Pronóstico del Tiempo: frío invernal y últimas lluvias este lunes 17 de noviembre de 2025

El lunes comienza en España con un clima que invita a sacar del armario bufandas, abrigos y, para los que son más sensibles al frío, incluso los guantes.

Después de un fin de semana en el que la borrasca Claudia ha puesto a prueba nuestros techos y paraguas en gran parte del territorio, hoy se presenta un cambio notable: el frío invernal empieza a hacer su aparición y se notará de norte a sur.

Eso sí, si esperabas un día soleado, mejor sigue buscando, porque los cielos se ven más bien grises y las lluvias, aunque menos intensas, todavía darán algún coletazo en varias áreas.

No solo la Claudia nos ha dejado agua por doquier; ahora el menú meteorológico incluye una bajada de temperaturas digna de noviembre, heladas en el interior y las primeras nevadas en las montañas del norte.

Un panorama que podría describirse como propio de una novela, pero sin dramas: toca adaptarse a la llegada de la nueva estación.

Resumen meteorológico de hoy: frío, nubosidad y lluvias residuales

Madrid: El termómetro no superará los 13 ºC , mientras que la mínima rondará los 6 ºC. Cielos nublados y sensación térmica más baja debido al viento. Habrá lluvias débiles, sobre todo por la mañana, pero nada que obligue a sacar la zodiac del garaje.

El termómetro no superará los , mientras que la mínima rondará los 6 ºC. Cielos nublados y sensación térmica más baja debido al viento. Habrá lluvias débiles, sobre todo por la mañana, pero nada que obligue a sacar la zodiac del garaje. Norte: Nubes y claros con temperaturas frescas (14-16 ºC), chubascos dispersos, especialmente en el Cantábrico, donde la borrasca aún se resiste a abandonar la escena.

Nubes y claros con temperaturas frescas (14-16 ºC), chubascos dispersos, especialmente en el Cantábrico, donde la borrasca aún se resiste a abandonar la escena. Noroeste: Chubascos débiles y ambiente frío con máximas de 13 ºC. Atención al viento y a la posibilidad de heladas en zonas elevadas.

Chubascos débiles y ambiente frío con máximas de 13 ºC. Atención al viento y a la posibilidad de heladas en zonas elevadas. Noreste y Pirineos: Predominan cielos despejados y soleados pero con ambiente fresco. Las máximas oscilan entre 16 y 17 ºC. Se anticipan nevadas en cotas altas conforme avance la semana.

Predominan cielos despejados y soleados pero con ambiente fresco. Las máximas oscilan entre 16 y 17 ºC. Se anticipan nevadas en cotas altas conforme avance la semana. Centro peninsular: Abundante nubosidad con temperaturas entre 10 y 11 ºC. El ambiente será desapacible y la sensación de frío se verá acentuada por el viento del norte.

Abundante nubosidad con temperaturas entre 10 y 11 ºC. El ambiente será desapacible y la sensación de frío se verá acentuada por el viento del norte. Este y Sur: Nubes alternando con claros; ambiente fresco (15-17 ºC) con lluvias escasas salvo en algunos puntos del litoral mediterráneo. En Andalucía y Levante , el clima será más templado aunque habrá cielos cubiertos en ciertas zonas.

Nubes alternando con claros; ambiente fresco (15-17 ºC) con lluvias escasas salvo en algunos puntos del litoral mediterráneo. En y , el clima será más templado aunque habrá cielos cubiertos en ciertas zonas. Baleares: Cielos soleados con temperatura agradable (alrededor de 17 ºC) y poco viento. Ideal para aquellos que busquen una tregua del frío.

Cielos soleados con temperatura agradable (alrededor de 17 ºC) y poco viento. Ideal para aquellos que busquen una tregua del frío. Canarias: Cielos cubiertos con temperaturas suaves (21 ºC) y posibilidad de algunas lluvias débiles.

Fenómenos destacados: llega el primer pulso de aire polar

La noticia meteorológica del día es la llegada de una masa de aire frío proveniente de latitudes altas, lo que provocará un descenso térmico generalizado a partir del martes. Esto significa que esta semana será más fría de lo habitual para estas fechas. Habrá heladas matinales en el interior peninsular y las tardes serán cortas y frías, con máximas que apenas superarán los 10 ºC en muchos lugares.

