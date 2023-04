Alberth Dias, el brasileño ‘de Madrid’ que le dio una lección a Connor McGregor

Se llama Alberth Dias. Vive en el madrileño barrio de Carabanchel pero viene desde más lejos que la Puerta del Sol. Hace 28 años nacía en Brasil, en la región de Aracaju (Sergipe).

Siendo todavía un niño, gracias a su tío, comenzó a practicar artes marciales desde la muy brasileña Capoeira, hasta los orientales kung-fu, muay thai, jiu-jitsu.. todo ideal para un luchador de las MMA, pero eso él todavía no lo sabía porque sólo tenía 15 añitos.

Ahora se puede afirmar sin temor a equivocarnos que Dias está en la élite de las Artes Marciales Mixtas (MMA) españolas y su gran momento se producía hace dos meses, el pasado mes de febrero. Y es que Alberth Dias debutaba entonces en combate con la compañía norteamericana Bellator. Además lo hizo con victoria frente a Ritchie Smullen, un aventajado alumno del afamado y polémico peleador irlandés y estrella mundial de la UFC, Connor McGregor.

El peleador hispanobrasileño hablaba en una entrevista a El Confidencial y contaba algunas de sus vivencias: “En Brasil hay un montón de luchadores con un nivel estupendo que no tienen ninguna oportunidad para poder salir. Yo empecé a competir de manera regional, en el área donde vivía, pero faltaban campeonatos para progresar, así que busqué soluciones. Me fui a Sao Paulo, donde tuve contacto con algunos luchadores de la UFC. Posteriormente recibí una invitación para una velada en Portugal, pero desgraciadamente aquello se canceló y no pude pelear. Aún así me quedé a vivir un año allí y me hice amigo un chico de Madrid, Alexandder Ari, que tenía un gimnasio, el Madrid Fight Center. Nos caímos bien y me dio la oportunidad de venir a España para comenzar a trabajar como instructor de muay thai. Desde entonces, aquí estoy».

Sobre su reciente contrato con la firma Bellator explica que “cuando firmé con mi manager en noviembre del 2019 me dijo que había algunas posibilidades de que la cosa se materializara. A principios de enero me avisaron de que ya iba a salir todo, que tenía que ir a hacerme los exámenes. Me lo creí cuando vi el contrato en la mano, pero el ‘shock’ llegó al ver mi nombre en la cartelera. Me dije, ‘ahora sí, Alberth, ahora es verdad’. Esto es como algo que ves en la tele, grandes referencias que parecen muy lejanas. De repente te encuentras allí, en Dublín, con ellos, en un sitio donde acaba de pelear Chris Cyborg y donde combaten un montón de luchadores famosos de la élite de este deporte. Poder estar entre ellos es la leche».

Como todos los luchadores de la MMA su meta está en llegar a la UFC y tiene buenos precedentes para ello porque Brasil es tierra de peleadores. Sus referentes nada más y nada menos José Aldo, Edson Barboza, Patricky Pittbull o Charles Oliveira.