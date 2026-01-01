El Real Madrid comienza 2026 con una mala noticia: Mbappé se pierde casi seguro la Supercopa

El Real Madrid se despierta el 1 de enero de 2026 con un parte médico que empaña sus ilusiones para el nuevo año.

Kylian Mbappé, el delantero francés que ha sido la piedra angular en ataque, sufre un esguince en la rodilla izquierda que lo alejará del campo durante, al menos, tres semanas.

El club ha confirmado el diagnóstico tras las pruebas realizadas este miércoles, dejando su evolución a expensas de los próximos días.

Esta lesión llega en un momento crítico.

Mbappé se perderá, sin duda, el debut liguero del año, programado para este domingo contra el Real Betis a las 16:15 horas, un encuentro vital para un Real Madrid que ocupa la segunda posición en LaLiga, a cuatro puntos del líder Barcelona.

Su participación en la Supercopa de España, que comenzará el 7 de enero en Yeda (Arabia Saudí), está muy comprometida: la semifinal del 8 frente al Atlético de Madrid parece casi inalcanzable y una posible final el 11 complicaría aún más su regreso.

Antecedentes de una temporada exigente

Desde su llegada, Mbappé ha brillado como el faro del Real Madrid. Con 18 goles en las primeras 18 jornadas de LaLiga –la mitad de los tantos logrados por el equipo– lidera la tabla de goleadores del 2025 con un total de 39 dianas, superando a figuras como Robert Lewandowski o Julián Álvarez. El pasado 20 de diciembre igualó el récord de Cristiano Ronaldo (2013) al anotar 59 goles en un año natural vistiendo la camiseta blanca, un hito que demuestra su impacto.

Sin embargo, el intenso calendario ha hecho mella en él. El francés ha disputado numerosos partidos sin descanso y se ha convertido en la referencia ofensiva bajo las órdenes de Xabi Alonso. Entrenó el martes en una sesión abierta al público sin aparentes molestias, pero la resonancia magnética posterior reveló el esguince en el ligamento externo de su rodilla izquierda. Esta no es la única mala noticia: el equipo ya arrastra bajas significativas como las de Dani Carvajal, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold y Federico Valverde, todos ellos con lesiones prolongadas. A ellos se suma también a Brahim Díaz, quien se encuentra concentrado con Marruecos para disputar la Copa África de Naciones, donde ya ha asegurado su pase a octavos tras vencer a Tanzania.

En este escenario complicado, Xabi Alonso se enfrenta a un verdadero rompecabezas táctico. Podría decidir cargar sobre los brasileños Rodrygo y Vinicius Jr., quienes han mostrado poco brillo en este inicio de temporada, o bien optar por realizar rotaciones ante un calendario apretado: tras enfrentarse al Betis, tendrán que medirse al Levante (17 de enero) y al Mónaco (20 de enero) en Champions, exequipo de Mbappé.

La Supercopa en Yeda: un derbi madrileño sin estrella

La Supercopa de España 2026 promete ser emocionante en Yeda, que acoge este torneo por tercera vez –declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO–. Del 7 al 11 de enero se jugará bajo un formato Final Four sin prórrogas: los empates se decidirán directamente a penaltis para cuidar las piernas.

Semifinal 1 : Barcelona (campeón LaLiga y Copa 2024/25) vs. Athletic Club (cuarto).

: (campeón LaLiga y Copa 2024/25) vs. (cuarto). Semifinal 2: Atlético de Madrid (tercero) vs. Real Madrid (subcampeón).

Los colchoneros llegan con confianza tras haber ganado 5-2 al Madrid en el derbi liguero celebrado en septiembre y aspiran a conseguir su segundo título desde 2014. Por su parte, el actual campeón, el Barcelona, busca revalidar su título después del contundente triunfo por 5-2 sobre los blancos en la final del año pasado, confiando en jugadores como Gavi y Lamine Yamal, quienes han sido verdugos recientes del Athletic. El desafío para el Real Madrid, que persigue llegar a su quinta final consecutiva y lograr su tercera Supercopa durante esta racha, se torna más complicado sin contar con la presencia goleadora de Mbappé –quien suma 73 goles en 83 partidos con los blancos–.

Mientras tanto, Xabi Alonso se prepara para abordar este derbi desde Valdebebas: gimnasio, presión alta, tácticas y partidillo diez contra diez son parte del plan. El vasco necesita sumar puntos ante el Betis para no perder terreno frente al Barça antes del viaje a Arabia.

Partido clave Fecha Rival Estadio/Hora (España) Notas LaLiga Domingo 4 enero Real Betis Benito Villamarín, 16:15 Baja confirmada Mbappé Supercopa SF Miércoles 8 enero Atlético Madrid Yeda, 20:00 Duda Mbappé; derbi madrileño Supercopa Final (si pasa) Domingo 11 enero Ganador SF1 Yeda, 20:00 Posible sin Mbappé LaLiga Jueves 17 enero Levante – Riesgo alta Champions Domingo 20 enero Mónaco – Exequipo Mbappé; en duda

Pronósticos con escepticismo y toque irónico

¿Podrá el Real Madrid conquistar su primer título sin su estrella? Las casas de apuestas colocan como favoritos al Barcelona (con cuota de 2.10 para ganar la Supercopa), seguido por Atlético (3.50) y luego los blancos (3.80), cifras ajustadas debido a la baja de Mbappé. En cuanto a LaLiga, Betis-Madrid parece inclinarse hacia un empate (3.20), teniendo los verdiblancos una motivación extra jugando como locales.

Con tantas ausencias importantes, Alonso tendrá que invocar algo especial: ¿lograrán Rodrygo y Vinicius despertar del letargo? O será que los madridistas repetirán el descalabro sufrido ante el Barça hace un año cuando cayeron por un contundente 5-2 en aquella final. El fútbol tiene sus caprichos; un simple esguince puede derribar imperios o forjar leyendas colectivas. Arabia espera ansiosa, ya sea con o sin ese veloz galo.

Curiosidades: Mbappé igualó los 59 goles anuales logrados por Ronaldo mientras estuvo en Madrid; le restan aún 377 para alcanzar su récord total (450). Yeda acoge nuevamente la Supercopa; recordemos que en 2025 fue escenario de una humillante derrota del Madrid frente al Barça por 5-2 durante la final. El Athletic ha ganado dos Supercopas al Barça (2015 y 2021), pero sufrió una dura derrota por 4-0 contra ellos esta temporada. Desde 2025 no hay prórroga; los empates se resuelven directamente mediante penaltis para «proteger» a las estrellas millonarias. Xabi Alonso, exjugador blanco ahora entrenador del Madrid en este nuevo año; tiene ante sí una oportunidad perfecta para resarcirse enfrentándose a su antiguo club.



El Real Madrid inicia este nuevo año cojeando; sin embargo, hay algo cierto: el fútbol premia siempre a aquellos que saben levantarse tras caer. ¿Serán ellos capaces?