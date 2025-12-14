  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 12 grados

Pronóstico del Tiempo este domingo 14 de diciembre de 2025

España se encuentra este domingo entre paraguas en la costa mediterránea y bufandas en el interior. Alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia y Almería, mientras que el interior enfrenta nieblas y frío.

Pronóstico del Tiempo este domingo 14 de diciembre de 2025
Mono. PD
Archivado en: Medio Ambiente

Más información

Muere Héctor Alterio, leyenda del cine y el teatro, a los 96 años

Muere Héctor Alterio, leyenda del cine y el teatro, a los 96 años

¡Atención, España!

Este domingo 14 de diciembre de 2025, el clima nos recuerda que el invierno no da tregua: lluvias intensas golpean el este y el sur, mientras que el centro se ve afectado por nieblas densas.

La borrasca Emilia está causando estragos en Ceuta, Melilla y la zona mediterránea, con vientos que superan los 40 km/h y tormentas con un 70% de probabilidad.

En Madrid, la jornada comienza fría con 6°C por la mañana, pero alcanzará los 12°C a mediodía con algunos claros.

No te confíes con el sol en el norte: el contraste térmico es notable, llegando a los 19°C en Sevilla.

Si decides salir, asegúrate de revisar los avisos: AEMET ha activado alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia, Almería, sureste de Castilla-La Mancha y Murcia, donde se podrían acumular más de 250 l/m² en solo 12 horas. ¡Mejor guarda el bañador para la piscina!

Situación por zonas: del diluvio al deshielo

El país se divide como un cruasán: húmedo al este y gélido en el interior. Aquí tienes el parte detallado, sin rodeos.

Levante y sur: paraguas imprescindible

  • Ceuta y Melilla: Vientos de hasta 43 km/h en Ceuta, tormentas al 70% y precipitaciones que alcanzan los 6,9 mm/h en Melilla. Temperaturas suaves alrededor de los 16°C, aunque el ambiente desapacible te hará desear una manta.
  • Alicante, Murcia y Valencia: Probabilidades de lluvia del 70%, con acumulados de hasta 2 mm/h. En Valencia, máximas de 14°C acompañadas de vientos del noreste a 20 km/h. Se esperan tormentas por la tarde en Palma de Mallorca.
  • Almería y este de Andalucía: Alerta roja por lluvias torrenciales. La borrasca Emilia sigue sin dar respiro.

Interior y Meseta: bufanda y paciencia

  • Soria y Burgos: Mínimas de -0°C, con nieblas persistentes que apenas permiten alcanzar los 8°C. Visibilidad muy reducida.
  • Madrid, Valladolid y Salamanca: Nieblas matinales, comenzando con 6°C en Madrid, luego subiendo a 12°C con algunos claros. Cuidado, que el frío se siente fuerte.
  • Valle del Ebro: Nubes bajas y nieblas complican la jornada.

Norte y suroeste: un respiro

  • Donostia-San Sebastián y Bilbao: Sol brillante y temperaturas agradables, alcanzando los 17°C en Donostia y los 15°C en Bilbao. ¡El viento sur trae un alivio!
  • Huelva y Sevilla: Nubes dispersas con claros, alcanzando hasta los 19°C. Viento leve del noreste.
  • Euskadi: Tiempo soleado en el norte, aunque las nieblas son protagonistas en el sur. Se prevén rachas fuertes del viento sur durante la tarde.

Islas: Emilia persiste

  • Canarias: Vientos a 28 km/h en Las Palmas, con lluvias débiles durante todo el día. Alerta naranja para todas las islas debido a vientos, lluvias y oleaje.

¡Humorada del día! Si estás en Soria, con niebla a cero grados es una ocasión ideal para comprobar si tu coche arranca o si tienes talento para patinar sobre hielo urbano.

Avisos clave: mantente alerta

La voz de alarma desde AEMET:

  • Rojo: Lluvias torrenciales en áreas de Valencia, así como en varias zonas de Almería (Valle del Almanzora, Los Vélez).
  • Naranja: Afecta a regiones como la parte oriental de Andalucía, así como a gran parte de Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. Tormentas acompañadas de vientos fuertes están previstas.
  • Amarillo: Lluvias esperadas en Ceuta junto a oleaje peligroso en Andalucía.

En cuanto a la situación climática para Barcelona, se prevén máximas entre 14-16°C, mínimas entre 6-10°C, con lluvias débiles durante la tarde e incluso algunas tormentas posibles.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Los datos recabados sugieren un cambio inminente: menos caos después de la borrasca Emilia, pero no te olvides del frío que viene . A continuación te ofrecemos una tabla resumida para ciudades clave (máximas/mínimas aproximadas junto a cielos y lluvias):

DíaMadridValenciaBarcelonaSevillaSoria
Domingo 14 dic12°C / 6°C
Cielos nubosos, nieblas		14°C / 12°C
Lluvias fuertes		14-16°C / 6-10°C
Lluvias débiles		19°C
Nubes y claros		8°C / -0°C
Nieblas
Lunes 15 dic~13°C
Soleado parcial		Cubierto con lluvia
14°C		Cubierto lluvia
16°C / 14°C		Seco, frescoFrío persistente
Martes 16 dicEstable, fríoMuy nuboso lluvia
16°C / 14°C		Lluvia parcial
16°C / 14°C		Sol, vientosHeladas
Miércoles 17 dicSin cambiosFlojos vientos este
16°C		Brisas este
16°C / 14°C		ApacibleNieblas matinales

Notas: Este pronóstico es orientativo. En el norte como es el caso de Euskadi se espera sol durante lunes y martes acompañado del viento sur . Por su parte, Galicia y Asturias seguirán viendo lluvias hasta el viernes antes de pasar a un clima más seco . La borrasca Emilia se aleja lentamente; sin embargo, la inestabilidad persiste sobre el Mediterráneo .

Consejos prácticos para afrontar la jornada

  • En las zonas este y sur: Lleva un paraguas resistente; evita las ramblas especialmente en Valencia y Almería.
  • Para quienes estén en interior: Descongela tu coche ya que las nieblas pueden reducir visibilidad drásticamente.
  • En el norte: Aprovecha las horas soleadas pero abrígate bien para cuando caiga la noche.
  • Utiliza apps como la de AEMET o Tutiempo.net; consulta hora a hora es esencial .

Mañana parece que habrá algo más claridad en el mapa meteorológico, aunque el frío seguirá presente.

¡Si logras disfrutar esos cálidos hasta los 19 °C en Sevilla no dudes en presumirlo por redes! Mantente seco y abrigado, España.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MASCARILLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]