Pronóstico del Tiempo: tormentas y calor moderado en España este viernes 22 de agosto de 2025

El verano no da tregua, pero tampoco se olvida de sorprendernos.

Este viernes 22 de agosto de 2025, el tiempo en España se presenta como ese invitado impredecible: por un lado, sigue el calor típico del mes; por otro, las tormentas hacen acto de presencia en el este peninsular y en Baleares, recordándonos que agosto puede ser tan variable como una sobremesa familiar.

Hoy, la inestabilidad atmosférica se concentra en el noreste y el este de la Península, mientras que la mitad occidental y buena parte del centro disfrutan de un respiro, aunque con temperaturas que no se andan con rodeos, especialmente en las cuencas del Guadalquivir y el centro peninsular.

Si hoy estás en la playa, no olvides el paraguas… ni la crema solar.

El tiempo en España este viernes es una mezcla de tormentas en el este y Baleares, ambiente soleado en el centro y sur, y calor que invita a buscar sombra. En resumen: agosto sigue en modo verano, pero sin perder su toque imprevisible.

Avisos y fenómenos destacados

Aviso amarillo por tormentas y precipitaciones en Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha .

por tormentas y precipitaciones en . Aviso amarillo también en Ampurdán (Girona) por fenómenos costeros: viento del norte y noroeste de hasta 60 km/h y olas de hasta tres metros.

por fenómenos costeros: viento del norte y noroeste de hasta 60 km/h y olas de hasta tres metros. Chubascos localmente fuertes en litorales de Cataluña de madrugada, extendiéndose a Mallorca y Menorca a lo largo del día.

de madrugada, extendiéndose a y a lo largo del día. Nubes persistentes en el tercio norte, con lluvias débiles en el Cantábrico y los Pirineos .

y los . Por la tarde, posibilidad de tormentas dispersas en el interior sudeste y zonas de montaña del este peninsular.

Pronóstico detallado por zonas

Centro peninsular y Madrid

Madrid hoy rondará los 33 ºC de máxima, con mínimas en torno a los 20 ºC, y ambiente seco y soleado tras posibles bancos de niebla matinales.

hoy rondará los de máxima, con mínimas en torno a los 20 ºC, y ambiente seco y soleado tras posibles bancos de niebla matinales. En el resto de la Meseta Central , el cielo estará poco nuboso, salvo algún intervalo de nubes altas.

, el cielo estará poco nuboso, salvo algún intervalo de nubes altas. El calor será protagonista, pero sin llegar a los extremos de la primera mitad del mes.

Norte y noroeste

En el Cantábrico y los Pirineos dominarán los cielos nubosos y lluvias débiles, con ambiente más fresco y bancos de niebla matinales y vespertinos.

y los dominarán los cielos nubosos y lluvias débiles, con ambiente más fresco y bancos de niebla matinales y vespertinos. En el noroeste, el tiempo será más estable, aunque las temperaturas bajarán ligeramente respecto a días anteriores.

Este peninsular y Baleares

El este peninsular será la zona más animada: tormentas localmente fuertes en la Comunidad Valenciana , Murcia y el noreste de Castilla-La Mancha .

, y el noreste de . En Cataluña , especialmente en la costa, lluvias intensas y tormentas durante la madrugada y primeras horas.

, especialmente en la costa, lluvias intensas y tormentas durante la madrugada y primeras horas. En Baleares, chubascos y tormentas que podrán ser intensos, sobre todo en Mallorca y Menorca.

Andalucía y sur peninsular

Cielos despejados en el interior, salvo nubosidad de evolución en zonas montañosas del este, donde no se descarta algún chubasco vespertino.

Las temperaturas volverán a superar los 38 ºC en valles del Guadalquivir y del Guadiana .

en valles del y del . En la costa de Alborán, posibles rachas fuertes de viento de poniente.

Canarias

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas.

Calima ligera en las islas orientales y posibilidad de algún chubasco aislado en cumbres por la tarde.

El alisio soplará moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Temperaturas: ¿vuelve el calor extremo?

Después de una primera quincena de agosto casi récord, con máximas superando los 40 ºC en muchas provincias, los valores de hoy son altos pero menos extremos. Se espera que las temperaturas sigan siendo superiores a la media, especialmente en el sur y centro peninsular, pero sin alcanzar los picos de la reciente ola de calor.

Máximas de 35-38 ºC en el valle del Guadalquivir .

en el valle del . Entre 32 y 35 ºC en la Meseta Sur y Madrid .

en la y . En el norte, máximas entre 25 y 28 ºC .

. Mínimas elevadas, especialmente en la costa mediterránea y Canarias, donde no bajarán de los 20 ºC.

Viento y estado del mar

Vientos flojos a moderados en la mayoría de la Península y Baleares.

en la mayoría de la Península y Baleares. Predominan los vientos del sur y sureste en Baleares y la fachada oriental; del oeste y suroeste en el resto.

Intervalos fuertes en litorales de Alborán , Cantábrico y Ampurdán .

, y . En Canarias, alisio moderado con rachas fuertes en zonas expuestas.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días