Pronóstico del Tiempo de este jueves 1 de enero de 2026

¡Buenos días, España! Si pensabas que el Año Nuevo iba a traer consigo días soleados y brindis interminables, la Madre Naturaleza ha decidido jugar a otra cosa. Este 1 de enero de 2026, el clima en la Península comienza estable, aunque con un aire enigmático: se presenta una densa nubosidad baja en las mesetas, Galicia y el tercio oriental, lo que provoca brumas y nieblas matinales. Imagina despertar sin poder ver más allá de tu nariz por culpa de la niebla, ¡un clásico de enero en nuestro país!

La AEMET advierte que estas brumas seguirán siendo un fenómeno habitual sobre todo en el oeste de las mesetas, aunque se irán disipando con la llegada del sol. Aquí entra en juego la borrasca Francis, que avanza desde el oeste peninsular trayendo consigo nubosidad alta y media, además de precipitaciones débiles. También habrá lluvias ligeras en Baleares y en los litorales mediterráneos del sur, siendo más intensas en el oeste de Alborán. En Canarias, este frente frío genera cielos nublados y precipitaciones generalizadas, junto con posibles tormentas y acumulados significativos en las vertientes sur y oeste. ¿Pensabas disfrutar del día en la playa? Mejor no olvides tu chubasquero.

Temperaturas: frías madrugadas y algún ascenso sorpresa

Las temperaturas están jugando al sube y baja. Se registran aumentos en el Cantábrico, sistema Ibérico y bajo Guadalquivir, mientras que bajan en el norte, Galicia y las cumbres de Canarias. Las mínimas descenderán ligeramente en el norte y Baleares, mientras que se espera un aumento en el suroeste. Prepárate para heladas débiles en el interior norte y moderadas en zonas montañosas. Además, habrá viento fuerte en Canarias (con rachas de hasta 90 km/h) y moderado en los litorales.

En Madrid, se prevén intervalos de nubes altas acompañadas de brumas por la mañana, con un aumento progresivo de la nubosidad. El termómetro oscilará entre -3 y 9 grados, con vientos suaves. ¿Frío? Desde luego, pero no para congelarte las pestañas… aún.

Consulta esta tabla con temperaturas clave por regiones para hoy:

Región/Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Notas Madrid -3 9 Brumas matinales Cataluña -2 14 Nieblas en Depresión Central Aragón -2 11 Heladas en Pirineo Asturias 0 12 Cielos muy nubosos Canarias 12-22 (máx 22) Precipitaciones y viento fuerte Castilla y León -7 10 Posibles nevadas >900m

Detalle por comunidades: ¿dónde llueve, dónde hace sol?

Andalucía : Cielos nublados con precipitaciones débiles esperadas en Estrecho y litoral mediterráneo occidental. Las temperaturas alcanzarán hasta los 19°C, con mínimas alrededor de 1°C. Se prevén heladas leves en las sierras.

: Cielos nublados con precipitaciones débiles esperadas en Estrecho y litoral mediterráneo occidental. Las temperaturas alcanzarán hasta los 19°C, con mínimas alrededor de 1°C. Se prevén heladas leves en las sierras. Cataluña : Cielo mayormente despejado pero con presencia de nubes altas, además de brumas y nieblas matinales. Heladas posibles en zonas interiores.

: Cielo mayormente despejado pero con presencia de nubes altas, además de brumas y nieblas matinales. Heladas posibles en zonas interiores. País Vasco (datos Euskalmet): Nubes medias y altas predominan, sin grandes variaciones térmicas. En Vitoria-Gasteiz , se espera una temperatura entre -2 a 7°C.

(datos Euskalmet): Nubes medias y altas predominan, sin grandes variaciones térmicas. En , se espera una temperatura entre -2 a 7°C. Castilla-La Mancha : Intervalos nubosos con probabilidad de algunas precipitaciones débiles hacia el final del día. Temperaturas que pueden llegar hasta los 12°C.

: Intervalos nubosos con probabilidad de algunas precipitaciones débiles hacia el final del día. Temperaturas que pueden llegar hasta los 12°C. Melilla : Intervalos nubosos también aquí, con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas, oscilando entre los 13-18°C.

: Intervalos nubosos también aquí, con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas, oscilando entre los 13-18°C. La Rioja: Predominio de intervalos nubosos; se esperan temperaturas entre -3 a 6°C junto a la aparición de brumas y posibles heladas.

Los vientos serán suaves generalmente, pero cuidado especial hay que tener si te encuentras en Canarias. Por cierto, si decides salir a correr por las calles de Madrid, esas brumas te proporcionarán una privacidad total… ¡como un ninja del frío!

Próximos 4 días: tabla de pronóstico general para España

La previsión según la AEMET sugiere una estabilidad inicial; sin embargo, la llegada de Francis alterará esta calma habitual. Se anticipa un descenso térmico notable hacia el norte junto a lluvias que afectarán al oeste y Canarias. Te presentamos aquí una tabla con tendencias clave (basada en actualizaciones recientes):

Día Condiciones principales Temperaturas tendencia Precipitaciones Zonas destacadas Jue 1 ene Nubosidad baja, brumas, entrada Francis desde el oeste Subida Cantábrico/sur; bajada norte Débiles al oeste; generalizadas Canarias Posibles heladas interior; viento fuerte en Canarias Vie 2 ene Aumento de nubosidad; lluvias débiles al norte/Euskadi Sin cambios significativos; más templado al norte Débiles; posibles nevadas Ibérica Lluvias durante tarde-noche Euskadi Sáb 3 ene Precipitaciones generalizadas al oeste; posibles tormentas Frío persistente; mínimas bajas esperadas Acumulados mayores Golfo Cádiz/Canarias Dom 4 ene Inestabilidad; probables nevadas a cotas bajas Bajo cero durante noches; anomalías entre -1 a -2°C Lluvias/no nieve Madrid; inestabilidad generalizada

En cuanto a Euskadi, se espera lluvia débil para el viernes con temperaturas entre los 3-13°C cerca de la costa. Los modelos europeos pronostican un enero frío, con temperaturas que rondarán entre uno o dos grados por debajo de lo habitual, así como más lluvias para Mediterráneo y las Islas Baleares . No se vislumbran calores extremos sino más bien amplias posibilidades de heladas e inicios congelados por las mañanas .

Consejos prácticos para no pillar un resfriado

Abrígate bien si te encuentras por el interior norte: las heladas son implacables.

En Canarias , ten listo tu chubasquero o paraguas.

, ten listo tu chubasquero o paraguas. Maneja con precaución ante las posibles nieblas presentes en mesetas.

Si vas a estar por Madrid, considera llevar una capa extra por la mañana.

Así comienza España su andadura por el año 2026: con un ambiente invernal pero variado. ¡Disfruta del Año Nuevo sin sorpresas meteorológicas! Mantente atento a las actualizaciones ofrecidas por la AEMET, pues siempre pueden surgir cambios inesperados . (Palabras: 852)