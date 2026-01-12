El Real Madrid destituye a Xabi Alonso tras siete meses sin títulos: Arbeloa es su sustituto

Finalmente ha hecho más ruido del esperado la derrota en la final de la Supercopa de España 2026 del Real Madrid de Xabi Alonso, que ya no será tal.

Aquí acaba el periplo de un jugador histórico del club y que llegaba como entrenador prestigioso después de su propuesta atrevida y exitosa en el Bayer Leverkusen. Pero no le dio para el Real Madrid.

Aunque empezó bien con muchas victorias aunque poco lustre, el efecto se diluyó rápido. Su enfrentamiento con Vinicius, clave en todo el proceso que ahora culmina en su destitución después de siete meses. Álvaro Arbeloa será su sucesor.

Comunicado oficial

Este lunes 12 de enero de 2026, el club blanco ha anunciado fiel a su estilo de comunicados escuetos la salida del tolosarra, que se marcha del banquillo sin haber conseguido ningún trofeo. La decisión se produce tras una serie de resultados preocupantes, incluyendo la eliminación en semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG y una derrota decisiva en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona.

Xabi Alonso, un ícono madridista en su etapa como jugador, asumió el cargo a finales de mayo de 2025 con grandes expectativas. Su propuesta ofensiva, desarrollada en el Leverkusen, prometía transformar al equipo, pero no logró cuajar. En sus 23 partidos oficiales, cosechó 16 victorias, 3 empates y 4 derrotas, cifras que no satisfacen las exigencias del Real Madrid. El mes de noviembre marcó un antes y un después: tras el Clásico, las fisuras empezaron a hacerse evidentes. Problemas defensivos, escasez de goles y un vestuario dividido precipitaron su salida.

El comunicado oficial del club menciona un acuerdo mutuo, aunque diversas fuentes indican que se trata más bien de una destitución contundente. «Xabi Alonso siempre contará con el cariño y la admiración del madridismo«, señala el texto, que destaca su legado y los valores que representa. Agradece su dedicación junto a su cuerpo técnico, cerrando con un «El Real Madrid siempre será su casa» que resuena como un adiós afectuoso. Sin embargo, entre los aficionados reina el escepticismo: ¿fue realmente un acuerdo mutuo o se trata de un finiquito elevado? Se estima que la indemnización asciende a unos 30 millones de euros, incluyendo aproximadamente 15 millones en concepto neto.

En cuanto al desempeño deportivo, las cosas lucen complicadas. El equipo ocupa actualmente la cuarta posición en LaLiga, a cuatro puntos del líder Barcelona, con la Copa del Rey y la Supercopa a la vista, además de dos jornadas pendientes en la fase de grupos de la Champions. El inicio fue prometedor, pero pronto llegó la realidad: inestabilidad defensiva, falta de efectividad en ataque y derrotas clave como esa final de Supercopa en Arabia Saudí donde un doblete blaugrana desbarató los planes. Las tensiones internas también jugaron su parte; diferencias tácticas con jugadores fundamentales erosionaron la confianza general.

¿Y ahora qué sigue? Con el mercado invernal a punto de abrirse en unas semanas, Florentino Pérez busca un sustituto urgente. Nombres como Carlo Ancelotti empiezan a circular entre rumores, pero el presidente no está dispuesto a tolerar más tropiezos. Las previsiones son sombrías: sin estabilidad aparente, recuperar terreno frente al Barça parece una quimera, y las opciones en Champions se van reduciendo. Las casas de apuestas ya anticipan dificultades; las cuotas para ganar LaLiga han subido considerablemente, con el Madrid incluso por detrás de equipos como el Atlético o el Girona. Un toque irónico: Alonso se marcha sin turrón —como se dice en su tierra— mientras que el Madrid se queda sin Champions ni Liga. ¿Tendrá alguna vez otra oportunidad o fue este solo un romance fallido?

La gestión del vestuario resultó ser su talón de Aquiles. Se habla de enfrentamientos con jugadores clave y una falta de sintonía que creó un ambiente tenso tras el Clásico. El proyecto que había generado entusiasmo por su estilo vertical se desinfló ante una plantilla envejecida y plagada de lesiones. Jugadores como Mbappé, Vinicius y Bellingham no alcanzaron las expectativas bajo su mando, mientras que las dudas defensivas relacionadas con figuras como Rüdiger o Militao dejaron al descubierto vulnerabilidades importantes.

Los antecedentes son reveladores: aunque Xabi brilló en Alemania llevando al Leverkusen a una temporada invicta, dar el salto al Madrid es otro desafío completamente diferente. Siete meses fueron suficientes para evidenciar que quizás no era su momento. El club ha decidido actuar antes de que esta temporada se convierta en cenizas. En LaLiga, los duelos directos están a la vuelta de la esquina; hoy mismo hay partidos programados para las 21:00, pero el Madrid aún asimila este terremoto.

Las proyecciones son realistas: sin un técnico experimentado al mando, alcanzar el liderato parece casi imposible. Las apuestas colocan al Barça como claro favorito (1.80) para ganar LaLiga mientras que el Madrid ronda cuotas cercanas a 4.00. Un clima generalizado de escepticismo persiste: ¿será esto otro parche o realmente estamos ante una revolución genuina? El madridismo ha pasado por crisis anteriores y ahora aguarda novedades. Pero con la Copa en marcha y Champions por delante, cada vez hay menos margen.

Por último, hay que tener en cuenta que los costes económicos son significativos. Ese finiquito cercano a los 30 millones duele bastante menos que pasar un año sin títulos. Ya con la mirada puesta hacia adelante, Florentino ha saldado cláusulas relacionadas con el Leverkusen, dejando libre a Alonso para regresar a Alemania o probar suerte en la Premier.

Curiosidades sobre Xabi Alonso y su paso por el Madrid : Como jugador logró conquistar prácticamente todo entre 2009 y 2014; como entrenador ha salido sin títulos en siete meses. Su paso por el Leverkusen , donde permaneció invicto durante toda una temporada en Bundesliga 2023/24 dejó huella e ilusión entre los aficionados blancos. El comunicado oficial sigue patrones similares a otras salidas notables; una fórmula típica madridista para despedidas amables. En sus 23 partidos dirigidos promedió apenas 2.13 puntos , por debajo del umbral histórico del club ( 2.3 ) . Las tensiones internas recordaban tiempos pasados bajo el mando de Lopetegui en 2018: parece que la historia tiende a repetirse. Se va justo antes del mercado invernal; momento ideal para que cualquier nuevo técnico pueda reforzar al equipo antes del cierre.

El banquillo blanco nunca goza de estabilidad; ahora busca urgentemente su próximo líder este 12 de enero de 2026. ¿Quién será capaz de apagar este incendio?