Dónde, cuándo y cómo seguir por TV los partidos del Real Madrid, Barça y Atlético en la jornada 17 de Liga

Cuerre del año.

Después viene el parón navieeño.

La jornada de LaLiga EA Sports se presenta altamente competitiva en su recta final del año, con FC Barcelona liderando la clasificación con 43 puntos tras 17 partidos, manteniendo una ventaja de 4 puntos sobre el segundo, Real Madrid (39 puntos), mientras Atlético de Madrid (34 puntos) acecha en la lucha por los puestos de cabeza, en una tabla donde las distancias en la zona alta oscilan entre los 4 y 9 puntos de diferencia respecto al líder.

Desde el viernes 19 hasta el lunes 22 de diciembre de 2025, esta jornada se caracteriza por horarios escalonados y un reparto de derechos que mantiene a Movistar Plus+ y DAZN como los protagonistas del fútbol televisado en nuestro país.

Y el aficionado solo desea saber una cosa: a qué hora juega su equipo y dónde lo pueden ver.

Mapa rápido de la jornada 17: partidos de los grandes

La jornada 17 se desarrolla a lo largo de cuatro días (del 19 al 22 de diciembre de 2025), pero la atención se centra en tres encuentros que acaparan la mirada del público, el interés clasificatorio y el foco mediático:

Partido Día y hora (peninsular) Estadio TV prevista en España* Real Madrid – Sevilla Sábado 20 de diciembre, 21:00 h Santiago Bernabéu Movistar LaLiga, Movistar Plus+, Orange TV Girona – Atlético de Madrid Domingo 21 de diciembre, 14:00 h aprox. Montilivi Movistar LaLiga o DAZN LaLiga (según reparto de jornada) Villarreal – FC Barcelona Domingo 21 de diciembre, 16:15 h Estadio de la Cerámica Movistar Plus+ o DAZN LaLiga (según paquete asignado)

*La emisión específica por operador se decide jornada a jornada dentro del reparto global entre Movistar y DAZN, que comparten LaLiga al 50 %.

Real Madrid – Sevilla: noche grande en el Bernabéu

El enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla, previsto para el sábado a las 21:00 h en el Santiago Bernabéu, forma parte del paquete estándar de LaLiga EA Sports. Este es accesible para los abonados de Movistar LaLiga, así como para los suscriptores de Movistar Plus+ y también a través de Orange TV, que incluye los canales con derechos sobre la competición.

Este tipo de partidos suelen caer en la franja horaria más atractiva del fin de semana, convirtiéndose en un caramelo para el operador con “primera elección” del lote principal. Telefónica, al mantener esta ventaja tras la última adjudicación de derechos, refuerza su mensaje como “la casa del fútbol” y transforma la noche del sábado en un territorio abonado.

Para los aficionados que deseen verlo:

A través de Movistar : Se requieren paquetes que incluyan LaLiga (miMovistar con fútbol o un paquete específico). Acceso a los canales LaLiga por M+ y DAZN LaLiga , integrados en la misma plataforma.

: A través de Orange : Tarifas convergentes que incluyan fútbol, permitiendo ver los canales de LaLiga EA Sports y DAZN LaLiga desde su descodificador.

:

Además, durante estos últimos días del mes, Movistar ha habilitado algunos canales de fútbol promocionales, ofreciendo acceso a diales tanto de LaLiga como de Champions sin coste adicional para ciertos clientes. Un detalle que convierte esta jornada 17 en un pequeño regalo navideño para quienes aún no han encontrado su rumbo.

Girona – Atlético de Madrid: horario matinal, dudas sobre el canal

El partido entre el Girona y Atlético de Madrid, programado para el domingo 21 a las aproximadamente las 14:00 h, encaja perfectamente en esa franja mediodía que LaLiga ha consolidado como ideal tanto para las familias como para captar audiencias internacionales. El encuentro tendrá lugar en Montilivi y forma parte del habitual lote que se distribuye entre Movistar Plus+ y DAZN, con cinco partidos cada uno hasta el año 2027; un esquema que se extenderá hasta el año 2032.

Dependiendo del reparto específico para esta jornada 17, podría emitirse:

Por medio de Movistar LaLiga (y otros canales asociados dentro de Movistar Plus+).

(y otros canales asociados dentro de Movistar Plus+). O bien por medio de DAZN LaLiga, accesible desde su aplicación o integrado también dentro del servicio Movistar Plus+ para aquellos clientes con este paquete.

La tendencia reciente sugiere que los partidos del Atlético tienden a alternar entre operadores sin gozar del mismo nivel protección que suele tener el primer gran encuentro asignado a la plataforma prioritaria. En otras palabras: será necesario revisar la programación con anticipación o confiar en el buscador del decodificador.

Villarreal – Barcelona: tarde electrizante en La Cerámica

El enfrentamiento entre el Villarreal y FC Barcelona, programado para el domingo a las 16:15 h en el Estadio de la Cerámica, llega durante esa clásica franja vespertina tan habitual para los azulgranas. Este choque figura ya en la parrilla semanal de DAZN LaLiga, con emisión diferida y resúmenes posteriores; lo cual indica su inclusión dentro del paquete DAZN correspondiente a LaLiga EA Sports.

En términos prácticos, este partido podrá verse:

En directo por medio de DAZN LaLiga , tanto desde su aplicación como a través del servicio integrado en Movistar Plus+, donde está disponible para clientes con acceso al fútbol.

