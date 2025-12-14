Pronóstico del Tiempo este domingo 14 de diciembre de 2025

¡Atención, España!
Este domingo 14 de diciembre de 2025, el clima nos recuerda que el invierno no da tregua: lluvias intensas golpean el este y el sur, mientras que el centro se ve afectado por nieblas densas.
La borrasca Emilia está causando estragos en Ceuta, Melilla y la zona mediterránea, con vientos que superan los 40 km/h y tormentas con un 70% de probabilidad.
En Madrid, la jornada comienza fría con 6°C por la mañana, pero alcanzará los 12°C a mediodía con algunos claros.
No te confíes con el sol en el norte: el contraste térmico es notable, llegando a los 19°C en Sevilla.
Si decides salir, asegúrate de revisar los avisos: AEMET ha activado alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia, Almería, sureste de Castilla-La Mancha y Murcia, donde se podrían acumular más de 250 l/m² en solo 12 horas. ¡Mejor guarda el bañador para la piscina!
Situación por zonas: del diluvio al deshielo
El país se divide como un cruasán: húmedo al este y gélido en el interior. Aquí tienes el parte detallado, sin rodeos.
Levante y sur: paraguas imprescindible
- Ceuta y Melilla: Vientos de hasta 43 km/h en Ceuta, tormentas al 70% y precipitaciones que alcanzan los 6,9 mm/h en Melilla. Temperaturas suaves alrededor de los 16°C, aunque el ambiente desapacible te hará desear una manta.
- Alicante, Murcia y Valencia: Probabilidades de lluvia del 70%, con acumulados de hasta 2 mm/h. En Valencia, máximas de 14°C acompañadas de vientos del noreste a 20 km/h. Se esperan tormentas por la tarde en Palma de Mallorca.
- Almería y este de Andalucía: Alerta roja por lluvias torrenciales. La borrasca Emilia sigue sin dar respiro.
Interior y Meseta: bufanda y paciencia
- Soria y Burgos: Mínimas de -0°C, con nieblas persistentes que apenas permiten alcanzar los 8°C. Visibilidad muy reducida.
- Madrid, Valladolid y Salamanca: Nieblas matinales, comenzando con 6°C en Madrid, luego subiendo a 12°C con algunos claros. Cuidado, que el frío se siente fuerte.
- Valle del Ebro: Nubes bajas y nieblas complican la jornada.
Norte y suroeste: un respiro
- Donostia-San Sebastián y Bilbao: Sol brillante y temperaturas agradables, alcanzando los 17°C en Donostia y los 15°C en Bilbao. ¡El viento sur trae un alivio!
- Huelva y Sevilla: Nubes dispersas con claros, alcanzando hasta los 19°C. Viento leve del noreste.
- Euskadi: Tiempo soleado en el norte, aunque las nieblas son protagonistas en el sur. Se prevén rachas fuertes del viento sur durante la tarde.
Islas: Emilia persiste
- Canarias: Vientos a 28 km/h en Las Palmas, con lluvias débiles durante todo el día. Alerta naranja para todas las islas debido a vientos, lluvias y oleaje.
¡Humorada del día! Si estás en Soria, con niebla a cero grados es una ocasión ideal para comprobar si tu coche arranca o si tienes talento para patinar sobre hielo urbano.
Avisos clave: mantente alerta
La voz de alarma desde AEMET:
- Rojo: Lluvias torrenciales en áreas de Valencia, así como en varias zonas de Almería (Valle del Almanzora, Los Vélez).
- Naranja: Afecta a regiones como la parte oriental de Andalucía, así como a gran parte de Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. Tormentas acompañadas de vientos fuertes están previstas.
- Amarillo: Lluvias esperadas en Ceuta junto a oleaje peligroso en Andalucía.
En cuanto a la situación climática para Barcelona, se prevén máximas entre 14-16°C, mínimas entre 6-10°C, con lluvias débiles durante la tarde e incluso algunas tormentas posibles.
Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días
Los datos recabados sugieren un cambio inminente: menos caos después de la borrasca Emilia, pero no te olvides del frío que viene . A continuación te ofrecemos una tabla resumida para ciudades clave (máximas/mínimas aproximadas junto a cielos y lluvias):
|Día
|Madrid
|Valencia
|Barcelona
|Sevilla
|Soria
|Domingo 14 dic
|12°C / 6°C
Cielos nubosos, nieblas
|14°C / 12°C
Lluvias fuertes
|14-16°C / 6-10°C
Lluvias débiles
|19°C
Nubes y claros
|8°C / -0°C
Nieblas
|Lunes 15 dic
|~13°C
Soleado parcial
|Cubierto con lluvia
14°C
|Cubierto lluvia
16°C / 14°C
|Seco, fresco
|Frío persistente
|Martes 16 dic
|Estable, frío
|Muy nuboso lluvia
16°C / 14°C
|Lluvia parcial
16°C / 14°C
|Sol, vientos
|Heladas
|Miércoles 17 dic
|Sin cambios
|Flojos vientos este
16°C
|Brisas este
16°C / 14°C
|Apacible
|Nieblas matinales
Notas: Este pronóstico es orientativo. En el norte como es el caso de Euskadi se espera sol durante lunes y martes acompañado del viento sur . Por su parte, Galicia y Asturias seguirán viendo lluvias hasta el viernes antes de pasar a un clima más seco . La borrasca Emilia se aleja lentamente; sin embargo, la inestabilidad persiste sobre el Mediterráneo .
Consejos prácticos para afrontar la jornada
- En las zonas este y sur: Lleva un paraguas resistente; evita las ramblas especialmente en Valencia y Almería.
- Para quienes estén en interior: Descongela tu coche ya que las nieblas pueden reducir visibilidad drásticamente.
- En el norte: Aprovecha las horas soleadas pero abrígate bien para cuando caiga la noche.
- Utiliza apps como la de AEMET o Tutiempo.net; consulta hora a hora es esencial .
Mañana parece que habrá algo más claridad en el mapa meteorológico, aunque el frío seguirá presente.
¡Si logras disfrutar esos cálidos hasta los 19 °C en Sevilla no dudes en presumirlo por redes! Mantente seco y abrigado, España.