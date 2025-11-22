Pronóstico del Tiempo: España bajo la influencia ártica este sábado 22 de noviembre de 2025

La meteorología se convierte hoy en la gran protagonista en España.

Nos despertamos con la llegada de una masa de aire ártico que está trayendo consigo un ambiente más propio del mes de enero que de noviembre, según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los portales más reconocidos en el ámbito meteorológico.

Si tenías pensado salir sin abrigo, piénsalo dos veces: el frío, la nieve y el viento marcan la jornada.

La clave hoy es ola de frío polar, y las previsiones indican que no solo se desplomará el termómetro, sino que también el cielo se cubrirá y la lluvia y la nieve harán su aparición en muchas zonas.

En resumen: es un día perfecto para desempolvar todo tu abrigo y, si resides en el norte, para presumir de pala de nieve.

Temperaturas mínimas: así se presenta el termómetro

La situación térmica en este sábado en Madrid es clara: máxima de 8°C y mínima de -2°C. El frío será generalizado, con temperaturas bajo cero en gran parte del interior peninsular y heladas en muchas áreas, especialmente en el norte y en las zonas montañosas.

Veamos algunos ejemplos destacados de temperaturas para hoy:

Madrid : máxima de 8°C , mínima de -2°C

: máxima de , mínima de Barcelona : máxima de 13°C , mínima de 5°C

: máxima de , mínima de Málaga : máxima de 18°C , mínima de 10°C

: máxima de , mínima de Bilbao : máxima entre 11-12°C , mínima de 3-5°C

: máxima entre , mínima de Extremadura: máxima de 14°C en Badajoz, mínima de 1°C; mientras que en Cáceres, máxima de 11°C, mínima de 0°C

En las montañas y valles del norte, las mínimas pueden descender hasta los -8°C en puntos como Navarra y Huesca, donde las heladas serán especialmente intensas.

Panorama general: nieve, lluvia y viento en acción

La llegada del aire ártico traerá consigo nevadas abundantes en las montañas del norte peninsular. Regiones como Castilla y León, Cataluña, Cantabria y Asturias están bajo alerta por acumulaciones significativas a cotas bajas, que podrían situarse entre los 400 y 800 metros. Si tienes planes para viajar al norte, lo mejor es consultar antes el estado de las carreteras.

En el resto del país, los cielos estarán cubiertos o muy nublados, sobre todo hacia el norte y el área cantábrica. Las precipitaciones serán persistentes e incluso localmente intensas en lugares como Cantabria, los Pirineos, el alto Ebro y ciertas zonas montañosas del centro y sureste. La lluvia también será protagonista en el oeste, alrededor de los Pirineos y en diversas partes de Andalucía, donde ya se han activado avisos por acumulaciones importantes.

En cuanto a las Islas Canarias, se prevé un ambiente nuboso con precipitaciones moderadas sobre todo en las islas montañosas como es el caso de La Palma, donde se esperan acumulaciones significativas.

El viento soplará fuerte desde el norte, con rachas muy intensas especialmente notables en las Islas Baleares, el bajo Ebro y áreas expuestas del litoral mediterráneo, así como también en los sistemas montañosos del norte. En otras regiones será moderado o flojo.

El tiempo por regiones: ¿Dónde abrigarse más?

Norte peninsular : Persisten nieve y lluvia, frío intenso con bancos de niebla en zonas montañosas.

: Persisten nieve y lluvia, frío intenso con bancos de niebla en zonas montañosas. Centro : Se registran heladas moderadas junto a cielos nubosos y algunos chubascos débiles, sobre todo cerca del área serrana.

: Se registran heladas moderadas junto a cielos nubosos y algunos chubascos débiles, sobre todo cerca del área serrana. Este : Las precipitaciones son débiles con un ambiente frío; habrá heladas en elevaciones.

: Las precipitaciones son débiles con un ambiente frío; habrá heladas en elevaciones. Sur : Menos lluvia pero un frío notable se sentirá particularmente en las zonas altas andaluzas.

: Menos lluvia pero un frío notable se sentirá particularmente en las zonas altas andaluzas. Canarias: Ambiente nublado con lluvias sobre islas montañosas; temperaturas más suaves.

Tabla de pronóstico: próximos 4 días en Madrid

Día Estado del cielo Temperatura Máxima Temperatura Mínima Precipitación Viento Sábado 22 Nuboso, posible nieve 8°C -2°C Débil Norte, flojo Domingo 23 Nuboso, menos frío 10°C 0°C Baja Norte, flojo Lunes 24 Parcialmente nuboso 12°C 2°C Baja Noroeste, flojo Martes 25 Cubierto, posibles lluvias 13°C 3°C Moderada Noroeste, moderado

Datos elaborados según AEMET y medios digitales especializados.

Consejos prácticos para sobrevivir al invierno anticipado

No olvides sacar tu abrigo más grueso junto con gorro y guantes; hoy son esenciales.

Evita desplazamientos por zonas montañosas; la nieve y el hielo complican la circulación.

Consulta los avisos meteorológicos emitidos por AEMET si necesitas viajar.

En casa, aprovecha para disfrutar un chocolate caliente mientras observas cómo llega este adelanto invernal.

Resumen y tendencias: ¿Qué esperar los próximos días?

Las previsiones para los días venideros apuntan hacia una leve recuperación térmica a partir del domingo y lunes; sin embargo, persistirá un ambiente frío principalmente durante la noche. Las precipitaciones irán disminuyendo en el centro pero continuarán activas al norte y zonas montañosas. El viento perderá fuerza salvo en áreas expuestas del litoral Mediterráneo y Baleares.

Este sábado marca así el inicio intenso de un episodio invernal que afectará a toda la geografía española; frío, nieve y viento son sus banderas. Si eres un amante del invierno, ¡disfruta! Y si no lo eres tanto… paciencia; ¡el sol acabará regresando!