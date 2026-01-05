Nike agota el chándal que llevaba el dictador Maduro, esposado tras su captura

Nicolás Maduro se presentó ante el mundo esposado, con los ojos cubiertos y vistiendo un chándal gris de Nike.

Esta impactante imagen, difundida por Donald Trump en Truth Social, acaparó la atención internacional el 3 de enero. No solo por la detención del mandatario venezolano en Caracas, sino también por el atuendo que ha disparado las ventas.

Estados Unidos llevó a cabo la Operación Resolución Absoluta, donde agentes de la DEA y Delta Force arrestaron a Maduro y su esposa Cilia Flores. La fotografía muestra al presidente a bordo del USS Iwo Jima, con la cabeza cubierta, auriculares puestos y una botella de agua en mano. Sin embargo, fue el chándal gris el que acaparó todas las miradas.

El chándal que conquista tendencias

El conjunto pertenece a la colección Nike Tech Fleece o Windrunner, e incluye un pantalón jogger y una chaqueta elaborada con material reciclado. Los precios son los siguientes:

Pantalón: 99,99 euros (agotado en muchas tallas).

Chaqueta: entre 119,99 y 130 dólares (aproximadamente entre 110 y 120 euros).

En la tienda web de Nike en EE.UU., ya no queda stock. En España, apenas hay algunas tallas disponibles como XS, XL o XXL. La marca lo califica como un superventas, y los usuarios no tardan en adquirirlo tras ver la fotografía.

Históricamente, Maduro ha utilizado chándales con los colores de Venezuela, legado de Hugo Chávez. Pero esta vez optó por un gris neutro. ¿Era suyo o pertenecía a los agentes? La respuesta sigue siendo un misterio. También lo llevó al descender del avión en Nueva York, rodeado por agentes de la DEA.

Otra prenda que se ha vuelto viral es la sudadera azul Patriot Blue de Origin, que Maduro lució con los pulgares hacia arriba. La marca no tardó en reaccionar: «Bienvenido a América. Disponible para reserva». Una jugada maestra de marketing.

Reacciones en redes: humor y celebridades

Las redes sociales han estallado con memes sobre el tema. Muchos usuarios aprecian la ironía de que un líder anticapitalista esté promocionando Nike con comentarios como: «Marketing de guerrilla», «Ya tengo mi disfraz de Halloween», «Más viejo que el bigote de Maduro», «Viva el capitalismo» o «Yo tengo el mío desde hace años».

Algunos lo consideran un emblema de su detención; otros lo ven como una reliquia histórica. Curiosamente, el chándal del RCD Mallorca es prácticamente idéntico, fusionando fútbol y política.

Las actuales tendencias giran en torno a esta situación. Plataformas como X están repletas de capturas relacionadas. El atuendo ha pasado de ser un símbolo carcelario a convertirse en una pasarela viral. Celebridades y anónimos se suman compartiendo fotos vistiendo el mismo look.

La publicación de Trump amplificó aún más este revuelo mediático. Tras su arresto, Maduro fue trasladado a la Base Stewart y luego al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, enfrentándose a acusaciones por narcoterrorismo.

De la captura al boom comercial

La primera imagen que todos recordarán es aquella donde aparece Maduro en el buque, con venda en los ojos, esposas y vestido con ese chándal. Su salida se produjo tras un ataque en Caracas; junto a él estaba también Cilia Flores, quien fue detenida. Mientras algunos celebran su arresto, otros critican la situación; sin embargo, todos parecen coincidir en las risas provocadas por el chándal.

En España, las tiendas online como Nike muestran escaso stock disponible. El precio total del conjunto ronda los 220 euros; no es precisamente barato, pero ya se ha convertido en un ícono. Algunos usuarios bromean sobre lo “hollywoodense” del espectáculo montado: helicópteros y petardos incluidos.

Las tendencias demuestran cómo un arresto puede generar modas inesperadas. Es posible que pronto veamos a celebridades luciendo esta prenda famosa; imaginemos influencers posando al estilo de Maduro, vendado pero elegante.

El pantalón woven junto a la chaqueta fleece son cómodos; su interior suave y detalles negros hacen que sean perfectos para actos públicos —se decía sobre las apariciones de Maduro—; ahora son protagonistas de memes globales.

Por otro lado, hay que mencionar nuevamente la sudadera azul de Origin, utilizada por Maduro durante su estancia en Nueva York. La marca ha decidido sacar provecho del momento: envíos programados para primavera son ahora una realidad; un claro ejemplo del marketing involuntario.

Los usuarios celebran este fenómeno: «Para este grandioso día, reliquia histórica». Otros comentan sarcásticamente sobre “fundir stock del chándal más feo de Nike”. El humor une política y moda como nunca antes.

Aunque Nike aún no ha hecho comentarios oficiales sobre esta situación tan curiosa, las ventas hablan por sí solas. Desde Venezuela hasta LaLiga pasando por el equipo del Mallorca, el chándal está cruzando fronteras sin detenerse.

Mientras tanto, encontramos a Maduro tras las rejas neoyorkinas; imágenes muestran su andar junto a los agentes de la DEA siempre enfundado en ese gris característico de Nike. ¿Cuál será su próximo paso? Una edición limitada podría estar al caer.

Este furor nos recuerda cómo ciertas imágenes pueden capturar épocas enteras. Esposado y luciendo ese chándal gris tan particular, Maduro ofrece lecciones sobre tendencias accidentales mientras las redes siguen vibrando sin descanso.