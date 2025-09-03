Las 7 mentiras del socialista Sánchez sobre la transición energética

En el corazón del debate sobre la transición energética en España, pocas figuras han acaparado tanta atención como el actual Gobierno de Pedro Sánchez. Las promesas de un país 100% renovable, el coche eléctrico como nueva normalidad y una factura de la luz más ligera han sido titulares recurrentes. Pero, ¿cuánto hay de cierto y cuánto de “cuento chino” en este relato oficial? A día de hoy, 3 de septiembre de 2025, la realidad parece más compleja que el mejor de los discursos parlamentarios.

Mientras se celebran récords de producción renovable y se anuncian megacentrales hidroeléctricas en Galicia, los hogares españoles siguen mirando con recelo el recibo de la luz y el parque automovilístico eléctrico avanza a paso lento. La política energética, lejos de ser unívoca, está llena de curvas peligrosas, costes ocultos y decisiones postergadas. Analicemos, con datos y algo de humor, las siete grandes “mentiras” o medias verdades que han marcado el relato oficial sobre la transición energética bajo el PSOE.

1. “La luz bajará para todos”: la factura sigue disparada

La promesa de que la transición energética abarataría la luz ha quedado, por ahora, en entredicho. Pese a que en 2024 más del 50% de la electricidad española provino de renovables y se batieron récords de producción eólica y solar, el precio de la luz para el consumidor doméstico no ha seguido la misma tendencia descendente. El mercado mayorista ha mostrado cierta volatilidad y las tarifas, lejos de estabilizarse, han experimentado picos inesperados.

Entre las causas:

El coste de la infraestructura de respaldo (ciclos combinados y gas) sigue siendo elevado, porque las renovables, al ser intermitentes, requieren sistemas de apoyo para asegurar el suministro en días sin sol ni viento.

Los impuestos y peajes de acceso siguen pesando en la factura final.

La volatilidad de los mercados internacionales de energía impacta, especialmente en los periodos de baja producción renovable.

2. “España será 100% renovable antes de 2030”: mucho viento, pero ¿suficiente respaldo?

Los datos son espectaculares: más del 50% de la electricidad producida en España en 2024 fue de origen renovable, y la energía eólica cubre ya el 24% de la demanda eléctrica nacional. Sin embargo, la red eléctrica aún depende de la nuclear, el gas y la hidráulica para mantener la estabilidad. El reciente apagón total del 28 de abril de 2025 fue un aviso claro: sin almacenamiento eficiente ni respaldo suficiente, la intermitencia de las renovables puede poner en jaque la seguridad energética.

La realidad es que:

El cierre prematuro de centrales nucleares, como propone el Gobierno, pone en riesgo la estabilidad de la red.

La megacentral hidroeléctrica Conso II, anunciada como solución milagrosa, ni está construida ni garantiza por sí sola el equilibrio de la red.

El almacenamiento energético es todavía insuficiente para cubrir los picos y valles de producción renovable.

3. “El coche eléctrico es ya una alternativa real para todos”

El impulso al coche eléctrico es una de las banderas de la política climática actual. Sin embargo, la penetración real sigue siendo modesta en comparación con los objetivos oficiales. España cuenta con 24,4 millones de vehículos y apenas una fracción son eléctricos. Los incentivos fiscales y las ayudas directas no han sido suficientes para compensar el alto precio de adquisición y la escasa red de recarga, especialmente fuera de las grandes ciudades.

Algunos datos clave:

El 80% de los españoles considera que el precio de los coches eléctricos es inasumible.

La infraestructura de puntos de recarga está aún lejos de la densidad necesaria para un uso masivo.

El hidrógeno verde, presentado como alternativa, es viable, pero su despliegue a gran escala va para largo.

4. “El cierre de nucleares será indoloro para el sistema”

El Gobierno ha asegurado que el cierre escalonado de centrales nucleares no supondrá un problema. Pero la nuclear sigue aportando en torno al 20% de la electricidad nacional, y su carácter constante (no intermitente) es clave para evitar apagones y garantizar la base de la red. El apagón de abril de 2025 ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de mantener fuentes estables mientras no haya suficiente almacenamiento energético.

5. “Las renovables son baratas, limpias y no generan residuos”

Las renovables, especialmente la eólica y la solar, han reducido sus costes de generación y tienen un impacto ambiental mucho menor que las fuentes fósiles. Pero la realidad es que no son gratis: requieren grandes inversiones en infraestructuras, sistemas de respaldo y almacenamiento. Además, la gestión de residuos de paneles solares y palas de aerogenerador, aunque en avance, es un reto logístico y ambiental.

Curiosidad: en España, las viejas palas de aerogenerador ya se reciclan para fabricar desde parques infantiles hasta muebles de oficina.

6. “España lidera la innovación renovable en Europa”

España ha dado pasos de gigante en renovables, pero los grandes hitos tecnológicos aún están por llegar. El proyecto Conso II, que promete ser la mayor central hidroeléctrica de bombeo de Europa, está en fase de tramitación y no estará lista antes de 2031. Por otro lado, la planta RISE, destinada a ser la mayor instalación mundial de combustible solar, estará operativa en 2027, pero su impacto sobre el sistema energético será, de momento, testimonial.

7. “La transición energética es solo una cuestión de tecnología”

El cambio hacia un sistema energético descarbonizado implica mucho más que tecnología: es un reto económico, social y político. Los expertos advierten que electrificarlo todo sin un debate serio sobre los riesgos y costes puede suponer un experimento de consecuencias imprevisibles. El reciente apagón y los cuellos de botella regulatorios muestran que la transición debe ser planificada con rigor y sin dogmas.

El precio de la luz, la política energética y el debate público

La factura eléctrica sigue siendo protagonista en la vida de los españoles. Pese a las inversiones en renovables, la política energética nacional no ha logrado aún convertir la abundancia de sol y viento en una rebaja sostenida del precio de la luz. El debate en medios y redes es intenso, y no faltan voces que reclaman mayor transparencia y menos promesas grandilocuentes.

En paralelo, los canales de divulgación científica y política energética en plataformas como YouTube han ganado protagonismo, desgranando en vídeos virales los entresijos del sistema, desde el precio del gas hasta el futuro del coche eléctrico.