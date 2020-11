Una lagartija visita al tiburón

La compañía mexicana ‘Lagartijas Tiradas al Sol’ trajo al festival de otoño madrileño su propuesta ‘Tiburón’, una ficción disfrazada de memorial sobre un misionero en la Conquista, con moraleja de crítica moderada a la evangelización de aquellas tierras y el infantil mensaje de que todas las culturas son igual de importantes.

Dicen basarse en algunos retazos de la historia de José María de Barahona, un sacerdote embarcado al Nuevo Mundo, único superviviente de una expedición a la isla Tiburón que vivió una década entre los nativos y asimiló sus tradiciones hasta el punto de considerarlas superiores a las suyas. El mito del buen salvaje y el malvado conquistador que se repite incansable en el último medio siglo, ya sea con los sioux o con los aztecas, leyenda urbana, verdad a medias que termina imponiéndose a lo que sabemos de entonces.

Reconocen que son escasos los textos que existen para recrear su vida y que los pocos documentos disponibles no están completos, no tienen fecha o quizá son apócrifos. La supuesta fuente principal son las cartas suyas que sobrevivieron y que recuperó el jesuita Andrés Pérez de Ribas en su libro ‘Triunfos de nuestra santa fe sobre estas tribus, las más bárbaras del norte’. Pero las referencias consultables de este libro nunca incluyen al tal Barahona, a su estancia en la isla Tiburón, y esa tribu tokarikú que mentan repetidas veces pero que no responde a la estirpe seri y sus variantes, los tahejöc comcaac, los heeno comcaac y los xiica hast ano coii, los verdaderos habitantes de la región desde hace siglos, aunque la isla hoy día está abandonada.

La ficción camuflada de realidad nos dice que el 17 de agosto de 2019, el actor cofundador y codirector de la compañía, Gabino Rodríguez, se marchó por sorpresa a la isla para revivir la aventura del fraile Barahona, descubir cómo nos encontramos con otras culturas y si tenemos derecho a intentar que cambien, y que terminaría adoptando al personaje hasta el punto de fundirse con él y desaparecer en la aventura. Lo cual es absurdo pues aquí le tenemos en el escenario representando a Barahona con zapatillas deportivas y simulando su contacto con los indígenas mediante figuritas de barro que parecen sacadas del belén de navidad, óleos paisajísticos que descienden del cielo y envoltorios de plexiglás etéreo, todo muy elemental, como corresponde a la fábula del buen salvaje que las orondas burguesías europeas compran desde hace siglos. Para remate, los vídeos… Los vídeos que destrozan lo que tiene de próximo y vivo un escenario, y que son una colección de memeces sacadas de youtube verdaderamente deplorable. Dramaturgias y escenografías sencillas al servicio de buenas ideas son aceptables. Pero cuando falla el fondo, se resaltan las debilidades de la forma.

Si la idea es oportunista prefabricación, si la puesta en escena es simplona y si la dramaturgia es convencional batiburrillo, el remate ideológico será intragable, inmaduro y retrotraerá la propuesta a niveles de teatro aficionado. En el pastiche posmodernista en que se han convertido la mayoría de las propuestas artísticas de esta generación desnortada a ambos lados del océano, para las que nada importa la veracidad, la coherencia, la profundidad y la perspectiva, Lagartijas Tiradas al Sol es otra iniciativa oportunista de épater le bourgeois, de exotismo pintoresco para divertimento de élites a costa de populismo folclórico. La misma ‘memoria histórica’ parcial y manipulada que por aquí sufrimos. Un abultado demérito para don Alberto Conejero, nuevo director del Festival de Otoño, y para la Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, doña Marta Rivera de la Cruz. Ni siquiera habrán visto la pieza previamentre a comprarla.

