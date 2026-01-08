Pronóstico del Tiempo en España de este jueves 8 de enero de 2026

El tiempo en España para este jueves 8 de enero de 2026 promete ser un día de transición, marcado por un aumento de la suavidad térmica, viento animado en el norte y un cielo todavía cubierto en el oeste, mientras que el Mediterráneo se presenta más tranquilo.

Tras un día frío como el de ayer, hoy muchos se preguntan dónde han ido a parar las heladas.

Las temperaturas mínimas experimentan un notable ascenso en gran parte del país, aunque habrá que seguir abrigándose durante las primeras horas en el interior peninsular.

Así pues, España atraviesa fase templada invierno recordando autoridad especialmente viento frentes noroeste mientras mayor parte territorio disfruta respiro frío intenso.

Situación general para hoy en España

De acuerdo a los datos proporcionados por AEMET y otros servicios meteorológicos, hoy un ambiente anticiclónico predomina en gran parte de España, aunque afectado por la llegada de un frente atlántico desde el noroeste y vientos del oeste.

Aspectos destacados del día:

Ascenso térmico generalizado en buena parte de la Península y Baleares , especialmente las mínimas.

Nubosidad significativa y algunas lluvias ligeras sobre el noroeste peninsular (principalmente Galicia y Cantábrico).

Nieblas matinales presentes en ambas mesetas y áreas del interior de Galicia y del centro.

y del centro. Viento de dirección oeste y suroeste , con rachas intensas en Galicia , Cantábrico y cordilleras del norte.

y , con rachas intensas en , Cantábrico y cordilleras del norte. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones débiles en los sectores norte de las islas más elevadas, dominando los alisios.

Madrid y la Meseta: nieblas, frío moderado y una tarde más suave

En la Comunidad de Madrid, la mañana vuelve a ser fría, aunque menos que días anteriores. Las proyecciones colocan hoy en la capital una mínima cercana a -1/-2 ºC y una máxima alrededor de 6 ºC, con cielo poco nuboso al amanecer, brumas, niebla matinal y viento suave procedente del suroeste.

Aspectos a destacar para Madrid:

Nieblas y brumas durante las primeras horas, que podrían dificultar la visibilidad en accesos y zonas bajas.

Sensación térmica invernal al inicio del día, cercana a 0 ºC en varios barrios.

Máximas modestas, rondando los 6 ºC, aunque se note un ascenso respecto a días anteriores.

Viento débil del oeste o suroeste, algo más notable por la tarde.

En el resto de la Meseta Norte y Meseta Sur:

Cielos con intervalos de nubes bajas y nieblas persistentes sobre áreas de Castilla y León y parte de Castilla-La Mancha .

y parte de . Posibilidad de nieblas matinales duraderas que mantendrán el ambiente frío donde se formen.

Máximas generalmente entre 10 y 14 ºC en buena parte del interior norte y centro, con mínimas que aún estarán cerca o por debajo de 0 ºC en algunos valles.

Norte peninsular: mayor nubosidad, lluvia y viento

En el extremo norte la atmósfera se vuelve más activa. El frente atlántico traerá un día agitado para Galicia, Cantábrico y áreas montañosas del tercio norte.

En Galicia , se prevén cielos nubosos o cubiertos, así como lluvias más frecuentes en la mitad occidental, destacándose acumulaciones significativas en la costa atlántica.

, se prevén cielos nubosos o cubiertos, así como lluvias más frecuentes en la mitad occidental, destacándose acumulaciones significativas en la costa atlántica. En Asturias , Cantabria y el norte de Castilla y León , habrá lluvias ligeras o chubascos dispersos, siendo más probables hacia la vertiente cantábrica y zonas montañosas.

, y el norte de , habrá lluvias ligeras o chubascos dispersos, siendo más probables hacia la vertiente cantábrica y zonas montañosas. Viento del componente oeste/suroeste , moderado con rachas fuertes e incluso muy fuertes a lo largo de la costa gallega, el Cantábrico y las cumbres del tercio norte.

, moderado con rachas fuertes e incluso muy fuertes a lo largo de la costa gallega, el Cantábrico y las cumbres del tercio norte. La cota de nieve sobre cordilleras del norte se situará entre 1.400–1.600 m, ascendiendo durante el día hasta casi los 1.900 m.

En el interior norte (por ejemplo, Castilla y León, La Rioja, Navarra):

Intervalos nubosos con mayor presencia de nubes y algunas lluvias débiles sobre el noroeste regional y áreas montañosas.

Brumas junto a nieblas matinales extendidas por amplias zonas de la meseta, junto con heladas leves en áreas elevadas.

Máximas ascendiendo hasta alrededor de 11 ºC en zonas mesetarias e incluso hasta 14–15 ºC en puntos del valle del Ebro.

Mediterráneo y valle del Ebro: sol predominante y clima templado

El Mediterráneo hoy opta por una actitud tranquila. Mientras que el noroeste lidia con frentes e inclemencias, la costa oriental disfruta de una mayor estabilidad atmosférica.

