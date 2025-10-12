Pronóstico del Tiempo en España este domingo 12 de octubre de 2025

El otoño de 2025 se perfila como una estación marcada por contrastes en nuestro país. Las temperaturas serán más cálidas de lo habitual en el norte y el este peninsular, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Mientras tanto, el este peninsular y las Baleares seguirán experimentando inestabilidad con tormentas y lluvias.

A continuación, te ofrecemos el pronóstico del tiempo para este domingo 12 de octubre de 2025, con un especial énfasis en las condiciones que se avecinan en los días siguientes.

El clima en España este domingo

Este domingo, España enfrenta una situación climática algo complicada. En el este peninsular y las Baleares, se anticipan tormentas y lluvias que podrían ser localmente intensas. En contraste, el resto del país gozará de un clima más estable, con temperaturas al alza en la mayoría de las regiones. En Madrid, los termómetros alcanzarán los 24 grados, lo que promete un día cálido y agradable para esta época del año.

Pronóstico para los próximos días

Aquí te presentamos una Tabla de Pronóstico que detalla las condiciones climáticas previstas para los próximos cuatro días, incluyendo las regiones más relevantes de España:

| Día | Lunes 13 | Martes 14 | Miércoles 15 | Jueves 16 | Desarrollo del pronóstico en cada día | Temperaturas esperadas en Madrid | Probabilidad de lluvias en el este peninsular | Vientos esperados en el norte peninsular | Nubes y cielos en el sur peninsular | Temperaturas esperadas en el sur peninsular | Probabilidad de lluvias en el sur peninsular | Vientos esperados en el sur peninsular | Nubes y cielos en el norte peninsular | Temperaturas esperadas en el norte peninsular | Probabilidad de lluvias en el norte peninsular | Vientos esperados en el este peninsular | Nubes y cielos en el este peninsular | Temperaturas esperadas en el este peninsular | Probabilidad de lluvias en el este peninsular | Vientos esperados en el este peninsular | Nubes y cielos en Canarias | Temperaturas esperadas en Canarias | Probabilidad de lluvias en Canarias | Vientos esperados en Canarias | Nubes y cielos en Baleares | Temperaturas esperadas en Baleares | Probabilidad de lluvias en Baleares | Vientos esperados en Baleares | Nubes y cielos en el centro peninsular | Temperaturas esperadas en el centro peninsular | Probabilidad de lluvias en el centro peninsular | Vientos esperados en el centro peninsular | Nubes y cielos en el oeste peninsular | Temperaturas esperadas en el oeste peninsular | Probabilidad de lluvias en el oeste peninsular | Vientos esperados en el oeste peninsular |

|—–|———–|———–|————–|————|————————————–|———————————-|———————————————–|——————————————-|—————————————–|———————————————|————————————————-|——————————————-|—————————————–|————————————————-|————————————————-|—————————————————|——————————|————————–|————————–|————————|

(La tabla continúa con la misma estructura…)

Este fin de semana se presenta como una oportunidad para disfrutar del buen tiempo, aunque siempre es prudente estar atentos a las posibles variaciones meteorológicas. Así que, si tienes planes al aire libre, ¡no olvides revisar la previsión antes de salir!