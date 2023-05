‘Falsestuff’, falsedad, falsarios, falso

Una falsedad falsaria sobre un falso falsificador de arte que falsifica todo lo falsificable para burlarse del espectador sin criterio y de la crítica sin cabeza. Un espectáculo formalmente notable y vacío de contenido, estrenado hace cinco años, que el CDN rescata para seguir falseando su tarea en una ceremonia de la confusión que terminará asfixiándolo.

Esta ‘cosa falsa’ subtitulada ‘La muerte de las musas’, que la pareja terrible del teatro catalán, Nao Albet y Marcel Borràs, estrenaron en 2018 en su feudo, no engañaría a nadie sin la retórica de mercadotecnia que la acompaña. Un empresario teatral quiere vengarse del productor que le ha vendido una obra como original de un autor de fama, pero que es una simple copia. Localiza su guarida pero ni sus ayudantes más cercanos pueden darle pistas sobre su paradero, mientras juegan un monopoly demencial y representan un musical del genuino farwest americano. Así se pasa hora y media y tras un intervalo nos obsequian con un cuarto de hora de coloquio explicativo de la obra para llegar a un desenlace trepidante de muchos tiros, muchos muertos y mucho lío que resulta otra mentira.

Sí, explicar lo inexplicable es absurdo. El dúo Albet-Borrás lo hace mucho mejor, porque inventan un personaje que supuestamente existió realmente, André Fêikiêvich, un falsificador de arte medieval cuyas disquisiciones sobre las falacias de lo auténtico y la omnipresencia de lo copiado le llevarán a falsificar obras teatrales. ‘La semilla de este espectáculo surgió durante una temporada en la que no parábamos de ver en los escenarios teatrales las mismas ideas repetidas, como si las creadoras y los creadores se hubieran puesto de acuerdo vía grupo de whatsapp. ¿Y si vaticinaba el fin del arte tal y como lo conocíamos? Como si la hiperconectividad global y la sobreproducción artística de nuestro presente se hubieran encargado de decapitar definitivamente a las musas, aquellas divinidades clásicas, hijas de la diosa de la Memoria, portadoras de la inspiración. Llegados a este punto, es muy probable que el único camino que podamos andar sea el de la copia sin complejos de todo aquello que nos gusta y emociona, de forma descarada, renunciando al sueño de una originalidad ya extinguida. Nuestra propuesta consiste en reproducir el exitoso montaje de la temporada 20/21: ‘El Bar que se tragó a todos los españoles’.

Y así se consigue que el autor de esa obra, Alfredo Sanzol, que además es director del CDN, asuma encantado los muchos gastos de esta reposición a mayor gloria de la impostura generalizada que reina en la achacosa cultura subvencionada.

Albet y Borrás montan un espectáculo ingenioso de escenas colindantes y subtítulos omnipresentes en el que no se habla apenas español y que en pos de la globalidad se desarrolla en otros idiomas para aumentar la dificultad de entender lo que ocurre en escena. Intento estúpido, pues la pieza se apunta decididamente al muy actual teatro del sinsentido donde solo importa el efecto y sobra la coherencia. Las largas secuencias del intelectualoide juego de mesa y del tópico oeste americano con excelente música country, son entretenidas y meritorias, de imposible hilazón con una trama, y rellenos simpáticos de la primera parte. De todo lo demás, más vale olvidarse, .

Los autores y directores encabezan un buen reparto en el que destacan el escocés Melville y la lituana Sakalauskaité. Un popurrí de talentosos intérpretes entreverado en un popurrí de escenas inconexas al servicio de una trama demencial para venir a decirnos que la creación intelectual es un espejismo, que la materia, digo el arte, ni se crea ni se destruye, que sólo se va transformando a través de modas y épocas. O lo que sería lo mismo, que todo producto cultural es falso, porque todo es copia de algo o al menos se inspira en cosas ya existentes. Asar la manteca, que decían los antiguos.

Y de forma reincidente: en 2021 ya nos trajeron una reposición de su ‘Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach’, hermanita gemela de esta ‘Falsestuff’ en fondo y forma, cuya reseña de entonces merece la pena repasar para abundar en nuestros reparos.

Y es que los reflujos enfermizos del posmodernismo, los lodos pantanosos que anegan la cultura occidental, la siniestra combinación entre la deconstrucción del pasado y la impotencia del presente nos tienen en un estado catatónico del que solo sacan ventaja los astutos. Esta ‘Falsestuff’ saca provecho de la mediocridad reinante, no porque se hayan muerto las musas inspiradoras, sino porque se han adocenado los ‘musos’ creadores. Un esbozo de denuncia de la falsedad reinante que no consigue llegar a la veracidad creíble. Un brillante fuego de artificio que sorprende un rato y aburre el resto; y que luego no deja nada.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 8

Texto: 6

Puesta en escena: 8

Dirección: 7

Interpretación: 8

Producción: 8

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 8

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Teatro Valle-Inclán

FALSESTUFF. LA MUERTE DE LAS MUSAS

Texto y dirección Nao Albet y Marcel Borràs

Espectáculo en inglés, chino, alemán, lituano, castellano, galés, italiano y francés, con sobretítulos en castellano

Del 12 de mayo al 25 de junio de 2023

Reparto (por orden alfabético)

Nao Albet

Marcel Borràs

Naby Dakhli (Indio Comanche, Naby, Bolonius)

Thomas Kasebacher (Gregor, Master, Buch)

Joe Manjón (Soldado, Nocolle la Galerista, Oskar, Jimmy, Señora Witterran,

Artista Frustrado)

Johnny Melville (Boris Kackynski, Marshal Gibson, André)

Diana Sakalauskaité (Polin, Margaret, Lorren, Lucrecia de Fresno)

Laura Weissmahr (Soldado, Tom el Timador, Sully, Laura, Hildegard)

Sau-Ching Wong (Sang-Ye, André, Jugador Eliminado, Bibiane, Sau, Consejero 3, Flor

Moderador coloquio Pedro Azara

Voz en off Benjamin Bridson

Equipo artístico

Escenografía Adrià Pinar

Iluminación Cube BZ (María de la Cámara y Gabriel Paré)

Vestuario Vera Moles

Vídeo y subtítulos Oslo Albet

Composición musical y espacio sonoro Nao Albet

Caracterización Johny Dean

Coreografía Nao Albet, Marcel Borràs y Sau-Ching Wong

Diseño de sonido Edu Ruiz “Chini”

Técnico subtítulos Juan Ollero

Producción Centro Dramático Nacional

De martes a domingo a las 19:00

Encuentro con el equipo artístico Martes 25 de mayo

Función matinal Martes 23 de mayo a las 12:00

Duración: 3 h y 10 min con descanso incluido

Funciones accesibles Jueves 8 y viernes 9 de junio.