En Cataluña , se anticipa cielo nuboso, con posibilidad de precipitaciones ligeras especialmente en el Valle de Arán y áreas pirenaicas; cota de nieve entre 1.400–1.600 m.

, se anticipa cielo nuboso, con posibilidad de precipitaciones ligeras especialmente en el y áreas pirenaicas; cota de nieve entre 1.400–1.600 m. Las temperaturas mínimas suben hasta rondar -1 ºC en puntos interiores; las máximas pueden alcanzar hasta los 17 ºC cerca del litoral.

En la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia , se esperan cielos poco nubosos aunque con algunos intervalos nublados; viento moderado desde el oeste con ráfagas más intensas hacia el interior de Valencia .

y la , se esperan cielos poco nubosos aunque con algunos intervalos nublados; viento moderado desde el oeste con ráfagas más intensas hacia el interior de . Máximas cercanas a los 16–18 ºC a lo largo del litoral mediterráneo brindando un ambiente relativamente agradable para esta época del año.

En el valle del Ebro:

Cielos presentando intervalos nubosos junto a algunas brumas o nieblas principalmente sobre regiones como La Rioja y parte de Navarra .

y parte de . Se prevén posibles lluvias ligeras sobre el tercio norte de Navarra.

Temperaturas fluctuantes entre 1 y 8 ºC dentro de las zonas interiores navarras; algo más cálidas hacia el sur.

Andalucía y Extremadura: nubes, nieblas e incremento térmico

En Andalucía:

Cielos nubosos hacia la vertiente atlántica mientras que serán poco nubosos hacia otras regiones.

Temperaturas al alza; máximas podrían llegar a los 18 ºC mientras que mínimas rondarán -1 ºC sobre áreas interiores orientales.

Heladas leves sobre espacios interiores elevados junto a vientos suaves predominantes; poniente moderado sobre el litoral mediterráneo.

En Extremadura:

Cielos cubiertos con intervalos de nubes bajas, además posibles brumas junto a nieblas matinales esperadas.

Temperaturas típicas para enero pero mostrando una ligera tendencia al aumento respecto días anteriores.

Viento suave proveniente del oeste o noroeste.

Canarias y Baleares: clima variable sin grandes cambios

En las islas canarias:

Cielos cubiertos hacia los sectores norteños y orientales donde podrían registrarse algunas lluvias débiles.

Intervalos nubosos dominan otras áreas tendiendo a despejarse hacia Fuerteventura, Lanzarote o vertiente sur Gran Canaria por la tarde; probabilidad baja calima.

Temperaturas oscilando entre los 10ºC hasta los 21ºC; heladas leves esperadas sobre cumbres centrales Tenerife pero remotas para La Palma.

Viento moderado soplando desde nordeste; intervalos fuertes con rachas muy intensas sobre cumbres expuestas; dirección girando hacia este mientras afloja durante jornada.

En las Baleares:

Ambiente estable predominante; cielos poco nubosos o alguna nube alta dispersa.

Ascenso claro en temperaturas alcanzando máximas agradables para esta época.

Tabla pronósticos próximos cuatro días (Madrid tendencia general España)

Basándonos en datos predictivos disponibles para Madrid así como patrones sinópticos generales para España, esta tabla resume tendencias clave para capital española además signo meteorológico general país durante próximos cuatro días.

Día Madrid (tendencia) Rango térmico aproximado Rasgos generales España Jueves 8 Niebla matinal fría pero algo menos intensa que jornadas pasadas Máx ~6 ºC, mín ~ -1/-2 ºC Ascenso térmico generalizado; lluvias noroeste; vientos fuertes Galicia/Cantábrico; estabilidad Mediterráneo/Baleares Viernes 9 Incremento nuboso sin frío extremo ni cambios significativos Máx ligero ascenso; mín menos frías Persistencia frentes atlánticos afectando oeste/norte; interior con nubes/nieblas; Mediterráneo aún estable Sábado 10 Cielos muy cubiertos/ambientación húmeda Máx cerca diez grados; mín alrededor cuatro grados Borrascas atlánticas aportan lluvias al noroeste/norte; resto variable/nublado temperaturas ligeramente superiores media Domingo 11 Cielos cubiertos sensación invernal suave Máx ~11ºC mín ~2ºC Continuación patrón occidental: frentes afectan principalmente oeste/norte pocos cambios térmicos sin grandes oleadas frías

(Los valores térmicos indicados para días posteriores al jueves son rangos/tendencias extraídas predicciones diarias Madrid previsión medio plazo España pudiendo sufrir ajustes futuras actualizaciones oficiales.)

Resumen rápido para salir hoy casa España

Si resides Madrid/meseta: abrigo mañanero precauciones niebla menos preocupaciones hielo comparado días pasados.

Si habitas Galicia/Asturias/Cantabria/costa cantábrica: paraguas necesario cuidado viento fuerte especialmente costas/zona altas.

Litoral mediterráneo: jornada llevadera algunas nubes dependiendo localización temperaturas agradables estación año.

En Canarias: combinación nublada lloviznas débiles sectores norte alisios persistentes nada alarmante pero paraguas pequeño útil no sobra.

