.

Shrinking (Disponible en AppleTV+ a nivel internacional) Con Harrison Ford en un papel cómico, esta serie equilibra el drama y el humor mientras sigue a Jimmy (Jason Segel), un terapeuta que intenta ayudar a sus pacientes después de la muerte de su esposa.

Succession (Disponible en HBO Max internacional) Esta saga sobre dinero, poder y disfunción familiar en su cuarta temporada sigue la dinámica de los hijos de Logan Roy y su lucha por liderar el imperio mediático Waystar Royco.

Beef (Disponible en Netflix a nivel internacional) En esta serie, Amy (Ali Wong) y Danny (Steven Yeun) se enfrentan en un aparcamiento, desencadenando una serie de eventos inesperados que exploran la sociedad y la clase social.

Dead Ringers (Disponible en Prime Video a nivel internacional) Rachel Weisz interpreta a gemelos idénticos en esta serie sobre ginecólogos, ofreciendo actuaciones contrastantes y una trama oscura, basada en la película de David Cronenberg.

The Diplomat (Disponible en Netflix a nivel internacional) Keri Russell interpreta a una diplomática estadounidense en el Reino Unido en esta serie que combina intriga política y drama personal.

Silo (Disponible en Apple TV+ a nivel internacional) En un mundo distópico, los residentes viven en un silo subterráneo mientras surgen dudas sobre las circunstancias que los llevaron allí, desencadenando una intriga creciente.

The Bear (Disponible en Disney+ internacionalmente) Esta serie sigue la transformación de un restaurante de sándwiches en un restaurante de lujo, explorando la vida y el pasado de los personajes.

Slow Horses (Disponible en Apple TV+ a nivel internacional) Basada en novelas de Mick Herron, sigue a agentes del MI5 exiliados a Slough House, ofreciendo drama, acción y un elenco excepcional, con Gary Oldman en un papel destacado.

Fellow Travelers (Proyección en Paramount+ a nivel internacional) Ambientada en el Washington DC de los años 50, esta serie aborda el romance entre dos hombres en un contexto de caza de brujas y prejuicios, siendo educativa y emotiva.

Estas series ofrecen una amplia gama de géneros y emociones, disponibles en varias plataformas de streaming para disfrutar.