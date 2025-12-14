Pronóstico del Tiempo este domingo 14 de diciembre de 2025

¡Atención, España!

Este domingo 14 de diciembre de 2025, el clima nos recuerda que el invierno no da tregua: lluvias intensas golpean el este y el sur, mientras que el centro se ve afectado por nieblas densas.

La borrasca Emilia está causando estragos en Ceuta, Melilla y la zona mediterránea, con vientos que superan los 40 km/h y tormentas con un 70% de probabilidad.

En Madrid, la jornada comienza fría con 6°C por la mañana, pero alcanzará los 12°C a mediodía con algunos claros.

No te confíes con el sol en el norte: el contraste térmico es notable, llegando a los 19°C en Sevilla.

Si decides salir, asegúrate de revisar los avisos: AEMET ha activado alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia, Almería, sureste de Castilla-La Mancha y Murcia, donde se podrían acumular más de 250 l/m² en solo 12 horas. ¡Mejor guarda el bañador para la piscina!

Situación por zonas: del diluvio al deshielo

El país se divide como un cruasán: húmedo al este y gélido en el interior. Aquí tienes el parte detallado, sin rodeos.

Levante y sur: paraguas imprescindible

Ceuta y Melilla : Vientos de hasta 43 km/h en Ceuta , tormentas al 70% y precipitaciones que alcanzan los 6,9 mm/h en Melilla . Temperaturas suaves alrededor de los 16°C, aunque el ambiente desapacible te hará desear una manta.

: Vientos de hasta 43 km/h en , tormentas al 70% y precipitaciones que alcanzan los 6,9 mm/h en . Temperaturas suaves alrededor de los 16°C, aunque el ambiente desapacible te hará desear una manta. Alicante , Murcia y Valencia : Probabilidades de lluvia del 70%, con acumulados de hasta 2 mm/h. En Valencia , máximas de 14°C acompañadas de vientos del noreste a 20 km/h. Se esperan tormentas por la tarde en Palma de Mallorca .

, y : Probabilidades de lluvia del 70%, con acumulados de hasta 2 mm/h. En , máximas de 14°C acompañadas de vientos del noreste a 20 km/h. Se esperan tormentas por la tarde en . Almería y este de Andalucía: Alerta roja por lluvias torrenciales. La borrasca Emilia sigue sin dar respiro.

Interior y Meseta: bufanda y paciencia

Soria y Burgos : Mínimas de -0°C, con nieblas persistentes que apenas permiten alcanzar los 8°C. Visibilidad muy reducida.

y : Mínimas de -0°C, con nieblas persistentes que apenas permiten alcanzar los 8°C. Visibilidad muy reducida. Madrid , Valladolid y Salamanca : Nieblas matinales, comenzando con 6°C en Madrid , luego subiendo a 12°C con algunos claros. Cuidado, que el frío se siente fuerte.

, y : Nieblas matinales, comenzando con 6°C en , luego subiendo a 12°C con algunos claros. Cuidado, que el frío se siente fuerte. Valle del Ebro: Nubes bajas y nieblas complican la jornada.

Norte y suroeste: un respiro

Donostia-San Sebastián y Bilbao : Sol brillante y temperaturas agradables, alcanzando los 17°C en Donostia y los 15°C en Bilbao. ¡El viento sur trae un alivio!

y : Sol brillante y temperaturas agradables, alcanzando los 17°C en Donostia y los 15°C en Bilbao. ¡El viento sur trae un alivio! Huelva y Sevilla : Nubes dispersas con claros, alcanzando hasta los 19°C. Viento leve del noreste.

y : Nubes dispersas con claros, alcanzando hasta los 19°C. Viento leve del noreste. Euskadi: Tiempo soleado en el norte, aunque las nieblas son protagonistas en el sur. Se prevén rachas fuertes del viento sur durante la tarde.

Islas: Emilia persiste

Canarias: Vientos a 28 km/h en Las Palmas, con lluvias débiles durante todo el día. Alerta naranja para todas las islas debido a vientos, lluvias y oleaje.

¡Humorada del día! Si estás en Soria, con niebla a cero grados es una ocasión ideal para comprobar si tu coche arranca o si tienes talento para patinar sobre hielo urbano.

Avisos clave: mantente alerta

La voz de alarma desde AEMET:

Rojo : Lluvias torrenciales en áreas de Valencia , así como en varias zonas de Almería (Valle del Almanzora, Los Vélez).

: Lluvias torrenciales en áreas de , así como en varias zonas de (Valle del Almanzora, Los Vélez). Naranja : Afecta a regiones como la parte oriental de Andalucía, así como a gran parte de Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. Tormentas acompañadas de vientos fuertes están previstas.

: Afecta a regiones como la parte oriental de Andalucía, así como a gran parte de Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. Tormentas acompañadas de vientos fuertes están previstas. Amarillo: Lluvias esperadas en Ceuta junto a oleaje peligroso en Andalucía.

En cuanto a la situación climática para Barcelona, se prevén máximas entre 14-16°C, mínimas entre 6-10°C, con lluvias débiles durante la tarde e incluso algunas tormentas posibles.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Los datos recabados sugieren un cambio inminente: menos caos después de la borrasca Emilia, pero no te olvides del frío que viene . A continuación te ofrecemos una tabla resumida para ciudades clave (máximas/mínimas aproximadas junto a cielos y lluvias):

Día Madrid Valencia Barcelona Sevilla Soria Domingo 14 dic 12°C / 6°C

Cielos nubosos, nieblas 14°C / 12°C

Lluvias fuertes 14-16°C / 6-10°C

Lluvias débiles 19°C

Nubes y claros 8°C / -0°C

Nieblas Lunes 15 dic ~13°C

Soleado parcial Cubierto con lluvia

14°C Cubierto lluvia

16°C / 14°C Seco, fresco Frío persistente Martes 16 dic Estable, frío Muy nuboso lluvia

16°C / 14°C Lluvia parcial

16°C / 14°C Sol, vientos Heladas Miércoles 17 dic Sin cambios Flojos vientos este

16°C Brisas este

16°C / 14°C Apacible Nieblas matinales

Notas: Este pronóstico es orientativo. En el norte como es el caso de Euskadi se espera sol durante lunes y martes acompañado del viento sur . Por su parte, Galicia y Asturias seguirán viendo lluvias hasta el viernes antes de pasar a un clima más seco . La borrasca Emilia se aleja lentamente; sin embargo, la inestabilidad persiste sobre el Mediterráneo .

Consejos prácticos para afrontar la jornada

En las zonas este y sur: Lleva un paraguas resistente; evita las ramblas especialmente en Valencia y Almería.

Para quienes estén en interior: Descongela tu coche ya que las nieblas pueden reducir visibilidad drásticamente.

En el norte: Aprovecha las horas soleadas pero abrígate bien para cuando caiga la noche.

Utiliza apps como la de AEMET o Tutiempo.net; consulta hora a hora es esencial .

Mañana parece que habrá algo más claridad en el mapa meteorológico, aunque el frío seguirá presente.

¡Si logras disfrutar esos cálidos hasta los 19 °C en Sevilla no dudes en presumirlo por redes! Mantente seco y abrigado, España.