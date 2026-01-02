El Manchester City de Pep Guardiola pincha, cede dos puntos en Sunderland y se aleja a cuatro del Arsenal

El Stadium of Light se transformó ayer, 1 de enero de 2026, en un bastión inexpugnable para el Manchester City, que vio cómo su racha de ocho victorias consecutivas en la Premier League se esfumaba con un empate sin goles ante el Sunderland.

A pesar de dominar la posesión y llevar a cabo un asedio constante, los de Pep Guardiola chocaron contra la sólida defensa de los Black Cats y, más aún, contra las manos del portero neerlandés Robin Roefs, quien se convirtió en la figura del encuentro al frustrar los intentos de gol de Haaland, Savinho, Gvardiol y otros.

Este tropiezo deja a los citizens a cuatro puntos del Arsenal, que no falló en su compromiso y amplía su ventaja en la clasificación al llegar a la mitad de la temporada.

El Sunderland, séptimo con 29 puntos tras este empate y todavía invicto en casa esta campaña, plantó cara con una actuación defensiva destacada bajo el mando de Régis Le Bris.

Los defensores como Mukiele y Alderete se multiplicaron para despejar balones sobre la línea y bloquear disparos a quemarropa, mientras que Roefs se movía ágilmente de palo a palo.

Los locales, que han sido una revelación desde su ascenso, no solo resistieron el embiste rival, sino que también generaron ocasiones peligrosas, como el mano a mano entre Brobbey y Donnarumma en el minuto 19 o el disparo de Isidor en los instantes finales.

Un monólogo citizen sin premio

Desde el primer pitido, el Manchester City mostró su dominio. Un gol anotado por Bernardo Silva a los seis minutos fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR, dejando un regusto amargo que marcaría el desarrollo del partido. La primera parte estuvo dominada por los visitantes: 14 remates frente a 10 del equipo local; aunque ambos conjuntos solo lograron colocar cuatro disparos entre los tres palos, además de cinco córners para los de Guardiola frente a tres del Sunderland. La dupla formada por Foden, titular tras sus recientes buenas actuaciones, y Cherki, generó peligro, pero la defensa local, liderada por Hume y Geertruida, cortó todas las rutas hacia la portería.

Al reanudarse el juego, Pep realizó cambios tácticos acertados; sin embargo, las lesiones de Savinho y Nico González llevaron a ajustes forzados: entraron al campo Doku, un Rodri recuperado de su lesión, y también hizo su aparición Gvardiol. El croata tuvo una clara oportunidad al cabecear solo en el minuto 65 un centro magistral de Rodri, pero nuevamente apareció Roefs para realizar una espectacular parada; poco después, Gvardiol rozó el palo al minuto 74 y finalmente, Haaland falló un mano a mano en el 87′ gracias a una intervención providencial de Alderete. Las estadísticas hablan por sí solas:

Estadística Sunderland Manchester City Remates 10 14 Remates a puerta 4 4 Córneres 3 5 Pases totales 216/299 (72%) 543/632 (86%) Faltas 9 6 Tarjetas amarillas 1 1

También brilló claramente Donnarumma, quien tuvo dos intervenciones clave; una ante un disparo de Mayenda al minuto 54 salvó valiosos puntos para los visitantes. En los últimos compases del encuentro se produjo un asedio constante: disparos de Foden, Doku y Bernardo fueron bloqueados; además, un remate raso de Reijnders en el tiempo añadido fue atrapado con seguridad por Roefs.

Antecedentes de una Premier al rojo vivo

Llegaba al encuentro el equipo visitante lanzado con ocho triunfos consecutivos que lo habían colocado muy cerca del líder invicto Arsenal. Sin embargo, el Sunderland ha demostrado ser un rival complicado en casa: todavía no ha perdido allí esta temporada y ya había frenado a equipos poderosos como lo hizo con el Everton en diciembre pasado. Guardiola alineó un once ofensivo compuesto por siete jugadores zurdos –O’Reilly, Aké, Foden, Bernardo, Cherki, Savinho y Haaland– buscando desestabilizar al rival desde las bandas; no obstante, la presión ejercida por Xhaka y Le Fée complicó mucho la salida del balón para los ciudadanos.

Haaland, quien lleva anotados 19 goles esta temporada, estuvo poco activo: apenas tuvo una ocasión clara que fue detenida por Roefs al minuto 37. Phil Foden también intentó generar peligro pero le faltó puntería. Por parte local, Brobbey e Isidor crearon peligro durante transiciones rápidas aprovechando balones largos provenientes de Mukiele, quien destacó en duelos aéreos contra el noruego.

Pronósticos y el camino por delante

Este empate complica las aspiraciones del Manchester City para alcanzar al Arsenal que suma ahora 44 puntos frente a los 40 que tienen los ciudadanos. Fuentes relacionadas con las apuestas como Bet365 daban como favorito al City con cuota 1.40 para ganar; empate a 4.50; victoria local a 7.00; mientras que un resultado como este pagaba nada menos que 10.50 euros —algo realmente inesperado según las tendencias previas—. Con un calendario apretado –el próximo duelo citizen será contra United el próximo 18 de enero– Pep necesitará recuperar totalmente a lesionados como Doku y Rodri. El Sunderland aspira ahora a Europa si mantiene su fortaleza en casa.

Y si hablamos desde una perspectiva escéptica… Guardiola puede tener muchos trofeos bajo su brazo pero ayer pareció ser víctima del fútbol: tantas oportunidades creadas pero ningún gol anotado. ¿Fue mala suerte o es una señal clara de que la máquina celeste empieza a fallar? En Londres los Gunners sonríen mientras que los Black Cats celebran como si hubieran conquistado la liga. El City sigue sumando pero va perdiendo fuerza en su lucha por el título.

Curiosidades sobre el partido y protagonistas : Robin Roefs, cedido del Ajax, ha llegado ya a su cuarto partido sin encajar gol en Premier; ayer logró detener hasta seis tiros importantes. El Sunderland es actualmente el único equipo invicto en casa esta temporada (9 partidos: 6 victorias y 3 empates). Haaland falló su primer mano a mano desde noviembre acumulando hasta ahora un total de 62 disparos esta campaña. Pep utilizó siete zurdos; es récord personal para él en Premier; alineación: Donnarumma; O’Reilly, Aké, Rúben Dias, Nunes; Nico González (Rodri al descanso), Bernardo (Reijnders al minuto85), Foden; Cherki; Savinho (Doku al minuto51), Haaland. Este fue el primer empate sin goles para el City en esta temporada (el último había sido ante Chelsea en agosto). Mukiele ganó siete duelos aéreo sobre ocho contra Haaland; marca personal ante un delantero top.

:

En fútbol hay muros como el vivido ayer que no suelen durar mucho tiempo… Pero mientras permanecen ahí duele enfrentarse a ellos.