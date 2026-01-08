Un Barça imperial aplasta al Athletic y vuela directo a la final de la Supercopa

En Yeda no hubo sorpresa, ni siquiera un susto. El campeón aterrizó con galones de gigante y despachó al Athletic de Bilbao como quien hace los deberes antes del postre. El Barça de Flick jugó con la serenidad de quien se sabe favorito y con la contundencia de un equipo que huele a final desde el primer toque. Cinco goles, una lección de autoridad y la confirmación de que el trono de la Supercopa sigue teñido de azulgrana.

La noche comenzó con un gesto que sorprendió a todos: Lamine Yamal, titular indiscutible en los últimos meses, se quedó en el banquillo. Flick no dudó. Rotó pensando en el domingo y confió en el joven Roony Bardghji, que cumplió con creces, dejando su sello con el gol del 3-0.

El Athletic, valiente en los minutos iniciales, trató de asomar al área culé con fe más que fútbol. Iñaki Williams agitaba los brazos, pedía intensidad, recordaba la hazaña de 2021… pero el espejismo duro poco. Un tímido disparo de Sancet fue todo el bagaje ofensivo de los Leones antes de que Ferran Torres encendiera la maquinaria con el primer tanto a los 22 minutos, aprovechando un rebote suelto en el área pequeña.

Desde entonces, solo hubo un equipo sobre el césped. Fermín López compuso el segundo con un misil a la escuadra que redimió su fallo anterior ante Unai Simón, y tres minutos después Bardghji añadió el tercero, aprovechando el desconcierto bilbaíno. El marcador ya pesaba más que las piernas.

Tras el descanso, el Barça bajó una marcha, pero no la inspiración. La posesión fue tiranía y la goleada acabó dibujando una sonrisa en el rostro de Flick, que miró al banquillo con satisfacción. El Athletic, resignado, resistía como podía ante el vendaval de pases, toques y diagonales culés. Cuando cayó el cuarto y luego el quinto, solo quedaba aplaudir.

El campeón ya espera rival entre Atlético y Real Madrid. Y viendo el nivel mostrado en Yeda, quien se cruza con este Barça tendrá una montaña por escalar antes de poder soñar con el trofeo.