Nevadas: Desde el jueves se espera un descenso en la cota de nieve que propiciará nevadas en la cordillera Cantábrica , Pirineos y otros sistemas montañosos del norte y centro.

Desde el jueves se espera un descenso en la cota de nieve que propiciará nevadas en la , y otros sistemas montañosos del norte y centro. Heladas: Estas serán generalizadas en el interior peninsular e intensas en zonas montañosas. Las mínimas podrían caer por debajo de -10 ºC en algunas áreas del Pirineo .

Estas serán generalizadas en el interior peninsular e intensas en zonas montañosas. Las mínimas podrían caer por debajo de -10 ºC en algunas áreas del . Viento: De componente norte, moderado a fuerte especialmente en el litoral atlántico y zonas elevadas. La sensación térmica será aún más baja debido al viento.

De componente norte, moderado a fuerte especialmente en el litoral atlántico y zonas elevadas. La sensación térmica será aún más baja debido al viento. Lluvias: Se volverán más dispersas, centradas principalmente en el Cantábrico y Baleares, aunque el sur peninsular podría registrar algún chubasco residual.

Previsión por regiones: guía rápida para no congelarse

Galicia y cornisa cantábrica: Más lluvias acompañadas de viento. Ambiente frío con máximas alrededor de 13-14 ºC.

Más lluvias acompañadas de viento. Ambiente frío con máximas alrededor de 13-14 ºC. Meseta norte y centro: Nubosidad intensa junto al frío; máximas entre 10-11 ºC con mínimas bajo cero en áreas rurales.

Nubosidad intensa junto al frío; máximas entre 10-11 ºC con mínimas bajo cero en áreas rurales. Mediterráneo: Cielos variables con temperaturas suaves; precipitaciones muy escasas.

Cielos variables con temperaturas suaves; precipitaciones muy escasas. Andalucía: Menor cantidad de lluvias; ambiente más templado con máximas entre 16-17 ºC.

Menor cantidad de lluvias; ambiente más templado con máximas entre 16-17 ºC. Baleares y Canarias: Sol radiante junto a temperaturas agradables; salvo alguna lluvia débil posible en Canarias.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Madrid (°C) Norte (°C) Noroeste (°C) Sur (°C) Precipitaciones destacadas Lunes 17 13 / 6 14-16 13 / 7 16-17 Lluvias residuales en oeste y norte Martes 18 11 / 4 11-13 10 / 5 15-16 Chubascos débiles; descenso térmico Miércoles 19 9 / 3 9-11 8 / 3 14-15 Lluvias en Cantábrico; primeras nevadas Jueves 20 7 / 1 7-9 6 / 2 13-14 Nevadas en sistemas montañosos; heladas

Valores aproximados y redondeados según fuentes de AEMET, ElTiempo.es y medios consultados.

Tendencias para el resto de la semana: ¿Qué esperar?

El frío será sin duda el protagonista esta semana, con temperaturas por debajo de lo normal hasta al menos el sábado. Las precipitaciones seguirán concentrándose en el norte así como en zonas montañosas, aumentando el riesgo de nevadas cada vez más bajas. El domingo podría traer una ligera recuperación térmica, aunque el ambiente seguirá siendo helado e incómodo.

Consejos para sobrevivir al lunes (y al frío que viene)

Abrígate bien desde primera hora sobre todo si te encuentras dentro peninsular. Si conduces por meseta o áreas montañosas ten cuidado con las heladas así como posibles bancos de niebla. Lleva paraguas si resides en el norte o noroeste porque algún chubasco puede sorprenderte. Y sobre todo no pierdas tu buen humor: lo cierto es que el frío también tiene su encanto (y quizás la nieve nos regale imágenes dignas de postal).

Este pronóstico del tiempo se fundamenta en los datos más recientes provenientes de fuentes confiables como AEMET, ElTiempo.es, Meteovigo entre otros medios meteorológicos destacados para asegurarte que este lunes no te pille desprevenido.