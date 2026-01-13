Así cayó Xabi Alonso: reunión tensa en el avión desde Arabia, el ‘no’ a Pintus y vestuario en shock

Xabi Alonso ya no ocupa el cargo de entrenador del Real Madrid. Este martes 13 de enero de 2026, el club blanco anunció su salida «de mutuo acuerdo» después de apenas siete meses en el banquillo.

Su etapa estuvo marcada por tensiones internas y culminó con una dolorosa derrota frente al Barcelona (3-2) en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

La noticia sorprendió a muchos, incluido el vestuario, que recibió la noticia con incredulidad.

El momento decisivo se produjo durante el vuelo de regreso desde Riad.

En esa conversación crucial con José Ángel Sánchez, director general del club, Alonso reveló su agotamiento.

Un mes repleto de rumores persistentes, presiones y una notable falta de conexión habían desgastado su energía. «Estoy harto de esta montaña rusa», habría declarado el tolosarra, según fuentes cercanas al entorno madridista. Esa charla en las alturas selló su despedida, aunque el comunicado oficial lo adornara con palabras de cariño hacia la leyenda blanca.

El pulso con Pintus y el nuevo dúo en el césped

Otro motivo relevante fue el rechazo de Xabi Alonso hacia el preparador físico Antonio Pintus. El técnico vasco no compartía sus métodos, considerados demasiado exigentes para un calendario tan apretado. Pintus, símbolo de la era Ancelotti, regresará ahora al césped junto a Álvaro Arbeloa, quien ha sido designado como su sucesor en tiempo récord. Arbeloa, exjugador del Madrid y con experiencia en categorías inferiores, llega con la filosofía del «método Ancelotti»: confianza en los jugadores y menos experimentación.

Jorge Valdano, exdirectivo del club, no se contuvo en Movistar Plus+. «Me ha sorprendido esta decisión. Pensaba que tras Arabia podría mantener su puesto, pero estaba en una situación complicada», comentó el argentino, mostrando escepticismo respecto a Arbeloa: «No ha tenido experiencia en el fútbol de élite». ¿Rey muerto, rey puesto? El Madrid opta por una solución interna para evitar más turbulencias.

El vestuario, ese polvorín que Alonso no logró controlar del todo, quedó impactado. Las tensiones con jugadores como Vinicius, Valverde e incluso Jude Bellingham habían minado su relación con ellos. Figuras como Dani Carvajal y Thibaut Courtois habían solicitado tiempo hace semanas, pero la derrota en la Supercopa –tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales– fue la gota que colmó el vaso. «La plantilla tiene calidad, pero necesita un líder que cohesione», se escucha entre los pasillos de Valdebebas. Aún no ha habido reacciones públicas por parte de los futbolistas; este ‘silencio colectivo’ habla por sí mismo.

Antecedentes: una historia de destituciones y remontadas épicas

Xabi Alonso asumió las riendas del equipo en mayo de 2025 tras la salida de Ancelotti hacia Brasil, firmando un contrato hasta 2028 y un salario anual neto de ocho millones. Debutó en el Mundial de Clubes, donde sufrió una dura derrota por 4-0 ante el PSG en semifinales. En Liga, ocupaban la segunda posición con 45 puntos, a cuatro del Barcelona al finalizar la primera vuelta. En Champions estaban séptimos y octavos en Copa del Rey. Su balance fue de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas en 34 partidos; cifras similares a las de Hansi Flick con el Barça… aunque sin triplete.

El patrón es claro: las inestabilidades financieras rápidamente se convierten en ilusiones renovadas. Por ejemplo, Zidane, quien llegó durante una crisis en 2015-16 y estableció una dinastía ganando tres Champions consecutivas. Tras su renuncia en 2018 volvió al club un año después para alcanzar aún más gloria. El Madrid suele cambiar rápidamente su narrativa: del desconcierto al triunfo. ¿Podrá hacerlo también Arbeloa?

Con Arbeloa, el Madrid se enfrenta a un calendario desafiante. El próximo partido será contra el Levante el sábado 17 a las 14 horas, donde debutará como entrenador. Las apuestas dan como favorito al Madrid (con cuota 1.50 para la victoria), pero hay voces escépticas que advierten: «Arbeloa hereda un equipo fracturado», tuiteó Siro López. Valdano también lanzó una advertencia: sin experiencia previa al más alto nivel, ¿podrá soportar la presión?