Messi, a un partido de la eternidad: fecha y rival de su despedida oficial con Argentina

La noticia que ningún hincha quería escuchar, pero que era tan inevitable como el paso del tiempo, ya es oficial: Lionel Messi ha anunciado que el próximo jueves 4 de septiembre de 2025, cuando la Selección Argentina reciba a Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, será su último partido oficial con la albiceleste en territorio argentino.

No habrá más noches mágicas en el Monumental —al menos en partidos por los puntos— con el 10 conduciendo los ataques y levantando a la grada con cada regate.

A día de hoy, 28 de agosto de 2025, el propio Messi lo reconoció tras su reciente actuación con el Inter Miami:

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que será un partido muy especial donde me va a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, todos los que puedan y lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero ahora vamos con esa intención”.

El fútbol, como la vida, siempre encuentra la manera de sorprender.

Y nadie quiere perderse ese momento irrepetible.

Argentina-Venezuela: una despedida con sabor a fiesta… y a nostalgia

El contexto no puede ser más propicio para el homenaje: Argentina ya está matemáticamente clasificada al Mundial 2026 y el rival, la Vinotinto, llega como invitada a una fiesta que trasciende lo deportivo. El encuentro, programado para las 19:30 horas, será mucho más que un trámite clasificatorio; será el escenario donde el fútbol argentino y mundial le rinda tributo a su mayor leyenda contemporánea.

Messi, el futbolista que ha redefinido la historia del deporte rey, eligió despedirse en casa, con su gente, en un partido de Eliminatorias. “Lo vamos a vivir de una manera muy especial”, subrayó el capitán, dejando abierta —como suele— la puerta para futuros amistosos o una última aventura en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Antecedentes: el largo adiós y la sombra del retiro

La relación entre Messi y la Selección Argentina ha tenido más giros que una novela de realismo mágico. Desde los sinsabores iniciales y los retiros fugaces hasta la consagración en la Copa América 2021 y el Mundial de Catar 2022, el astro de Rosario ha ido administrando su final con inteligencia y cierta nostalgia. Ya no hay dramas ni ultimátums; sólo una aceptación serena del paso del tiempo y una voluntad clara de disfrutar cada minuto.

El anuncio, aunque esperado, sacude al fútbol sudamericano. “Se va el mejor”, repiten muchos exjugadores y analistas. Pero Messi, fiel a su estilo, evita la grandilocuencia: “Después no sé qué pasará”, repite, como si quisiera mantener la llama de la esperanza encendida en el corazón de sus fans.

El rival: Venezuela, testigo de una página histórica

El destino ha querido que sea Venezuela quien figure en la hoja de servicios del último partido oficial de Messi en Argentina. La Vinotinto, que ha mejorado notablemente en la última década, llega sin presiones y con la posibilidad de amargar la fiesta, aunque todos los focos estarán sobre el 10 argentino.

En las casas de apuestas, la victoria albiceleste se paga a una cuota inferior a 1.30, reflejo de la diferencia de potencial y del ambiente de homenaje que se espera en Buenos Aires. Sin embargo, el fútbol suele regalar sorpresas y Venezuela ya sabe lo que es complicar a selecciones grandes en partidos decisivos.

Pronósticos y ambiente: entre la emoción y el escepticismo

El ambiente en torno al partido roza lo ceremonial. Se esperan homenajes, mosaicos y alguna que otra lágrima en las tribunas. Pero, como buen escéptico del fútbol, conviene recordar que el balón no entiende de guiones preestablecidos. Messi podría firmar una actuación memorable… o vivir una noche discreta, porque el fútbol —como la vida— es imprevisible.

Entre la prensa, se especula con la posibilidad de que Messi reciba una ovación interminable, que la AFA prepare sorpresas y que incluso algunos excompañeros se sumen al homenaje. Las entradas se agotaron en tiempo récord y la reventa alcanza cifras delirantes. El fútbol argentino, tan dado a los extremos, oscila entre la euforia y la melancolía.

Lo que viene: ¿el Mundial 2026 como epílogo?

Aunque Messi no ha cerrado la puerta a jugar el Mundial 2026, todo indica que el partido ante Venezuela será el último oficial que dispute en casa con la Selección. La agenda marca amistosos en octubre y noviembre, una posible Finalissima ante España en marzo de 2026 y, si la física y la motivación lo permiten, una última aventura mundialista.

El ciclo de Messi con Argentina se apaga en el lugar donde todo comenzó: rodeado de su familia, arropado por una generación que creció viéndolo hacer magia y con la certeza de haberlo dado todo por la camiseta.

Curiosidades y datos de la despedida de Messi