, tanto desde su aplicación como a través del servicio integrado en Movistar Plus+, donde está disponible para clientes con acceso al fútbol. A través de los diales habilitados dentro de Movistar Plus+, donde se centralizan todos los encuentros tanto propios como aquellos bajo la colaboración con DAZN gracias al acuerdo entre ambas compañías.

DAZN cuenta con un paquete fijo que ofrece cinco partidos por jornada; ahora ampliado a las 38 fechas programadas esta temporada gracias al nuevo modelo que reemplaza al anterior límite. Villarreal – Barça es claramente un candidato natural para formar parte este bloque debido a su perfil atractivo.

Cómo se reparten los partidos: la cocina del mando a distancia

Para entender por qué muchos aficionados necesitan casi un mapa visual para seguir a sus equipos favoritos, vale la pena analizar cómo funciona el modelo actual acerca derechos televisivos que rige esta jornada 17 y las restantes.

Tanto Movistar Plus+ como DAZN comparten la emisión correspondiente a LaLiga EA Sports: Cada uno tiene asignados cinco partidos por jornada. Movistar disfrutó hasta 2027 con tres jornadas completas exclusivas; sin embargo, ese privilegio desaparecerá durante el ciclo comprendido entre 2027–2032 donde ambos compartirán derechos equitativamente.

como comparten la emisión correspondiente a LaLiga EA Sports: Movistar adquirió uno de los paquetes principales sobre derechos a largo plazo: Tiene derecho preferente sobre la elección durante un total de diecinueve jornadas anuales; esto incluye un Clásico correspondiente al segundo tramo.

DAZN ha mantenido e incluso ampliado su paquete: Ofrece cinco encuentros cada jornada dentro las cuarenta previstas durante toda la temporada; esto significa más flexibilidad respecto al ciclo anterior.



El resultado final es una experiencia donde:

Con una suscripción a Movistar Plus+ con fútbol: Se puede acceder al 100 % totalidad incluida dentro LaLiga EA Sports gracias integración total con DAZN.

Con una suscripción a DAZN: Se tiene acceso únicamente al conjunto fijo cinco partidos cada semana; incluidos varios encuentros destacados correspondientes tanto al Barça como al Atlético e incluso Real Madrid dependiendo siempre del sorteo respectivo.



Todo ello complementa una estrategia más amplia sobre derechos deportivos incluyendo Champions League, Europa League, Conference League, Copa del Rey así como Premier League. Desde este diciembre además incluso hay disponibles encuentros semanales provenientes Serie A o Bundesliga junto con Liga Endesa o NBA integrados también vía DAZN. Para cualquier espectador esto significa que casi todo lo relacionado al fútbol pasa por un mismo descodificador; pero llevándolo a cabo puede ser más complicado.

Promos navideñas, resúmenes y “segunda pantalla”

La llegada dela jornada número diecisiete viene acompañada además por circunstancias especialmente favorables para quienes ya han contratado algún servicio aunque tiendan dejarlo relegado hasta últimas fases temporada. Movistar ha abierto temporalmente varios canales premium dedicados exclusivamente al mundo futbolístico así como cine; incluyendo diales tanto referentes Liga española así UEFA Champions League desde este pasado día diecinueve. En otras palabras: más posibilidades encontrarse ante un Real Madrid – Sevilla mientras zapateas entre canales.

Por otro lado también destaca cómo DAZN LaLiga refuerza oferta mediante:

Resúmenes detallados así especiales dedicados cada jornada durante franjas horarias vespertinas o nocturnas.

Programas como El Post junto espacios temáticos analizando lo ocurrido durante fin semana.

Aquellos quienes no lleguen puntuales ante Villarreal – Barça o Girona – Atlético tendrán disponible “segunda pantalla aplazada”: resúmenes análisis contenidos bajo demanda; cada vez más presentes estrategia plataformas buscando prolongar vida útil partido más allá noventa minutos iniciales.

En cuanto cifras importantes: nuevo ciclo derechos domésticos correspondientes Liga (2027–2032) supera cifra millonaria alcanzando ya hasta 5.250 millones euros, representando incremento seis por ciento respecto anterior periodo.

Respecto reparto quirúrgico: formato cinco más cinco mantenido siendo eliminada exclusividad tres jornadas completas anteriormente disfrutadas únicamente por Movistar.

Sobre primera elección asegurada por Telefónica permite seleccionar opción preferente durante diecinueve jornadas incluyendo Clásico segunda vuelta cada temporada.

Todo desde misma plataforma: integración total DAZN plataforma permite abonados disfrutar tanto Liga Champions Premier Serie A Bundesliga Liga Endesa sin salir entorno operadora.

En relación navidades futboleras últimos días diciembre apertura canales premium correspondientes Liga Champions sin coste adicional promoción temporal destinada clientes Movistar Plus+.

También resúmenes programados horarios variados posterior jornada diecisiete incluyen encuentros tales como Real Madrid – Sevilla, Girona – Atlético o Villarreal – Barça, incluso horarios nocturnos madrugada buscando captar atención insomnes aficionados.

Finalmente destaca cómo España resulta rara avis contexto donde muchas ligas europeas notan caída valor derechos mientras Liga presume crecimiento estabilidad producto televisivo.

En definitiva: seguir esta jornada número diecisiete requiere dos cosas simples; recordar usuario contraseña… aceptar verdadero juego empieza mucho antes que ruede balón.