Pronóstico del Tiempo en España: calor intenso y un cielo despejado para este miércoles 12 de agosto de 2026

Este miércoles, España se enfrenta a un tiempo característico del mes de agosto: mucho sol, temperaturas elevadas y escasas probabilidades de lluvia. Las previsiones sugieren una jornada estable en la mayoría del país, con las nubes que aparecieron en escena para darle la bienvenida al calor desbordante.

En Madrid, el mercurio rondará los 38 grados, según las proyecciones analizadas, con un ambiente seco y sin lluvias a la vista. Así que, será un buen día para refugiarse a la sombra, como si de un bien escaso se tratara.

Panorama general del día

De acuerdo con la AEMET, se espera una tónica de estabilidad en la mayor parte de España, donde prevalecerán los cielos mayormente despejados o poco nublados.

Sin embargo, no toda la geografía española gozará de un cielo digno de postal. Se anticipa la presencia de más nubes en la zona cantábrica, el litoral gallego y la región de Alborán. Por la tarde, además, podrían generarse nubes de evolución en las montañas del norte, en determinadas áreas del este y en sectores de Andalucía oriental.

Lluvias : poco probables en gran parte del territorio.

: poco probables en gran parte del territorio. Tormentas aisladas: podrían ocurrir en las montañas del norte y del este.

Viento: ligero en general, con algunos intervalos moderados en ciertos litorales.

Las temperaturas, el gran titular

El calor acaparará la atención hoy. La AEMET pronostica máximas que superarán los 35 grados en gran parte del interior peninsular y en Baleares, con registros que van de 36 a 40 grados en muchas zonas. De hecho, se prevé que se alcancen o incluso superen los 40 grados en el noreste y el sur, especialmente en los valles del Guadalquivir y el Ebro.

Otras fuentes advierten sobre un episodio de calor intenso, con ciudades como Córdoba, Lleida o Zaragoza acercándose o superando la barrera de los 40 grados, mientras que Madrid se quedaría cerca de los 38 grados. En contraste, la cornisa cantábrica y Canarias disfrutarán de temperaturas más suaves, más acordes a un verano de modales.

Zona Tendencia prevista Interior peninsular Calor muy intenso, con máximas elevadas Valle del Guadalquivir Valores extremadamente altos, incluso por encima de 40 grados Valle del Ebro Temperaturas muy elevadas Cornisa cantábrica Ambiente más templado Canarias Sol y calor, aunque con diferencias entre islas y zonas

Zonas donde puede cambiar el cielo

La franja cantábrica será la más vigilada. Las previsiones indican que habrá cielos nublados en algunas áreas del norte, y en la tarde podrían desarrollarse nubes más densas en las zonas montañosas.

En el tercio oriental también aparecerán nubes de evolución, y no se descarta la posibilidad de alguna tormenta local, principalmente en los Pirineos orientales y en las cordilleras del este. En Galicia, diferentes reportes mencionan nubosidad baja en la costa norte, mientras que el interior y el sur podrían disfrutar de más horas de sol a pleno.

Madrid, calor seco y pocas sorpresas

En Madrid, el día se presentará muy caluroso, con máximas rondando los 38 grados y sin expectativas de lluvia. El cielo se mantendrá despejado o casi sin nubes durante buena parte de la jornada, y el viento será leve.

La combinación es clara: abundante sol, intensa radiación y escasa tregua. El índice UV alcanzará niveles altos en varias áreas del país, por lo que no conviene relajarse pese a la belleza del día.

Canarias y litoral mediterráneo

En Canarias, se mantiene un panorama veraniego por excelencia: sol radiante, algunas nubes bajas en el norte de las islas más grandes, y viento alisio que soplará con intervalos fuertes por la tarde y la noche. Las temperaturas ascenderán en las medianías y en el sur de algunas islas, alcanzando máximas que podrían situarse alrededor o por encima de los 30 grados.

En el litoral mediterráneo, el calor seguirá siendo agobiante, aunque en algunas áreas los termómetros no alcanzarán los extremos del interior. A pesar de todo, el ambiente se sentirá claramente estival, sin indicios de un alivio inmediato.

Curiosidades del día